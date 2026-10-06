Sporting Cristal vs UTC: día, hora y canal TV del choque por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal se enfrentará a UTC en Cajamarca por el Torneo Clausura 2026.

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Tras clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026, Sporting Cristal buscará sostener el buen momento en el reinicio del Torneo Clausura 2026. El equipo de Roberto Mosquera volverá a la competencia frente UTC para seguir en la lucha por el título nacional.

Los ‘cerveceros’ se encuentran en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 19 puntos, tres unidades menos que el líder Deportivo Garcilaso. Por ello, el choque con el ‘gavilán del norte’ será vital para sus intereses.

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Sporting Cristal vs UTC: día y hora del duelo por el Torneo Clasurua 2026

El partido entre los ‘cerveceros’ y el ‘gavilán del norte’ se disputará el domingo 11 de octubre, a las 13.00 de Perú, en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

El encuentro comenzará a las 12.00 en México. En Colombia y Ecuador, el inicio está previsto para las 13.00. En Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela, el duelo arrancará a las 14.00. Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay lo tendrán programado para las 15.00.

Yotún resaltó la importancia de los tres puntos luego de semanas exigentes, subrayando el esfuerzo colectivo y la relevancia del triunfo para recuperar confianza en casa. (Sporting Cristal)

Canal TV para ver Sporting Cristal vs UTC por el Torneo Clausura 2026

La transmisión de Sporting Cristal vs UTC para el público peruano estará a cargo de L1 MAX. Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante los operadores que incluyan la señal en su programación. El partido también estará disponible en L1 Play, la plataforma por suscripción para celulares y computadoras.

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Infobae Perú realizará la cobertura en su sitio web, con la previa y el minuto a minuto. El medio informará sobre los goles, las incidencias y las declaraciones de los protagonistas tras el encuentro.

Precios de entradas

Se encuentra a la venta los boletos para crucial cotejo en Cajamarca, los hinchas podrán adquirir sus tickets en el portal de Teleticket. Los precios van desde los 30 soles hasta los 50 soles.

- Oriente General: S/. 30.00

- Occidente General: S/. 40.00

- Butacas: S/. 50.00

Sporting Cristal visitará a UTC en Cajamarca.

¿Cómo llega Sporting Cristal al duelo?

Sporting Cristal retomará el Torneo Clausura con la intención de sostenerse en la disputa por los primeros puestos de la tabla. El equipo celeste llegó al receso tras imponerse por 3 a 1 ante Atlético Grau.

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Ese resultado le permitió alcanzar los 19 puntos y ubicarse tercero, a tres unidades de Deportivo Garcilaso.

La pausa por la fecha FIFA dio al plantel rimense tiempo para preparar el tramo final del campeonato. El objetivo será mantenerse cerca de la cima.

Antes de la interrupción, el cuadro celeste encadenó victorias frente a Los Chankas, CD Moquegua y Atlético Grau. El equipo también superó a ADT en los encuentros de ida y vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga.

El cuadro rimense aplastó 5-0 en la vuelta y clasificó a la final del torneo - Crédito: Bicolor .

Así se jugará la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

Jueves 8 de octubre

- CD Moquegua vs Cienciano (13:00 horas / estadio 25 de Noviembre de Moquegua / L1 MAX)

- Atlético Grau vs Los Chankas (15:30 horas / estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo ‘La Matanza’ de Piura / L1 MAX)

Viernes 9 de octubre

- Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo (20:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Sábado 10 de octubre

- ADT vs FC Cajamarca (13:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II (15:30 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Universitario vs Melgar (19:00 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Domingo 11 de octubre

- UTC vs Sporting Cristal (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Sport Boys vs Alianza Atlético (15:30 horas / estadio Miguel Grau del Callao / L1 MAX)

- Cusco FC vs Alianza Lima (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1