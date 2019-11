Las diferencias económicas entre Alberto Fernández y Bolsonaro ya aparecieron durante la campaña electoral y continuaron durante toda la transición. El presidente del Brasil no viene a la asunción de Fernández y decidió enviar a un ministro con escaso nivel institucional. Al líder argentino no le preocupó este gesto político, aunque -obvio- no quiere el Mercosur colapse como foro regional.