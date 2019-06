También señaló que habló con Elisa Carrió luego del anuncio formal que realizó Mauricio Macri a través de las redes sociales: "La conozco desde hace mucho tiempo, desde hace más de 25 años, y transitamos etapas complicadas, siempre en un marco de respeto. Me llamó, me alentó a que vaya para adelante. Creo que me voy a sentir cómodo".