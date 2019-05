Otro actor importante ayer volvió a pedir una ampliación "hacia el centro". En la presentación de su nuevo libro en La Plata, Martín Lousteau afirmó: "La grieta también es dos postes con dos elásticos, y la pregunta es hasta dónde vamos a tensar el elástico, si hacia afuera, o hacia adentro. Si lo tensamos hacia afuera, no hay recomposición posible. Hay que agarrar el elástico y traerlo para el centro. ¿Por qué no hacemos que el futuro sea distinto? ¿Por qué no nos corremos más al centro? ¿Por qué no convocamos a más? Estoy convencido de que si hacemos eso, vamos a acercar los elásticos, y por ahí si los acercamos llegamos a anudarlos y a empezar a discutir como corresponde las cosas que hay que hacer para devolverle el Estado a la gente". Lousteau estaba acompañado por Marco Lavagna. Un guiño.