Los chicos de la Ciudad de Buenos Aires tampoco tendrán clases virtuales

La ministra de Educación, Soledad Acuña y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta en una visita a la Escuela N° 9 D.E 9 “Juan Crisóstomo Lafinur”

El gobierno porteño decidió suspender las clases en todos los niveles la próxima semana. Con el feriado puente restablecido, los tres días hábiles -26 hasta el 28 de mayo- no tendrán presencialidad en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires pero tampoco clases virtuales . Se trata de una medida que causó sorpresa, ya que hasta ahora la administración de Horacio Rodríguez Larreta defendió fervientemente la concurrencia de los estudiantes a las aulas e incluso mantuvo un fuerte enfrentamiento judicial con el gobierno nacional por este tema.

Ante la incertidumbre que causó la decisión, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, explicó esta mañana los motivos de la drástica medida. “ La virtualidad o lo remoto, menos cuando no está planificado como sería este caso, no es algo que todos los chicos puedan acompañar . No es algo bueno para todos los niveles. Sí es un complemento que la pandemia nos trajo y que se incorporó a la enseñanza, pero para nosotros la presencialidad ya no puede ser reemplazada por la virtualidad. Entonces preferimos recuperar estos tres días de manera presencial, sobre todo para los más chicos”, dijo la funcionaria en diálogo con Radio Continental.

En ese sentido, ratificó que los días que se van a perder la próxima semana serán recuperados al final del ciclo en diciembre y destacó que en esta oportunidad hubo un mejor entendimiento con el gobierno nacional. “Tomamos la decisión en este contexto donde por un lado se retoma el feriado del 24 y quedan solamente tres días hábiles y estamos convencidos de que la presencialidad no puede ser reemplazada por la virtualidad. En los tres meses que cumplimos vimos la diferencia enorme en los aprendizajes y en la evolución de los chicos en su estado anímico, por eso preferimos reordenar el calendario escolar y en estos tres días las actividades estarán suspendidas y estos tres días del invierno ganárselos al verano. Las clases terminaban el 17 de diciembre y recuperarlos el lunes 20, el martes 21 y el miércoles 22 ″, agregó.

La funcionaria justificó también la decisión también se basó en lo que se hizo en otros países, donde en lugar de la virtualidad, se optó por recuperar los días que no haya asistencia al final del ciclo escolar. “Es una de las muchas medidas que se han tomado en otras experiencias internacionales. Preferimos reordenar el calendario y recuperar estos días de manera presencial en el verano, que es más fácil transitar. Creemos que si tenemos la posibilidad de recuperar los días de forma presencial siempre es preferible la presencialidad para todos. No altera la organización de la escuela. Los docentes trabajan hasta el 30 de diciembre, las escuelas están abiertas. En general es un proceso de aprendizaje y de profundización en la enseñanza. Lo mejor es apostar a la máxima presencialidad”, añadió.

Si bien explicó los motivos, la ministra nuevamente aseguró “tienen la convicción de que la escuela con protocolos es un lugar seguro”. Según dijo, de los 700 mil alumnos que transitan las escuelas en la Ciudad sólo hubo en tres meses 11.700 contagiados. “La escuela por supuesto que no podemos decir que es un lugar de contagio cero porque siempre se dan situaciones donde se rompe el protocolo pero claramente la es un lugar seguro. Sólo el 1,67% de los estudiantes se contagió”, agregó.

Acuña además dijo que siempre se tuvo en cuenta que era posible suspender la presencialidad pese a que no era el deseo del gobierno porteño. Todo dependería de la evolución de la pandemia y ante el aumento descontrolado de casos, se vieron en la necesidad de endurecer la posición. “Había distintos escenarios para distintas situaciones epidemiológicas. En algún momento íbamos a tener tomar decisiones más fuertes en términos de la presencialidad pero que iba a ser lo último en suceder. En diálogo con el gobierno nacional y para el momento de angustia que están viviendo todos los argentinos por toda esta situación que no para de crecer en términos epidemiológicos, se decidió que todo lo demás se cierra ”, dijo.

“Antes se mantenía la presencialidad porque el resto de las actividades económicas se mantenían abiertas pero una vez que se toma la decisión acordando con el gobierno nacional de que todo se cierra, es lógico que la escuela tome ahora una decisión distinta y recuperar los días”, finalizó.

Fuerte crítica del gobierno nacional a la decisión de suspender las clases virtuales

El ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta se refirió a la medida de suspender la virtualidad en la Ciudad y criticó duramente al gobierno de la Ciudad. “En el resto del país las clases serán no presenciales, en algunos con virtualidad y otros con otras herramientas. No se comprende la decisión de Larreta con las clases. Todas las provincias menos CABA tienen clases no presenciales miércoles, jueves y viernes”, cuestionó el funcionario en diálogo con El Destape Radio.

“Voy a conversar con la ministra Acuña para que la semana que viene haya clases virtuales en CABA. Sería más que saludable que CABA, siendo uno de los territorios que tiene mayor acceso a la conectividad, pueda darle respuesta a todos los estudiantes. Esto no va a estar resuelto en 9 días y se lo dijimos una y otra vez a Larreta. La presencialidad no es una cuestión de deseo, es de acuerdo a la realidad epidemiológica”, continuó el ministro.

En ese sentido, afirmó que “cuando se suspendió la presencialidad en marzo de 2020 todas las jurisdicciones buscaron como adecuarse y que por eso “están fabricando 633.000 netbooks con una inversión de más de $20.000 millones. “Vamos a priorizar la entrega de netbooks en las escuelas rurales y en las de integración bilingües. Macri había abandonado el plan de entrega de Netbooks que era modelo para el mundo y todos los beneficiarios de las Becas Progresar tienen derecho a tarifa social para la conectividad”.

Seguir leyendo