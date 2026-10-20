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Mirtha Uribe seguirá jugando a los 41 años: disputará una nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley con Olva Latino

La excapitana de la selección peruana volverá a vestir la camiseta del conjunto de Pueblo Libre tras participar en las últimas elecciones municipales y regionales. ‘Tita’ aportará su experiencia al equipo dirigido por César Arrese

Mirtha Uribe continuará en Olva Latino y disputará la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Mirtha Uribe continuará en Olva Latino y disputará la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: FPV
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Mirtha Uribe continuará su carrera deportiva a los 41 años y defenderá una temporada más la camiseta de Olva Latino en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. La continuidad de la experimentada central se confirmó después de disputarse la fecha inaugural de la Fase 1 del campeonato.

La excapitana de la selección peruana volverá a las canchas tras participar en las últimas elecciones municipales y regionales. Su permanencia representa un aporte de experiencia y jerarquía para el conjunto de Pueblo Libre, que afronta una nueva campaña en la máxima categoría del vóley nacional.

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Conocida como ‘Tita’, Uribe se sumará a los entrenamientos del plantel y estará a disposición del entrenador César Arrese, quien decidirá cuándo recurrir a ella de acuerdo con las necesidades del equipo. De esta manera, la voleibolista afrontará un nuevo desafío en su trayectoria y buscará contribuir al desempeño de Olva Latino durante la temporada.

La continuidad de la experimentada central se produce en el inicio de una nueva edición de la Liga Peruana de Vóley. Después de una etapa alejada de la competencia para participar en actividades políticas, Uribe retomará su carrera deportiva y volverá a formar parte de un campeonato que conoce ampliamente.

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Su trayectoria con la selección nacional y su experiencia en el vóley peruano la convierten en una jugadora de recorrido dentro de la competición. Como excapitana del combinado nacional, ha sido una de las referentes de este deporte en el país, tanto por su desempeño en la cancha como por su recorrido en diferentes equipos como Alianza Lima, Circolo Sportivo Italiano, Rebaza Acosta, entre otros.

A los 41 años, la central volverá a defender los colores del club de Pueblo Libre y se sumará como una alternativa importante para el técnico César Arrese. (Video: Latina)

Ahora, su desafío será integrarse nuevamente a la dinámica de Olva Latino y contribuir cuando el cuerpo técnico considere necesaria su participación. La decisión de mantenerla en el plantel le ofrece al entrenador César Arrese una alternativa con experiencia y jerarquía para afrontar los próximos compromisos de la temporada 2026/27.

¿Cómo le fue a Olva Latino en el inicio de la Liga Peruana de Vóley?

Olva Latino comenzó su participación en la Liga Peruana de Vóley 2026/27 con una derrota ante Atlético Atenea. El conjunto de Pueblo Libre cayó por 3-0, con parciales de 25-16, 25-19 y 25-18, en su primer encuentro del campeonato.

El resultado dejó al equipo con el objetivo de mejorar su rendimiento en las siguientes jornadas. En ese contexto, la incorporación de Uribe a los entrenamientos puede ampliar las opciones del comando técnico, aunque su participación en los partidos dependerá de las decisiones del entrenador.

El siguiente compromiso de Olva Latino será frente a la selección peruana sub 19, que participa en la competición como equipo invitado. El encuentro representará una nueva oportunidad para que el cuadro de Pueblo Libre busque recuperarse y conseguir su primera victoria en el torneo.

Con la continuidad de Mirtha Uribe, Olva Latino suma una voz experimentada a su proyecto deportivo. A sus 41 años, ‘Tita’ volverá a competir en la máxima categoría del vóley nacional y buscará aportar su jerarquía en una temporada que recién comienza.

Olva Latino debuto en la nueva temporada enfrentando a Atlético Atenea.
Olva Latino debuto en la nueva temporada enfrentando a Atlético Atenea. Crédito: FPV

Olva Latino organiza una rifa para recaudar fondos

En paralelo a su participación en la Liga Peruana de Vóley 2026/27, Olva Latino lanzó una rifa para reunir fondos y afrontar los gastos que implica competir en la máxima categoría. El club de Pueblo Libre invitó a sus seguidores a sumarse a la iniciativa, cuyos boletos tienen un costo de S/ 10. La campaña busca reunir el respaldo de su comunidad durante una temporada que demanda una importante inversión para sostener al plantel y al cuerpo técnico.

El sorteo se realizará el viernes 6 de noviembre y contará con tres premios en efectivo: S/ 1.000 para el primer lugar, S/ 500 para el segundo y S/ 250 para el tercero, además de otros obsequios sorpresa. A través de sus redes sociales, la institución destacó la importancia de la colaboración de sus hinchas para continuar con sus objetivos deportivos e invitó a participar en esta actividad de recaudación.

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