“Jode que nos vean como selección pequeña”: Erick Noriega y su duro análisis tras la gira de Perú en Norteamérica

El defensor de la selección nacional de fútbol comparte sus sensaciones tras terminar la gira por Norteamérica con tres derrotas y un empate. (Video: Bicolor )

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Erick Noriega habló tras la derrota de Perú por 2-0 ante Colombia y dejó una contundente reflexión sobre el momento que atraviesa la ‘bicolor’. El defensor reconoció que los resultados no acompañaron al equipo patrio durante su gira por Norteamérica, aunque destacó algunos aspectos del trabajo realizado bajo la dirección de Mano Menezes.

La selección peruana cerró esta fecha FIFA con un empate y tres derrotas, después de igualar 1-1 con México y caer frente a Estados Unidos, Canadá y Colombia. Para Noriega, el balance no puede analizarse únicamente desde los marcadores, pues considera que existen avances que pueden observarse en el funcionamiento del equipo.

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“Creo que en general hicimos un buen partido. Lamentablemente, en estos cuatro amistosos que hemos tenido, los resultados no nos han acompañado. En general no nos están acompañando, pero yo creo que los que en verdad ven fútbol saben muy bien el trabajo que se está haciendo acá, lo que nosotros nos esforzamos, la dedicación que le ponemos dentro del campo es indiscutible”, señaló el central en declaraciones para ‘Bicolor +’.

El jugador también explicó que la falta de contundencia fue uno de los principales factores que impidieron que la selección peruana consiguiera mejores resultados en Norteamérica.

“Lamentablemente, los resultados no nos acompañan por pequeños detalles. Creo que cuando nosotros tenemos la oportunidad tal vez no llegamos a concretar, que estoy seguro que si concretamos una, el resultado sería otra historia, el partido sería otra historia”, manifestó.

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Erick Noriega disputando un balón aéreo en el partido contra Colombia. Crédito: Agencias

“Jode que nos vean como selección pequeña”

Erick Noriega no ocultó su molestia por la situación que atraviesa el combinado nacional y reconoció que dentro del plantel también existe preocupación por la percepción que generan las últimas actuaciones.

“Obviamente, jode perder, jode que nos vean como selección pequeña, que nos vean como que todos quieren jugar con nosotros porque supuestamente somos fáciles. Pero vamos a seguir esforzándonos”, afirmó”.

Pese a ello, el defensor aseguró que el plantel peruano mantiene la concentración en los objetivos que considera más importantes para el futuro de la selección.

“Nosotros estamos enfocados en lo principal, que es las Eliminatorias, que es llegar al Mundial, que es la Copa América y vamos a seguir trabajando”, agregó.

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Erick Noriega es protagonista en la zaga de la selección peruana. Crédito: FPF

Noriega defendió el trabajo de Perú

El futbolista de Gremio también destacó que los partidos disputados en Norteamérica deben servir para identificar errores y rescatar los aspectos positivos mostrados durante estas semanas de trabajo.

“Que nos sirvan bastante estos cuatro amistosos, creo que sacando las cosas positivas hemos mejorado, pero tenemos que seguir. No es solo de acá, de estas dos semanas que estamos en selección, sino es cada persona también tiene que esforzarse en su club para llegar bien acá”, indicó.

El defensor también se refirió a la reacción de los hinchas después de una gira sin victorias. Reconoció que los aficionados tienen motivos para sentirse molestos, especialmente aquellos que acompañaron al equipo durante sus partidos en Estados Unidos.

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“Cuando vemos las pequeñas cosas que hacemos en el partido, ahí te das cuenta que sí estamos mejorando. Obviamente la gente va a hablar por el resultado y jode, porque a nosotros también nos gustaría ganar. Nadie quiere perder y estoy seguro que los hinchas también se molestan, les jode que perdamos. Porque vienen acá, compran sus entradas y nosotros no podemos ganar””, sostuvo.

La 'bicolor' cayó 2-0 en Miami frente a los 'cafeteros', quienes jugaron con un hombre más tras expulsión de Miguel Araujo - Crédito: Bicolor .

Finalmente, Noriega insistió en que el equipo peruano debe continuar trabajando y analizar los errores cometidos ante Colombia. Para el jugador, el proceso todavía necesita tiempo para mostrar sus resultados.

“creo que estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Si no hubiera sido por un rebote, que no fue un error, fue un golazo, la historia sería diferente. Estábamos bien parados y haciendo las cosas bien. Ahora toca analizar los errores cometidos y seguir trabajando. Esto es un proceso largo, no suena bien, pero estamos por buen camino”, sentenció.

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De esta manera, Perú terminó su gira por Norteamérica con tres derrotas y un empate. El plantel tendrá ahora que procesar las conclusiones de estos cuatro amistosos y continuar preparándose para los próximos desafíos de la selección.