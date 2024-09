Carlos Zambrano criticó postura conservadora de Perú en derrota ante Ecuador: “Hay que arriesgar, peor no podemos estar”

El defensa pidió unión en este duro presente de la selección peruana. (Video: Movistar Deportes)

La selección peruana sufrió una dura derrota 1-0 ante su similar de Ecuador por la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas. Este resultado mantiene a la ‘blanquirroja’ en el último lugar de la tabla con solo 3 puntos y ninguna victoria, alejándose del objetivo de clasificar a la próxima Copa del Mundo.

Al finalizar el choque, Carlos Zambrano afirmó que los dirigidos por Jorge Fossati se mostraron sólidos en defensa, y que, más allá del gol, no sufrieron en esa faceta, pero admitió que quedaron en debe en el aspecto ofensivo:

“Las sensaciones son incómodas. Fuera del resultado, se siente duro, pega duro esto. Vinimos a tratar de buscar puntos, pero un error nuevamente nos costó. Tenemos que corregir estas cosas, el partido estuvo controlado al comienzo, hasta en el mismo segundo tiempo. Hubo pocas ocasiones de ellos, estábamos bien replegados, la zona defensiva estaba muy bien, pero tuvimos que salir a buscar un poco más”, declaró a Movistar Deportes

El ‘Kaiser’ criticó la actitud mostrada por el equipo, especialmente por no arriesgar en la búsqueda del gol, y recordó que no tienen mucho que perder, debido a que ya se encuentran en el sótano de la clasificatoria: “Estamos en una situación en la que tenemos que arriesgar. Peor no podemos estar, lo digo por la situación en la tabla”, expresó.

“Ya me ha tocado vivir estos momentos”

Carlos Zambrano también dejó en claro que el combinado peruano tiene potencial para dar mucho más y puso como ejemplo el empate 1-1 con Colombia la fecha anterior. Además, recordó que ya le tocó pasar por situaciones similares en el pasado y logró revertirlas:

“El partido pasado, el equipo demostró que se puede. Acá nos encontramos con un rival duro, con muchos jóvenes y mucho recambio. No son excusas, creo que el equipo puede dar más. Creo en este grupo, me ha tocado vivir estos momentos malos en la Eliminatoria pasada, donde toda la gente se bajaba del barco y solo criticaba”, señaló.

Posteriormente, dejó en claro que todavía queda un largo camino por recorrer, y muchos encuentros en condición de local ante rivales directos, por lo que no pierde la esperanza de clasificar a la próxima Copa del Mundo:

“Tenemos que seguir trabajando, faltan muchas fechas en lo que todo puede pasar. Tenemos tres rivales clave que son Chile, Bolivia y Paraguay en casa, donde no podemos regalar puntos. Tenemos que seguir sumando y eso nos va ayudar a mantener la fe. El grupo está bien, está fuerte. Tenemos que echarle ganas, tener confianza en el grupo porque con este resultado no nos podemos ir abajo”, concluyó.

Próximos partido de Perú

La selección peruana no tendrá actividad hasta la próxima fecha FIFA de octubre, en la que afrontará las jornadas 9 y 10 de las Eliminatorias Sudamericanas. Su siguiente encuentro será el jueves 10 a las 20:30 horas, cuando reciba a Uruguay en el Estadio Nacional, y posteriormente le tocará visitar a Brasil en el estadio Mané Garrincha el martes 15 a las 19:45 horas.