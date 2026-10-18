Eduardo Castro es el nuevo campeón del Rally Caminos del Inca 2026 con un final de infarto en Arequipa

La definición se resolvió en el tramo Puno-Arequipa, con incendios forestales que obligaron a recortar la etapa final y un accidente que sacudió la jornada antes de que Castro sellara el resultado. (Caminos del Inca)

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Eduardo Castro Yangali conquistó este domingo su segundo título en el Rally Caminos del Inca 2026 al cruzar la meta de la sexta etapa, disputada entre Puno y Arequipa, con un tiempo acumulado extraoficial de 14:19:11.06.

El piloto, que compitió junto al copiloto Juan Pedro Cillóniz al volante de un Ford Fiesta Rally3 preparado en Europa por el Castro Yangali Team, se impuso por 36 segundos sobre André Martínez, quien llegó a la jornada final con posibilidades reales de arrebatarle la corona.

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La victoria se alcanzó en la edición histórica número 54 de la competencia, que este año conmemora seis décadas desde su fundación.

Una definición que se resolvió en segundos

La última etapa convirtió cada kilómetro en una prueba de precisión para los principales aspirantes al título. Con una ventaja mínima al comenzar el recorrido, Eduardo Castro resistió la presión de André Martínez hasta asegurar la victoria. (Caminos del Inca)

La última jornada arrancó con una tensión inusual. Castro había llegado al tramo final con apenas dos segundos de ventaja sobre Martínez, el campeón vigente, lo que convertía cada kilómetro en un duelo sin margen de error. La organización, además, debió modificar el especial entre Santa Lucía y Chiguata —previsto originalmente para 192,6 kilómetros— y lo redujo a 114 kilómetros debido a los incendios forestales que afectaban la zona arequipeña. El recorte alteró los cálculos de ambos equipos y añadió incertidumbre a un cierre que ya de por sí prometía ser ajustado.

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En el tramo de Paucarcolla a Atuncolla, de 12,40 kilómetros, Richard Palomino sufrió un accidente que interrumpió su participación. Mientras tanto, Castro administró su ventaja con precisión y no cedió terreno en los sectores cronometrados. Martínez fue el más veloz en el cierre y recortó diferencias, pero no alcanzó para revertir el resultado. El tiempo final del subcampeón fue de 14:19:47.07, lo que dejó a Castro con una diferencia de 36,01 segundos en la clasificación general extraoficial.

La premiación oficial quedó programada para esta misma tarde en el Riverside Park del distrito de Sachaca, en Arequipa, donde ambos pilotos recibirían el reconocimiento de la organización ante el público reunido en la ciudad anfitriona del desenlace.

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Un título que llegó después de una volcadura

La conquista del bicampeonato también estuvo marcada por la capacidad de superar los contratiempos mecánicos y deportivos. Eduardo Castro y Juan Pedro Cillóniz sostuvieron su rendimiento durante diez días de competencia por distintas regiones del país. (Caminos del Inca)

El camino hacia el podio no fue sencillo para Castro. El piloto huancaíno protagonizó una volcadura durante la quinta etapa, el sábado entre Cusco y Puno, un incidente que puso en riesgo su continuidad en la prueba. Sin embargo, el equipo logró recuperar el vehículo y mantener la ventaja acumulada hasta ese punto. La capacidad de reponerse ante ese contratiempo y sostener el liderato hasta la jornada decisiva fue uno de los factores que definieron el desenlace a su favor.

Castro y Cillóniz habían construido su ventaja a lo largo de seis etapas que atravesaron distintas regiones del país. El recorrido partió el 8 de octubre desde el Kartódromo La Chutana con el Súper Prime y continuó por Lima, Huancayo, Ayacucho, Andahuaylas, Cusco y Puno, antes de concluir en Arequipa. A lo largo de esos diez días, la dupla combinó velocidad, resistencia y estrategia para mantenerse en los primeros lugares de la tabla acumulada.

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El Ford Fiesta Rally3 con el que compitió Castro fue desarrollado específicamente para el automovilismo peruano y traído desde Europa por el propio equipo. El vehículo respondió durante toda la competencia y soportó las exigencias de una prueba que combina altitud, superficie variable y condiciones climáticas impredecibles en cada tramo.

Una edición con más de 100 pilotos en doce categorías

El aniversario de seis décadas del Rally Caminos del Inca convocó a representantes de distintas categorías y protagonizó una competencia que recorrió varias regiones del Perú. La estrecha diferencia entre los dos primeros añadió emoción a una edición histórica. (Caminos del Inca)

La edición 54 del Rally Caminos del Inca 2026 reunió a más de 101 pilotos distribuidos en doce categorías. Entre los participantes más destacados figuraron Jorge Martínez en RC2, André Martínez en RC3, Raúl Ccoyo en RC4, Ronmel Palomino en TIN, Marko Garcés en TIL, Ashley García en T1, Isaura Huallpartupa en PROM, Fernando Alarcón en CAM, Jimmy Chirinos en UTV, Lucho Alayza en ST, Carlos Zegarra en S2000 y Yerry Urday en S1600.

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La partida simbólica había tenido lugar el 7 de octubre en la playa Agua Dulce de Chorrillos, en Lima, con una convocatoria que reflejó el crecimiento de la prueba en el automovilismo nacional. Con una participación de esa magnitud y un desenlace resuelto por 36 segundos entre el primero y el segundo, la edición que conmemoró los 60 años de la competencia quedará entre las más recordadas de su historia.