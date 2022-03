Cristina Kirchner recibió al embajador de Estados Unidos, Marc R. Stanley, y le pidió “colaboración” para el nuevo impuesto que impulsa el oficialismo

El encuentro de Marc R. Stanley con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Entre ellos, el consejero político de la embajada, Robert S. Allison.

La vicepresidenta Cristina Kirchner recibió hoy en su despacho del Senado de la Nación al embajador de Estados Unidos, Marc R. Stanley, en un encuentro donde la ex mandataria argentina le solicitó apoyo para el proyecto que presentó el Frente de Todos en la Cámara alta para crear un impuesto del 20% sobre los bienes de argentinos que estén en el exterior sin declarar.

“Recibí en el Senado a Marc R. Stanley, embajador de los Estados Unidos. Conversamos sobre distintos temas de interés común: lavado de dinero, trata de personas y derechos humanos” , explicó la vicepresidenta en su mensaje publicado en su cuenta personal de esa red social.

Además, agregó: “Le solicité la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron hoy los Senadores del Frente de Todos para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión”.

El proyecto del nuevo impuesto había sido difundido esta tarde por medio de la cuenta oficial del bloque del Frente de Todos en el Senado, recibió un rápido respaldo de parte del gobierno nacional y, con el tuit en el que informó el encuentro de Cristina Kirchner y el embajador, confirma la intervención personal de la vicepresidenta en la iniciativa.

Se trata de la creación de un nuevo impuesto del 20% sobre los bienes no declarados de argentinos en el exterior que será destinado a un fondo destinado al pago de la deuda con el FMI. “Quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como lo estipula la ley vigente”, explicaron los senadores del Frente de Todos en un comunicado. “Este aporte no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero”, agregó el texto.

De todos modos, así como tuvo un rápido aval de la Casa Rosada, mediante una declaración de la portavoz Gabriela Cerruti y un retuit confirmatorio de Alberto Fernández, también la oposición rechazó la pretensión del kirchnerismo. Los principales referentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio rechazaron, en diálogo con Infobae, el sorpresivo anuncio del kirchnerismo.

Noticia en desarrollo

