Tras su declaración, el ex funcionario ingresó al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados (al igual que el chofer Oscar Centeno), pero no reclamó ser excarcelado, aunque sí demandó no volver al penal de Ezeiza. Fuentes con acceso a la causa aseguraron que López hizo aportes "muy importantes" y brindó "datos nuevos" a la investigación en torno al entramado de corrupción en la obra pública.