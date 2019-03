Pero además, la diputada nacional aseguró que con su hermano seguirán involucrados en la pelea nacional y en la búsqueda de unidad del peronismo aunque su ADN no sea kirchnerista. "Cristina Fernández de Kirchner es un gran referente de toda la oposición y no podría negarle la candidatura a quien más mide, es un hecho. Mi candidato o mi candidata va a ser el candidato de la unidad, el que tenga en claro que el único adversario es Mauricio Macri. No comparto que es la unidad sin Cristina, es con Cristina. No sé si ella es la candidata. Si es Cristina bienvenida porque es la que más mide y si no es y es un candidato de unidad que sea una unidad con todos incluida Cristina", respondió.