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Universitario vs Deportivo Soan: día, hora y canal TV del debut de las ‘pumas’ en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Las ‘pumas’ iniciarán su camino en el campeonato nacional después de afrontar una exigente preparación internacional contra equipos brasileños. Revisa todos los detalles del compromiso

Universitario debuta ante Deportivo Soan en la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Universitario debuta ante Deportivo Soan en la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Prensa U
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La Liga Peruana de Vóley 2026/27 levantará el telón este fin de semana y uno de los equipos que acaparará la atención será Universitario de Deportes, que iniciará su camino en el torneo frente a Deportivo Soan, por la primera fecha de la Fase 1. Las ‘Pumas’ buscarán arrancar la temporada con una victoria y trasladar a la competencia nacional el buen nivel que mostraron durante su preparación internacional.

El conjunto ‘crema’, dirigido por el español Francisco ‘Paco’ Hervás, hará su estreno en el Polideportivo Lucha Fuentes con el objetivo de sumar sus primeros puntos. Sin embargo, al frente tendrá a un Soan renovado, que intentará sorprender en la jornada inaugural y comenzar el campeonato con un triunfo. A continuación, te compartimos todos los detalles del encuentro.

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Universitario vs Deportivo Soan: día, hora y canal TV del partido

De acuerdo con la programación oficial, Universitario y Deportivo Soan se enfrentarán este sábado 17 de octubre, por la primera fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. El encuentro está previsto para las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Los hinchas podrán seguir el debut de las ‘pumas’ a través de Latina TV, que transmitirá los partidos del campeonato por señal abierta y mediante sus plataformas digitales. La cobertura estará disponible en el canal 2, su señal en alta definición, la página web y la aplicación de la televisora. Estos son los principales detalles del encuentro:

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  • Partido: Universitario vs Deportivo Soan
  • Fecha: sábado 17 de octubre de 2026
  • Hora: 5:00 p. m. (hora peruana)
  • Estadio: Polideportivo Lucha Fuentes, Villa El Salvador
  • Torneo: Liga Peruana de Vóley 2026/27, Fase 1
  • Canal de TV: Latina TV
  • Transmisión online: página web y aplicación de Latina
Programación de la fecha 1 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Programación de la fecha 1 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Latina

El compromiso será el segundo de los tres programados para el sábado. La jornada comenzará con el duelo entre Atlético Atenea y Olva Latino, mientras que Universidad San Martín y Circolo Sportivo Italiano cerrarán la actividad del día.

¿Cómo llega Universitario al debut?

Universitario llega al inicio de la competición después de una preparación que incluyó exigentes compromisos internacionales. Uno de los principales desafíos fue su participación en la Copa Brasilia 2026, torneo en el que las ‘cremas’ se midieron con clubes de la Superliga brasileña y alcanzaron la final.

En las semifinales, el conjunto dirigido por ‘Paco’ Hervás venció por 3-0 a Gerdau Minas y aseguró su presencia en la definición. Sin embargo, en la lucha por el título cayó por un ajustado 3-2 ante Fluminense. Esa experiencia permitió al plantel sumar minutos de competencia frente a rivales de alto nivel antes del inicio del campeonato peruano.

Además, el pasado viernes 9 de octubre, las ‘pumas’ celebraron su presentación oficial con la Noche de las Pumas, en la que vencieron por 3-2 a Sancor Seguros Vôlei Londrina, también de Brasil. El encuentro amistoso fue una última prueba para el conjunto ‘merengue’ antes de su estreno liguero.

Para esta temporada, Universitario incorporó a jugadoras como Aixa Vigil, Claudia Palza y Maricarmen Guerrero, con la intención de ampliar sus opciones en distintas posiciones. El equipo también mantiene a referentes como Mirian Patiño, Lucía Magallanes y Karla Ortiz, además de contar con voleibolistas extranjeras que ya tuvieron una etapa en la ‘U’ y buscarán aportar nuevamente su experiencia al conjunto crema.

Las cremas terminaron terceras en la edición anterior de la Liga Peruana de Vóley y buscarán dar un nuevo paso en su objetivo de conquistar por primera vez el título nacional femenino.

Universitario se alista para debutar en la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Universitario se alista para debutar en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Prensa U

Deportivo Soan inicia una nueva etapa

Deportivo Soan también afrontará la campaña con novedades. El club incorporó al entrenador brasileño Vinícius Fernandes, quien asumió la dirección técnica con la intención de consolidar un equipo competitivo y aspirar a las instancias decisivas del torneo.

El técnico cuenta con experiencia en el vóley brasileño y apuesta por desarrollar una metodología que conecte al primer equipo con las divisiones menores. Para esta temporada, Soan también reforzó su plantilla con voleibolistas nacionales y extranjeras, entre las que destaca la presencia de varias voleibolistas brasileñas, como Linda Costa, Milena Vilela, Pâmella Cristina y Ana Caroline Figueredo.

El duelo ante Universitario será una primera prueba para evaluar el funcionamiento del nuevo proyecto deportivo frente a uno de los equipos que aspira a pelear por el campeonato.

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