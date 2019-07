Por esa causa, la ex presidenta Cristina Kirchner -que insiste en denunciar una persecución política a través de law fare- está procesada como jefa de una asociación ilícita que se dedicó a recolectar coimas, secundada por el ex ministro Julio De Vido y el ex secretario Baratta, entre otros. La Cámara Federal quitó de esa banda a la mayoría de los empresarios que estuvieron presos o a punto de ser detenidos y pidieron colaborar para confesar las circunstancias de esos pagos. Sin embargo, quedaron procesados por el delito de cohecho activo (el pago de coimas).