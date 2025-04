Pedro García opinó del presente de Piero Quispe: “Me gustaría que sea noticia en un plano deportivo”

El periodista deportivo se refirió a la reciente polémica del jugador de la selección peruana. (Futbol Excitante)

Piero Quispe ha ocupado todas las portadas de la prensa peruana y no precisamente por su éxito con Pumas UNAM en el fútbol mexicano. El mediocampista nacional se encuentra envuelto en un lío mediático luego ser ‘ampayado’ por un programa de espectáculos.

En ese sentido, el periodista deportivo Pedro García opinó sobre el reciente suceso y lamentó que el volante de 23 años se vea involucrado en este problema, en medio del pedido de la hinchada por el recambio generacional en la ‘bicolor’.

“Lo llevo a un escenario de otro tipo, ahora que queremos renovación de la selección, oportunidad para los nuevos jugadores, queremos un recambio generacional, apariciones de jugadores que se puedan consolidar como titulares con Perú, en ese contexto, donde Quispe puede ingresar, Quispe hace más noticia en este rubro (espectáculo) que en la cancha, donde no ha jugado”

García también cuestionó a Quispe en la última edición del programa de Youtube llamado ‘Fútbol Excitante’. El exintegrante de Movistar Deportes manifestó que el ‘10′ debería aparecer en los medios de comunicación por su actuación dentro del campo y no por temas farandúlicos.

“Yo no me meto en el asunto, porque de última es su lío de él, no me importa lo que tenga que hablar con su pareja en México, no me compete, no me importa. A lo que voy es que lo cierto es que Piero Quispe, a esta edad, a este punto de su carrera, me gustaría verlo haciendo noticia en un plano deportivo, futbolístico, de crecimiento. Y resulta que lo tengo que ver emparentado con una señorita que dice que quería conversar, todo mal”, sentenció.

Pedro García opinó sobre el presente de Piero Quispe tras verse involucrado en 'ampay'.

Piero Quispe afrontará decisivo partido con Pumas UNAM

En medio del lío mediático, Piero Quispe tendrá que afrontar un decisivo partido con Pumas UNAM en la Liga de Campeones de la Concacaf, más conocida como la Concachampions. Su equipo chocará este miércoles 2 de abril con Vancouver Whitecaps -equipo de la Major League Soccer (MLS)- por la ida de los cuartos de final.

Este compromiso está pactado para iniciar a las 20:30 horas (horario peruano) y tendrá como escenario el BC Place situado en la ciudad de Vancouver, Canadá. El volante de la ‘blanquirroja’ se perfila para arrancar en el cuadro mexicano en este enfrentamiento.

Piero Quispe entrenando con Pumas UNAM de cara al duelo con Whitecaps por la Concachampions.

Piero Quispe no sumó minutos en la selección peruana

Piero Quispe no la pasó bien en la última fecha doble de la selección peruana de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026. El mediocampista fue citado por el técnico Óscar Ibáñez para los partidos ante Bolivia y Venezuela, y no sumó minuto alguno, incluso fue borrado de la lista de convocados para el choque ante la ‘vinotinto’.

El jugador que milita en la Liga MX rompió su silencio sobre ese hecho a su regreso a Lima. “Un poco triste por lo que estamos pasando, pero todavía quedan cuatro finales y vamos a ir con todo. Yo sé que va a llegar el día que me toque y voy a prepararme para eso”.

El volante de Pumas de México se refirió a su ausencia con la 'bicolor' en la doble fecha de marzo de las Eliminatorias 2026. (Video: Jax Latin Media)

Ahora, Piero Quispe deberá esperar hasta junio para conocer si su realidad en la selección peruana cambia en algo. En dicho mes, la ‘blanquirroja’ visitará a Colombia en Barranquilla y recibirá a Ecuador en Lima en el marco de la fecha 15 y 16 de las clasificatorias organizadas por Conmebol.