Cuándo juegan Perú vs Canadá: fecha del partido por jornada 2 de Grupo A de la Copa América 2024

Cuándo juegan Perú y Canadá por la fecha 2 del grupo A de la Copa América 2024.

La selección peruana tuvo un debut agridulce en la Copa América 2024. Y es que empató 0-0 contra Chile en un partido muy disputado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos. Sin embargo, la historia de la ‘bicolor’ no termina aquí y ahora tendrá que buscar un resultado positivo en su siguiente presentación, que será ante su similar de Canadá por la jornada 2 del torneo continental. En ese sentido, conoce cuándo se jugará este encuentro entre sudamericanos y norteamericanos.

En la antesala, el elenco nacional no había mostrado un buen funcionamiento y el esquema 3-5-2 implementado por Jorge Fossati no fue bien entendido por los jugadores. Este cotejo se direccionó en la misma línea y los volantes no abastecieron a Gianluca Lapadula y a Edison Flores. En tanto, los ‘sureños’ tuvieron una llegada clara con Alexis Sánchez, pero este erró su disparo frente al arco de Pedro Gallese, quien además de Carlos Zambrano, fue uno de los puntos altos de la contienda.

Para la segunda mitad, por la conducción del juego de Sergio Peña, el combinado patrio se hizo con la pelota e inquietó la valla chilena. El ingreso de Joao Grimaldo y Paolo Guerrero intentó darle mayor poder ofensivo, aunque sin éxito.

Sergio Peña fue el conductor de Perú y uno de los puntos altos ante Chile por Copa América 2024. - créditos: Getty Images

Cuándo juegan Perú vs Canadá por Copa América 2024

Tras la igualdad, Perú se verá las caras con Canadá en la jornada 2 del grupo A de la Copa América 2024 el martes 25 de junio a las 17:00 horas peruanas y 18:00 horas canadienses. Este partido se llevará a cabo en el Children’s Mercy Park, de Arlington, Texas, en Estados Unidos, que tiene capacidad para más de 18 mil personas.

Una de las posibles bajas para este compromiso sería Luis Advíncula, quien salió lesionado ante Chile. El ‘Rayo’ ocupó el carril izquierdo, pero fue reemplazado por Marcos López, quien tuvo un buen rendimiento en el último amistoso ante El Salvador.

Ahora, el único enfrentamiento entre ambas selecciones se dio el 4 de setiembre del 2010. En un duelo de carácter amistoso, la ‘blanquirroja’ superó por 2-0 a su oponente con los goles de José Carlos Fernández (68′) y Jean Tragodara (72′), en el estadio BMO Field de Toronto.

¿Cómo le fue a Canadá en su debut por Copa América 2024?

La selección de Canadá se convirtió en un problema para Argentina en el partido inaugural de la Copa América 2024. Cuando parecía que la ‘albiceleste’ superaría a su rival sin inconvenientes de principio a fin al ser el vigente campeón del torneo continental y del mundo, la situación fue totalmente diferente.

El Mercedez Benz Stadium fue el escenario de un partido en donde los ‘rojos’ le cortaron las líneas de pase y mostraron un bloque defensivo bastante férreo que le fue imposible de romper. En un principio, la ‘albiceleste’ tuvo complicaciones, pero luego supo sacarlo adelante gracias a las dianas de Julián Álvarez (49′) y Lautaro Martínez (88′).

Copa América 2024 - Argentina Canadá - Resumen

Las figuras de Canadá

Tal y como se evidenció en el choque con Argentina, Canadá cuenta con importantes elementos en su plantel. Y es que luego de haber sido la sorpresa de las pasadas Eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Qatar 2022 al ubicarse en el primer lugar, por encima de Estados Unidos y México; ahora apunta a continuar por esa senda positiva, y con la interesante camada de jugadores.

Entre los futbolistas que destacaron en el debut de la actual Copa América 2024, fueron Alphonso Davies, lateral izquierdo de Bayern Munich y pretendido por Real Madrid, quien fue un punzante por la banda y le llevó peligro a los argentinos.

Jonathan David, delantero de Lille de Francia, viene de anotar 26 goles y dar 8 asistencias en los 47 encuentros que jugó en la reciente temporada entre todas las competiciones.

El arquero Maxime Crépeau, de Portland Timbers de la MLS, es otro de los elementos que ha demostrado solvencia y seguridad, tanto en el mano a mano como en los balones aéreos.

Alphonso Davies y Jonathan David son las figuras de Canadá y serán la amenaza de Perú en Copa América 2024. - créditos: Getty Images