Antonio Rizola esquiva las críticas y reivindica el boleto al Mundial Sub 19: “Fue una clasificación de la Federación Peruana”

El técnico brasileño valoró el trabajo coordinado entre las categorías formativas, se refirió a la recuperación de las jugadoras lesionadas y evitó pronunciarse sobre los cuestionamientos en su contra. (Video: Inka TV Digital)

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Antonio Rizola acompañó a la selección peruana de vóley sub 19 durante su participación en el Sudamericano de la categoría disputado en Maracaibo, Venezuela. El técnico brasileño, que supervisa el desarrollo de las categorías formativas, celebró el subcampeonato conseguido por el conjunto dirigido por Martín Escudero y resaltó el trabajo colectivo que permitió alcanzar el objetivo de clasificar al próximo Mundial del 2027.

Tras el retorno de la delegación a Lima, Rizola destacó la labor de las jugadoras y del comando técnico, además del respaldo de la Federación Peruana de Vóley (FPV). Para el entrenador, el resultado fue consecuencia de un trabajo coordinado entre los distintos integrantes del proyecto nacional.

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“Esta clasificación fue una clasificación de la Federación Peruana, del trabajo de Martín Escudero, de las atletas y con la supervisión y orientación mía. Todo el staff trabajó muy bien y ellas se superaron en el resultado”, señaló.

Antonio Rizola destacó el trabajo conjunto de las categorías formativas

Uno de los aspectos que marcó la campaña peruana fue la participación de voleibolistas que habitualmente compiten en la categoría Sub 17 y que dieron el salto para afrontar el Sudamericano Sub 19. En ese contexto, Rizola resaltó el trabajo de Marcello Bencardino, entrenador de la selección Sub 17, y la coordinación entre los cuerpos técnicos.

Antonio Rizola en su retorno a Lima tras el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. Crédito: FPV

El seleccionador absoluto sostuvo que la integración de jugadoras de distintas categorías responde a una misma línea de trabajo, con objetivos compartidos y una planificación que busca fortalecer el vóley peruano a largo plazo.

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“Es porque seguimos en la misma línea, todos estamos en la misma línea y el trabajo es este. Ninguno trabaja por sí solo; trabaja por el país”, manifestó al referirse a la labor de Bencardino y al aporte de las deportistas que subieron de categoría.

La presencia de Rizola en Maracaibo formó parte de su seguimiento a las selecciones menores, una labor que complementa sus funciones al frente del equipo absoluto. El técnico destacó así la importancia de mantener una coordinación entre las categorías para acompañar el crecimiento de las jugadoras y facilitar su progresión dentro del sistema nacional.

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¿Cómo evolucionan Ariana Vásquez y Gianella Chanca?

Rizola también brindó detalles sobre la recuperación de Ariana Vásquez y Gianella Chanca, quienes no pudieron disputar el Sudamericano Sub 19 debido a sus respectivas lesiones. Ambas voleibolistas ya fueron sometidas a intervenciones quirúrgicas y actualmente continúan con sus procesos de rehabilitación.

“Ya fueron a cirugía y están en recuperación. Ariana hace la recuperación en su club, en Atenea, y un día por semana en la Federación. Gianella está haciendo toda la recuperación, por opción de ella, en su club, porque queda más cerca de su casa. Todos estamos pendientes”, explicó.

El seleccionador también destacó el gesto de sus compañeras durante la premiación del torneo. Las integrantes de la delegación llevaron las camisetas de ambas jugadoras para que estuvieran presentes simbólicamente en el podio, pese a no haber podido acompañar al equipo dentro de la cancha.

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“Las jugadoras llevaron las camisas de ellas para subirse al podio. Esto fue muy bonito”, recordó Rizola.

El plantel 'bicolor' recibió la medalla de plata y un trofeo por el segundo lugar obtenido. Las camisetas de Ariana Vásquez y Gianella Chanca también aparecen en la postal. (Video: Voley Zone TV)

Rizola evitó responder sobre las críticas

Durante la conversación, el entrenador también fue consultado por las críticas que ha recibido tanto a nivel personal como la Federación Peruana de Vóley. Sin embargo, prefirió no pronunciarse sobre ese tema y dio por terminada la entrevista.

De esta manera, Rizola centró sus declaraciones en el trabajo de las selecciones formativas, la clasificación al Mundial Sub 19 y el seguimiento a las jugadoras lesionadas. El técnico destacó el esfuerzo colectivo detrás del resultado y la importancia de sostener una misma línea de trabajo entre las distintas categorías del vóley peruano.

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