Luis ‘Cachito’ Ramírez anunció su retiro del fútbol con conmovedor mensaje: “Gracias por ser parte de mi historia”

Luis 'Cachito' Ramírez publicó un emotivo video para anunciar su retiro del fútbol (Instagram)

Luis Ramírez se retiró del fútbol. A sus 39 años, el popular ‘Cachito’ decidió colgar los chimpunes, poniendo fin a una exitosa carrera de 21 años en el balompié, y lo anunció mediante una conmovedora publicación en sus redes sociales.

El recordado mediocampista posteó un video en su cuenta de Instagram, en el que se le ve mirando la televisión, en una habituación rodeado de sus principales trofeos, y observando uno de sus goles con Sport Boys.

Posteriormente, el plano se cierra en su mirada, la cual refleja gran emoción y nostalgia, y a continuación comienzan a mostrarse los escudos de los equipos que defendió: Coronel Bolognesi, Cienciano, Universitario, Corinthians. Ponte Preta, Botafogo, San Martín, Alianza Lima, Sport Boys, Academia Cantolao y la selección peruana, junto a algunos de sus mejores goles.

Dicho video estuvo acompañado de un sentido mensaje que expuso lo siguiente: “Queridos amigos, después de una vida dedicada al fútbol; de aciertos, errores y aprendizajes, he decidido que ha llegado la hora de colgar los botines. Agradecido con todos ustedes por su apoyo, aliento y cariño en este viaje de más de 20 años. El fútbol me ha dado mucho más que solo recuerdos. Me deja lecciones dentro y fuera del campo como también amistades que llevaré conmigo para siempre. Estoy emocionado y motivado por lo que viene, dispuesto a entregar siempre lo mejor de mí. Gracias por ser parte de mi historia. ¡Nos vemos pronto! Con cariño, Luis ‘Cachito’ Ramírez”, escribió.

Mensaje de despedida de Luis 'Cachito Ramírez (Instagram)

Excompañeros felicitaron a ‘Cachito’ por su trayectoria

A los pocos minutos de publicar su despedida, muchos de sus excompañeros comentaron, brindándole mensajes de agradecimiento. Estos fueron Yoshimar Yotún, quien escribió: “Qué crack Cachito. Gracias por tanta magia”. Gonzalo Godoy: “Un placer poder compartir cancha contigo, lo mejor en esta nueva etapa abrazo grande. Crackchito” y Pier Larrauri: “Fue un placer compartir tanto dentro como fuera del campo. Te deseo todo el éxito del mundo para todo lo que venga. Genio”.

También se pronunciaron Miguel Araujo: “Crack mi tío, un placer compartir tantos momentos gracias y disfrute su nueva etapa”, Aldair Fuentes: “Un placer haber compartido tantas cosas, gracias por todas las enseñanzas y los consejos lo mejor para todo lo que viene. Abrazo”, Nelinho Quina: “Mi hermano matatán un placer conocerte como persona es el mejor recuerdo que uno se lleva. Después, como jugador, las palabras sobra. Desearte lo mejor en esta nueva etapa de jugador de play, un abrazo”, Tarek Carranza: “Éxitos en todo calidoso, un gusto compartir ese medio campo”, Jesús Rabanal: “Grande mi tío Cachito, los mejores éxitos en todo lo que viene”, entre otros.

También hubo saludos internacionales como el de Matheuzinho, volante brasileño que milita en América Futebol Clube y que fue su compañero durante su etapa en el Corinthians.

Cantolao fue el último equipo de Luis Ramírez en el fútbol. (Cantolao)

Última temporada de ‘Cachito’ Ramírez

La última temporada de ‘Cachito’ Ramírez en el fútbol profesional fue en el 2023, cuando fichó por la Academia Cantolao y se convirtió en uno de los jugadores más importantes del equipo, disputando 25 partidos y marcando un gol y una asistencia. A pesar de su esfuerzo, el equipo no consiguió el objetivo de mantenerse en primera división y terminó último del Acumulado.

Tras finalizar aquel torneo, dejó entrever que ya pensaba en el retiro: “No sé si es una despedida. Es una posibilidad. Uno nunca sabe, pero hoy no lo sé. Siempre se puede decir cosas de mí, pero lo doy todo. Yo voy a decidir cuándo retirarme”, declaró a Ovación.

Este 2024 no consiguió encontrar un club y estuvo en condición de jugador libre, hasta que decidió colgar los chimpunes definitivamente.