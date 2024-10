Eddie Fleischman pidió salida de Juan Carlos Oblitas de la FPF y reveló que Agustín Lozano intentó sobornarlo: “Quiso comprar mi línea editorial”

El periodista deportivo cuestionó la labor del 'Ciego' en el organismo nacional. (Video: Fuera del Sistema)

La selección peruana atraviesa por uno de sus momentos más críticos de los últimos años. Y es que las chances de clasificar al Mundial de Norteamérica 2026 cada vez se hacen remotas. No obstante, si vamos más allá, el problema del fútbol nacional tien un trasfondo enorme y muchos señalan a dos personas: Agustín Lozano y Juan Carlos Oblitas. Uno de los que ha sido bien crítico con la actual gestión de la FPF es Eddie Fleischman, quien pidió la salida del ‘Ciego’, además de revelar que el presidente quiso sobornarlo.

“Juan Carlos Oblitas acaba de decir hace poco que este es el mismo proceso que viene del 2015 con Gareca. A mí no me va a hue...ar. No me va a decir que es el mismo proceso el que terminó con Gareca que él protagonizó su fin porque él debió asegurarlo en Buenos Aires y no fue, ya tenía a Juan Reynoso. Y luego lo cesó, no me va a decir que es el mismo proceso, no tuvo una continuidad”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Fuera del Sistema’.

De la misma manera, el periodista deportivo aseguró que el exalcalde de Chongoyape no tenía claro que Jorge Fossati sea el ideal para la ‘bicolor’ y recalcó varios errores. En eso, apuntó contra el exfutbolista por no cumplir sus funciones a cabalidad.

“Oblitas siempre dice ‘no soy el zar del fútbol, no es que hago y deshago, doy mis propuestas a la interna y ellos toman sus decisiones’. Pero si está dos años, sugiere cosas y nada cambia, entonces para qué sigue”, comentó.

Eddie Fleischman siguió con su crítica y dejó en claro que Juan Carlos Oblitas he venido siendo usado por Agustín Lozano. “Yo siento que Lozano quería que Oblitas se quede como reserva moral y que le lave la imagen. Al final, la presencia de Oblitas, sin evolución para el fútbol peruano, en lugar de lavarle la cara a Lozano, termina ensuciando la cara a Oblitas”, indicó.

De pronto, el exconductor de televisión fue enfátizo al recordar la vez que el exmundialista con Perú había renunciado a la FPF luego de conocer que su puesto había sido ofrecido a Roberto Silva, pero luego siguió como director general de fútbol. Lo tildó de ‘mentiroso’.

Eso no fue todo, ya que Fleischman también rememoró que el ‘Ciego’ le confirmó que iba a haber cambios en el fútbol peruano el 2024, algo que no ha sucedido.

“A finales del 2022 lo entrevisté y le pregunté por los cambios en el fútbol peruano, por ejemplo, cantidad de equipos, bolsa de minutos, número de extranjeros, etc. Me dijo que para el 2023 no se podía y recién el 2024 vendrían los cambios. ¡No cambió nada!”, exclamó.

Y como una manera de culminar su opinión sobre el trabajo de Oblitas, le lanzó un contundente mensaje: “Yo confiaba en que Juan Carlos Oblitas enderece un poco el rumbo y no lo hizo. Entonces, si no tiene el poder para hacerlo y no puede convencerlo de hacer cambios, chau, no tienes nada que hacer ahí”.

Eddie Fleischman y la vez que Agustín Lozano quiso sobornarlo

Ahí fue cuando Eddie Fleischman contó cuando Agustín Lozano trató de sobornarlo para que hable a favor de su gestión en la FPF.

“Me enteré de funcionarios que estuvieron en la FPF hasta hace algún tiempo. Agustín Lozano le dio la encomienda a algún funcionario suyo para que venga a comprar mi línea editorial para sobornar. Nunca se me acercaron ni tampoco me hablaron del tema porque le dijeron ‘estás loco, ¿me estás demostrando que así usas la plata de la FPF?’. Pero en la FPF yo era un objetivo para que compren mi línea editorial”, declaró.

A su vez, aseveró que no iba a poder corromperlo, pero que se trata de una acción que lo habría hecho con otros periodistas. “No iba a ser posible pero no me sorprende para nada lo que dices, siempre lo ha habido. Queda claro que si intentaron con uno, lo hicieron con varios”, concluyó.

