Alejandro Schneider explica por qué Alianza Lima sufrió para vencer a Rebaza Acosta: “Yo no esperaba que el partido fuese fácil”

Pese a quedarse con la victoria en el debut de la Liga Peruana de Vóley 2026/27, el DT de Alianza Lima admitió que su equipo tuvo dificultades ante el cuadro chalaco y resaltó el mérito de su rival. (Video: Inka Digital TV)

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Alejandro Schneider, entrenador de Alianza Lima, reconoció la exigencia que representó el encuentro ante Rebaza Acosta en el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Aunque el conjunto ‘íntimo’ consiguió quedarse con la victoria, el técnico argentino destacó el trabajo de su rival, que puso en aprietos a las vigentes tricampeonas y las obligó a reaccionar para asegurar el resultado.

Al finalizar el encuentro, Schneider elogió el planteamiento del cuadro chalaco y admitió que su capacidad ofensiva fue uno de los principales factores que complicaron a las ‘blanquiazules’. El estratega adelantó que el comando técnico revisará el rendimiento del equipo para identificar los aspectos que deberá ajustar de cara a los próximos compromisos.

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“Rebaza hizo un gran trabajo, la verdad que nos pusieron en jaque todo el tiempo. Jugaron muy bien en ataque. De hecho, recién estaba viendo los números y me parece que es lo que mejor hicieron. Nosotros por supuesto que después vamos a analizar el trabajo para ver en qué tenemos que ajustar, pero ahora no puedo decir algo particular”, señaló Schneider.

El entrenador dejó en claro que el cuerpo técnico realizará una evaluación más detallada para identificar los aspectos que necesitan corregir. Sin embargo, evitó adelantar conclusiones específicas inmediatamente después del cotejo y prefirió destacar el mérito del rival.

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“Sí, tengo la sensación de que ellas jugaron muy bien y nos costó mucho. Por suerte lo pudimos ganar. Es muy importante haber ganado este partido”, agregó.

Alejandro Schneider hizo su debut oficial en el banquillo de Alianza Lima Vóley. Crédito: FPV

“Yo no esperaba que el partido fuese fácil”

Schneider también se refirió al crecimiento que viene mostrando la Liga Peruana de Vóley y sostuvo que el nivel de los equipos obliga a afrontar cada compromiso con la máxima preparación. Para el entrenador argentino, la dificultad que encontró Alianza Lima ante Rebaza Acosta no fue una sorpresa, aunque reconoció que el desempeño de su rival superó las expectativas que tenía sobre el desarrollo del encuentro.

“Nosotros sabemos que la liga está creciendo año a año. Yo no esperaba que el partido de hoy fuese fácil. Nosotros lo preparamos como preparamos todos los partidos y repito, para mí ellas hicieron un gran trabajo y nos sorprendieron”, manifestó.

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Sus declaraciones reflejan la exigencia que representa competir en el campeonato nacional, donde Alianza Lima afronta cada jornada con la responsabilidad de defender su condición de vigente tricampeón. El resultado favorable le permitió comenzar la temporada con una victoria, aunque el partido también dejó aspectos por revisar de cara a los siguientes encuentros.

Ioana Baciu, una variante clave para la remontada

Otro de los temas que abordó Schneider fue el ingreso de la voleibolista rumana Ioana Baciu, quien terminó siendo una alternativa importante para cambiar la dinámica ofensiva del conjunto ‘blanquiazul’.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 3 sets a 2 en un partidazo por la primera jornada del vóley peruano - Crédito: Latina.

El entrenador explicó que la modificación respondió a una necesidad táctica: Alianza estaba atacando demasiado por la zona de cuatro, situación que Rebaza Acosta había conseguido controlar. Por ello, el comando técnico decidió buscar una distribución diferente de los ataques para ampliar las opciones ofensivas del equipo.

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“Ese cambio la verdad que nos ayudó mucho, sobre todo a abrir la red. Estábamos muy por el lado de cuatro y nos estaban tocando la pelota. No fue porque Dani (Bulaich) lo estuviese haciendo mal, pero decidimos abrir un poco la red y por el tema de la limitación de extranjeras tuvimos que optar por eso”, explicó.

Schneider precisó que la sustitución no estuvo relacionada con un mal desempeño de Daniela Bulaich, sino con la búsqueda de una solución táctica ante las dificultades que presentaba el partido. La decisión permitió a Alianza Lima modificar sus alternativas de ataque en un encuentro que exigió ajustes para asegurar el triunfo.

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