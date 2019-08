Por otra parte, Fernández aseguró que "no sólo" no "había pensado" en ser aspirante a la Presidencia, sino que se "había dispuesto a no serlo porque estaba muy preocupado en favorecer la unidad del peronismo". "Eso es lo que me había metido en la cabeza, creía que era el mayor esfuerzo que tenía que hacer y donde tenía que poner toda mi dedicación y siendo candidato se me hacía difícil porque alguien podía pensar que tenía especulaciones personales", precisó.