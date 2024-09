El nuevo sueldo de André Carrillo en Corinthians: cuánto dejará de ganar tras salir de Arabia y la abismal diferencia con Memphis Depay

Se reveló el nuevo sueldo de André Carrillo en Corinthians tras su salida de Arabia Saudita.

André Carrillo comenzará una nueva aventura en tierras brasileñas. El futbolista peruano, a sus 33 años, decidió dejar el Medio Oriente y volver a Sudamérica. Fichó por Corinthians y podría hacer su debut este fin de semana.

A poco de su estreno con el ‘timao’, se reveló el nuevo sueldo que percibirá. Este, como era de esperarse, será menor al que recibía cuando jugaba en Al Hilal y Al Qadisiyah de Arabia Saudita. Sin embargo, no deja de ser importante.

De acuerdo al periodista brasileño Samir Carvalho, la ‘Culebra’ ganará 900 mil reales por mes, lo que representa alrededor de 162 mil dólares (610 mil soles). El monto anual sería 1 millón 440 mil dólares (7 millones 320 mil soles).

Hay mucha distancia entre su salario en Corinthians y su último sueldo en Al Qadisiyah. En la institución árabe, el exseleccionado peruano se adjudicaba un total de 6 millones de dólares (22 millones de soles) por cada temporada.

Periodista brasileño reveló el nuevo sueldo de André Carrillo en Corinthians.

Diferencia abismal del sueldo de Memphis Depay

André Carrillo no se acerca a Memphis Depay, fichaje estrella de Corinthians. El holandés no solo tuvo una impresionante presentación con llegada de helicóptero de por medio, sino también será el mejor pagado del Brasileirao y todo el continente.

Su carrera lo respalda. Con paso por Barcelona, Atlético Madrid y la selección de su país. El jugador de 30 años arriba a Sao Paulo en su mejor momento y ganará un sueldo histórico: 7 millones de dólares por cada año.

Memphis Depay fue el fichaje estrella de Corinthians en este mercado de pases.

André Carrillo puede debutar con Corinthians ante Botafogo

Ni bien llegó a Brasil, Carrillo se puso a entrenar bajo las órdenes de Ramón Díaz, entrenador con el que compartió en Al Hilal tiempo atrás. El peruano no necesitaba hacer reacondicionamiento físico porque venía de trabajar de buena forma con Al Qadisiyah.

Su buen estado y el conocimiento del DT argentino hacia el ‘incaico’, le ha permitido conformar la lista de convocados para el siguiente compromiso del ‘timao’, que será ante Botafogo este sábado 13 de setiembre a las 19:00 horas de Perú en el estadio Olímpico Nilton Santos por la fecha 26 del Brasileirao.

André Carrillo viajó con Corinthians para el duelo con Botafogo.

Díaz no quiere perder tiempo y, ante la ausencia de Memphis Depay, echará mano de su refuerzo. Y es que el ‘equipe do povo’ no atraviesa un buen momento en el campeonato doméstico: Se encuentra en zona de descenso con 25 puntos.

“Estamos felices por todas las incorporaciones que hemos hecho. Por supuesto que estas dos últimas, la de Carrillo y Memphis, me parece que son de gran categoría y de gran nivel”, fue lo que dijo el técnico de Corinthians en una reciente conferencia de prensa.

El jugador peruano se unió a las filas del equipo brasileño el último martes 10 de septiembre.

El valor de André Carrillo en el mercado

Por otro lado, el valor de André Carrillo ha sufrido una considerable caída en el mercado de pases, provocado por su cambio de liga y aumento de edad. Según la plataforma internacional Transfermarkt, está cotizado en 1.5 millones de euros.

En su mejor actualidad -que atravesó en Sporting Lisboa por allá en 2015- la ‘Culebra’ llegó a tener una valía de 12 millones de euros. Era uno de los mejores valorizados del Perú. Ahora, ocupa el puesto 11, siendo relegado por Renato Tapia (5 millones de euros).