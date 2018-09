El golpe que recibimos en estos cinco meses es duro. El mundo nos volvió a decir que vivíamos arriba de nuestras posibilidades. Creímos con excesivo optimismo que era posible ir ordenando las cosas de a poco, pero la realidad nos mostró que tenemos que ir más rápido. Durante mucho tiempo los argentinos no pudimos tomar conciencia del desfasaje de nuestras cuentas. Y ahora nos toca, nos toca reconocerlo, asumirlo, ser la generación que entiende nuestro problema, que se hace cargo. No es fácil, claro que no es fácil. Nada es fácil. Me encantaría que ustedes tengan todo lo que necesitan, ¿Creen que me hace feliz contar esta realidad? ¿Que me hace feliz no dar los recursos a la gente que más lo necesita? ¿Quién puede pensar que yo no querría pagarle a todos los profesores universitarios todo lo que piden? Claro que querría darles más aumento a los profesores universitarios, también a los enfermeros, policías. Me encantaría tener más presupuesto para ciencia y tecnología, donde se construye el futuro del país o avanzar más rápido con las obras de cloaca, agua potable, rutas, jardín de infantes que prometimos. Pero nuestro problema es que para empezar a construir el país que queremos y para hacer esas cosas y más, tenemos que equilibrar nuestras cuentas. Cualquier estrategia de desarrollo tiene que empezar por ahí, con un Estado que gaste menos que lo que ingresa.