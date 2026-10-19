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Marina Scherer palpita el duelo contra Alianza Lima, su exequipo: “Ahora me toca defender a Regatas y haré lo mejor posible”

La armadora destacó la relación que conserva con la hinchada aliancista, pero aseguró que afrontará el próximo partido con la intención de defender a su actual equipo con el máximo compromiso

La brasileña recordó el vínculo que construyó con Alianza Lima y el cariño que mantiene por sus aficionados. Sin embargo, remarcó que ahora su compromiso está con Regatas y que buscará dar lo mejor en el enfrentamiento ante su antiguo club. (Video: Jax Latin Media)
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Marina Scherer comenzó su nueva etapa en la Liga Peruana de Vóley 2026/27 con una victoria contundente. La armadora brasileña fue parte del triunfo por 3-0 de Regatas Lima sobre Géminis en la primera fecha del campeonato y ahora se prepara para afrontar un partido especial: el encuentro ante Alianza Lima, club al que defendió anteriormente y por el que mantiene un gran cariño.

Tras el debut triunfal, la voleibolista analizó el rendimiento del equipo chorrillano, habló sobre su proceso de adaptación y reconoció que todavía tiene aspectos por mejorar en la conducción del juego.

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Las cosas que planteamos durante la semana nos funcionó, no había mucha información de Géminis, porque sus jugadoras extranjeras recién habían llegado, pero creo que a lo largo del partido conseguimos adaptarnos a lo que teníamos que cumplir ahí y nos funcionó muy bien”, explicó.

Marina Scherer también se refirió a su rendimiento individual como armadora de Regatas. La brasileña reconoció que es exigente consigo misma y que todavía tiene aspectos por corregir, aunque destacó que el equipo comienza a mostrar avances en su organización.

Soy muy exigente conmigo misma. Hay muchas cosas que mejorar todos los días. Eso es un trabajo que cuesta tiempo también, pero creo que a lo largo las cosas van funcionando y ya vemos el equipo un poco más ordenado”, sostuvo.

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Marina Scherer inició una nueva etapa en su carrera, defendiendo los colores de Regatas Lima.
Marina Scherer inició una nueva etapa en su carrera, defendiendo los colores de Regatas Lima. Crédito: FPV

La jugadora dejó en claro que su proceso de adaptación requiere tiempo y trabajo constante. Por ahora, su objetivo es seguir mejorando la conducción del equipo y contribuir a que Regatas encuentre mayor regularidad durante la temporada.

Marina Scherer enfrentará a Alianza Lima, su exequipo

Uno de los próximos desafíos de Regatas será el duelo ante Alianza Lima, un partido especial para Scherer por su pasado en la institución ‘blanquiazul’ y el vínculo que mantiene con sus aficionados.

La armadora brasileña expresó su agradecimiento hacia la hinchada aliancista, pero remarcó que ahora su compromiso está con el conjunto chorrillano. En ese sentido, aseguró que afrontará el encuentro con respeto hacia su antiguo club y con la intención de dar lo mejor por su actual equipo.

“Tengo mucho cariño y mucho respeto por toda la hinchada de Alianza, por toda la historia que tengo junto al club y todo eso. Pero ahora me toca defender los colores de Regatas y trataré de hacer lo mejor posible, siempre con mucho respeto. Que venza el mejor ahí en la cancha”, manifestó.

Así, Scherer se alista para reencontrarse con el equipo con el que construyó una historia exitosa en el vóley peruano. Esta vez, sin embargo, tendrá la misión de defender los colores de Regatas en un partido que reunirá a dos clubes con aspiraciones en la Liga Peruana de Vóley.

Marina Scherer celebrando junto a sus compañeras de Regatas durante partido contra Géminis.
Marina Scherer celebrando junto a sus compañeras de Regatas durante partido contra Géminis. Crédito: FPV

Su regreso al Perú tras jugar en España

La brasileña también habló sobre su retorno al vóley peruano después de su experiencia en España. Scherer valoró la acogida que recibió en Regatas y señaló que viene adaptándose progresivamente a esta nueva etapa de su carrera.

“De verdad que ha estado muy bien la acogida y por parte de todo el club ha sido muy buena. Poco a poco, me voy adaptando porque es un cambio para mí también, es un nuevo reto. Trato de disfrutar y de que las cosas funcionen dentro del equipo”, comentó.

Con una victoria en su estreno y nuevos retos por delante, Marina Scherer busca consolidarse en la conducción de Regatas Lima. El próximo enfrentamiento ante Alianza Lima tendrá un significado especial para la armadora, que volverá a cruzarse con su antiguo equipo, esta vez con la camiseta del conjunto chorrillano.

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