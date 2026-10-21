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Sofía Neves y la confianza con la que enfrentó al tricampeón de la Liga Peruana de Vóley: “A mí me gustan los desafíos”

Con 29 puntos, la jugadora de Rebaza Acosta se convirtió en una de las principales amenazas de Alianza Lima, que tuvo que luchar hasta el quinto set para quedarse con el triunfo

La uruguaya dio sus primeras impresiones de lo que fue el choque por la Liga Peruana de Vóley 2026-27 - Crédito: Latina.
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Sofía Neves fue una de las grandes figuras del emocionante partido entre Rebaza Acosta y Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley 2026/27. La voleibolista anotó 29 puntos y puso en aprietos al vigente tricampeón, que tuvo que llegar hasta el quinto set para quedarse con la victoria por 3-2. Pese a la derrota, su actuación dejó en evidencia su capacidad para competir ante uno de los planteles más fuertes del campeonato.

Tras el encuentro, la jugadora uruguaya analizó lo que significó medirse ante el conjunto ‘íntimo’ en el debut y explicó cómo afronta este tipo de desafíos. En una entrevista para ‘Somos Vóley’ de Latina, Neves también identificó algunos aspectos que Rebaza Acosta necesita mejorar para cerrar partidos de alta exigencia y convertir actuaciones como esta en triunfos.

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Sofía Neves y su mentalidad ante el tricampeón

La atacante no ocultó el respeto que siente por Alianza Lima y por la trayectoria que ha construido en el vóley nacional. Sin embargo, dejó claro que enfrentarse a un equipo de esa jerarquía no representa una razón para sentirse intimidada, sino una oportunidad para demostrar el trabajo de Rebaza Acosta en esta nueva etapa.

A mí me gustan los desafíos y lo tomo por ese lado. Entiendo que es el tricampeón en este momento, que es uno de los equipos más grandes aquí en Perú, sino el más grande, pero es una nueva liga. Yo creo que uno tiene que salir, con todo el respeto que merece, a encontrar el suyo propio y asentar las bases para este nuevo comienzo. Entonces, yo lo tomo como un desafío y como cada partido, un objetivo más para seguir adelante con lo nuestro”, expresó.

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Sofía Neves brilló ante el vigente tricampeón de la Liga Peruana de Vóley.
Sofía Neves brilló ante el vigente tricampeón de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Victor Agüero

Sus 29 puntos respaldaron esa mentalidad dentro de la cancha. Neves fue uno de los principales argumentos ofensivos de Rebaza Acosta y obligó a Alianza Lima a exigirse durante un partido que se definió en el quinto set. Aunque el resultado favoreció a las ‘íntimas’, la actuación de la voleibolista destacó por su capacidad para competir ante el vigente tricampeón.

¿Por qué Rebaza Acosta no pudo vencer a Alianza Lima?

Pese a llevar el encuentro hasta el quinto set, Rebaza Acosta no logró concretar la victoria. Consultada sobre los motivos, Neves consideró que era necesario revisar el partido junto al cuerpo técnico y sus compañeras antes de establecer una explicación definitiva. No obstante, señaló que los errores puntuales terminaron pesando frente a un rival con experiencia y un plantel de alto nivel.

“Honestamente, debería sentarme con los técnicos, con las jugadoras y verlo y analizarlo en conjunto para realmente dar una respuesta acorde. Pero así un poco sobre la marcha diría que fueron detalles. Detalles, alguna distracción de sistema, de intentar ir a generar determinada acción en bloqueo y no lograrla, o pasarse un poquito. Y esos detalles contra equipos grandes y bien formados y con grandes planteles, obviamente que en esa mínima diferencia y te terminan pasando factura”, explicó.

Sofía Neves tuvo una destacada actuación ante Alianza Lima.
Sofía Neves tuvo una destacada actuación ante Alianza Lima. Crédito: FPV

La jugadora también consideró que el equipo chalaco necesita fortalecer su confianza en los momentos decisivos y corregir aspectos tácticos para cerrar encuentros de esta exigencia antes de llegar al set definitivo.

“Yo creo que faltaron detallecitos, pulir cuestiones de sistema, de momentos de partido, de creérsela también en ese pequeño lapso de tiempo, de decir: ‘Che, estamos a nada’. Yo ayer les comentaba a algunos periodistas que para mí el trabajo está en cerrarlo en el cuarto set, porque en un quinto, todo puede pasar. Está lindo tener ese trabajo por delante. Yo lo veo como algo muy gratificante”, sostuvo.

Así, más allá de la derrota por 3-2, Neves encontró motivos para valorar lo realizado por Rebaza Acosta y reconoció que todavía hay aspectos por trabajar. Su actuación individual, con 29 puntos ante Alianza Lima, fue una de las notas destacadas de un partido que puso a prueba al tricampeón y dejó tareas pendientes para su equipo.

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