Al cierre del plazo estipulado por la legislación electoral, el único candidato que no había presentado su declaración ante la OA es Juan Manuel Urtubey, el compañero de fórmula de Roberto Lavagna. Desde el organismo explicaron que si bien pudo haber cargado el formulario y enviado electrónicamente a la AFIP, no la presentó físicamente el viernes al finalizar el plazo, como deben hacerlo aquellos que no la habían presentado oportunamente por su rol de funcionarios o legisladores nacionales. Voceros de Urtubey le explicaron a Infobae que el candidato de Consenso Federal ya la envío por el sistema a la AFIP, pero que no pudo presentarse el viernes ante la OA por estar en Estados Unidos, y que lo hará hoy.