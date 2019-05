-Es una provincia dormida, aletargada. Una provincia que no está comprometida financieramente y no tiene deudas. Es ordenada. Pero tiene debilidades. Se han ido quitando prestaciones en los sistemas de salud y educación. Ese quite generó un deterioro en las más de 80 localidades que tenemos. Además, tenemos un problema energético. No se miró nunca como una política de Estado a largo plazo y es fundamental. Una provincia que no tiene energía, no tiene futuro.