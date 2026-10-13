Mabel Olemar no descarta fichar por Atlético Atenea tras destacarse en Circolo: “Hemos hablado en algún momento”

La voleibolista lo admitió en vivo, entre risas y con cautela: ya existieron conversaciones con el Atlético Atenea. Hoy su cabeza está en el Circolo Sportivo Italiano, pero el mercado no deja de girar a su alrededor. (Circolo Sportivo Italiano)

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La voleibolista Mabel Olemar dejó abierta la puerta a una futura vinculación con el Atlético Atenea. En una entrevista con el programa Se formaron las parejas, la deportista reconoció que ya existieron acercamientos con el club, aunque respondió con cautela y entre risas para no comprometer a su contacto interno.

“Me van a matar”, fue la primera reacción de Olemar al ser consultada sobre el tema, antes de admitir que sí hubo diálogos. Hoy, su compromiso pleno es con el Circolo Sportivo Italiano, institución a la que defiende con total entrega en la presente temporada de la Liga Peruana de Vóley.

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Mabel Olemar sorprendió al admitir que conversó con personas vinculadas al Atlético Atenea, aunque evitó revelar detalles sobre los acercamientos. La voleibolista reaccionó con humor cuando le preguntaron por un posible fichaje. (Movistar Deportes)

La conversación tomó un giro inesperado cuando la conductora del programa Se formaron las parejas le preguntó directamente a Mabel Olemar si había recibido algún llamado del Atlético Atenea. La jugadora, visiblemente sorprendida por la pregunta, reaccionó con humor antes de revelar que la persona vinculada al club es alguien cercana a ella.

“Me va a matar. Es mi amiga, sí”, respondió Olemar entre risas, dejando entrever que el vínculo con el Atlético Atenea pasa por una relación personal. Luego, ante la insistencia de la conductora, la voleibolista fue más directa: “Sí, hemos hablado, hemos hablado en algún momento”.

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La deportista no quiso profundizar en los detalles de esas conversaciones, y su reacción inicial —mezcla de sorpresa y complicidad— dejó en claro que prefería no exponer a su contacto dentro del club. Sin embargo, el reconocimiento de que existió un diálogo fue suficiente para que el tema cobrara relevancia entre los seguidores del vóley peruano.

Olemar, comprometida a fondo con el Circolo Sportivo Italiano

El interés que podría despertar en otros clubes no modifica el compromiso actual de Mabel Olemar con el Circolo Sportivo Italiano. La voleibolista sigue concentrada en su participación en la temporada, mientras las conversaciones sobre su futuro permanecen abiertas (Circolo Sportivo Italiano)

Más allá de la especulación en torno al Atlético Atenea, Mabel Olemar tiene hoy un único foco: el Circolo Sportivo Italiano. La conductora del programa también destacó ese punto durante la entrevista, al subrayar que la jugadora defiende la camiseta del Circolo “a morir” en la actual temporada de la Liga Peruana de Vóley.

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La propia Olemar no desmintió ese nivel de compromiso. Su rendimiento en la cancha durante la presente campaña ha sido un reflejo de esa entrega, y el club ha encontrado en ella a una referente dentro del equipo. La relación entre la voleibolista y la institución atraviesa un momento de solidez, lo que hace que cualquier rumor sobre una salida quede, por ahora, en el plano de la especulación.

El conductor, consciente de esa realidad, optó por no presionar más en el tema: “Hoy día te debes al Circolo, lo sé, es la camiseta que defiendes a morir, pero seguramente en algún momento llegarán más de esas ofertas”. Olemar respondió con una carcajada, sin desmentir la posibilidad.

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Un futuro con más ofertas en el horizonte

La posibilidad de recibir nuevas propuestas quedó sobre la mesa durante la entrevista a Mabel Olemar, quien respondió con risas cuando le mencionaron futuras ofertas. Por ahora, la voleibolista no confirmó si alguno de los acercamientos avanzará. (FPV)

El intercambio entre Olemar y el programa Se formaron las parejas cerró con una conclusión tácita: el nombre de la voleibolista seguirá apareciendo en conversaciones de mercado. La conductora lo planteó sin rodeos al anticipar que, con el nivel que viene mostrando, las propuestas no tardarán en llegar.

“Seguramente en algún momento llegarán más, más de esas ofertas”, señaló el conductor, a lo que Mabel Olemar respondió con una nueva risa, sin desmentir ni confirmar nada más. “Te he contado, te he contado”, fue su forma de cerrar el tema, dejando la puerta entreabierta a futuras novedades.

Por el momento, la jugadora tiene la cabeza puesta en el Circolo Sportivo Italiano y en los objetivos de la temporada en curso dentro de la Liga Peruana de Vóley. Pero sus propias palabras dejan en claro que el Atlético Atenea ya estuvo en su radar, y que el vínculo con esa institución —aunque todavía en el terreno de las conversaciones— existe. Si esos diálogos derivarán en algo concreto, es una pregunta que, por ahora, Olemar prefiere responder solo con risas.

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