Pienso en el cliché de decir que el Presidente me pareció un tipo común. No obstante, me pareció un tipo común, con lo bueno y con lo malo. Una persona en la que cabe la ternura de enojarse porque no lo dejan buscar a su hija por el colegio en paz, y una que pareciera entender el trabajo de presidente como un trabajo más. Todo lo ordinario y lo extraordinario de lo que somos capaces de pronto me pareció un azar. Pero también, quizás, un acto de ingeniería. ¿Quién es el presidente Macri? No sé si la respuesta estará en la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos mientras mira la serie de Bolívar en Netflix y adelanta hasta que aparece San Martín. Ninguna conclusión puede nacer de una sola charla, salvo entender esa complejidad como una conclusión en sí misma.