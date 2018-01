Mientras los amigos del sindicalista no docente y no decente hacen una vaquita para el combustible para sacar de Uruguay el avión que supuestamente no es de él – todo un contrasentido de la prestidigitación de estos nuevos ricos – la población se pregunta hasta dónde están incrustados estas prácticas y estos herederos prebendarios en el presupuesto, en la función pública, en los gobiernos, en las grandes empresas, en los contratos con el estado, en la justicia. Y hasta dónde el narco se ha entremezclado y confundido en la estructura misma de la Nación.