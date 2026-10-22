Perú

Nueva Rinconada: vecinos marcharon para exigir la culminación de la obra de agua para 450 mil familias

Vecinos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores marcharon para exigir la culminación del proyecto de agua y alcantarillado Nueva Rinconada, que registra un 93% de avance

mano abriendo caño
La megaobra sanitaria Nueva Rinconada prevé abastecer con conexiones formales de agua y desagüe a más de 450 mil familias de Lima sur.
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Pobladores de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores denunciaron presuntas trabas administrativas y financieras en el proyecto, que registra un avance de 93%.

Miles de vecinos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores realizaron una movilización para reclamar la culminación de la obra Nueva Rinconada, destinada a ampliar el acceso a agua potable y alcantarillado para más de 450 mil familias de Lima sur.

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Los representantes vecinales alertaron que el proyecto, que según la dirigencia registra un avance de 93%, podría quedar paralizado por controversias financieras y decisiones administrativas que atribuyen al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).

La protesta fue encabezada por integrantes de la Comisión Central del Súper Esquema 300 Nueva Rinconada, quienes solicitaron la intervención del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ante la falta de acuerdos para resolver los pagos, penalidades y valorizaciones pendientes.

Nueva Rinconada
La Comisión Central del Súper Esquema 300 Nueva Rinconada solicitó la intervención del Ministerio de Vivienda frente a la falta de acuerdos administrativos con Sedapal.

Los vecinos advierten que una obra al 93% podría quedar inconclusa

El presidente de la comisión, Carlos Chávez, cuestionó la gestión de la alta dirección de Sedapal y sostuvo que la demora pone en riesgo la etapa final de una intervención que esperan desde hace años los habitantes de los tres distritos.

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“Es inaceptable que en pleno siglo XXI, en la capital del Perú, todavía existamos más de 450 mil familias sin agua ni desagüe por culpa de la burocracia, la incompetencia de Sedapal”, afirmó Chávez durante la movilización.

El dirigente indicó que las familias beneficiarias aguardan la puesta en funcionamiento del sistema y reclamó que las entidades involucradas adopten medidas que permitan evitar una eventual interrupción de los trabajos.

La obra Nueva Rinconada forma parte de los proyectos de saneamiento destinados a sectores que no cuentan con conexiones formales de agua y desagüe. Para los vecinos, el nivel de ejecución informado exige una solución inmediata a las diferencias entre las partes involucradas.

El Ministerio de Vivienda, ubicado en San Isidro
Los manifestantes denunciaron la retención de aproximadamente ocho millones de soles vinculada a penalidades impuestas al Consorcio San Miguel.

La retención de S/ 8 millones concentra parte de los reclamos contra Sedapal

Uno de los cuestionamientos planteados por la dirigencia está relacionado con la retención de cerca de S/ 8 millones, monto que corresponde, según explicaron, a una penalidad de S/ 18 millones aplicada al consorcio encargado de ejecutar la obra.

Los representantes también objetaron una penalidad impuesta a la empresa supervisora del proyecto por no haber aplicado sanciones al Consorcio San Miguel. De acuerdo con la Comisión Central, esa controversia llegó a un arbitraje y el laudo favoreció a la supervisión.

Chávez señaló que ese resultado respaldaría el cuestionamiento de los vecinos a la medida tomada por Sedapal. A pesar de ello, sostuvo que los recursos continúan retenidos y que la situación financiera afecta la continuidad de las labores pendientes.

La dirigencia afirmó, además, que el supervisor habría recibido comunicaciones que calificó de intimidatorias. Según su denuncia, esos mensajes buscarían impedir la valorización de mayores metrados requeridos para terminar los trabajos.

ministerio de vivienda
Los representantes vecinales alertaron sobre comunicaciones intimidatorias contra el supervisor de los trabajos para frenar la valorización técnica del proyecto.

Los mayores metrados aún no cuentan con una aprobación, según la dirigencia

Otro punto de conflicto se vincula con la aprobación de mayores metrados, es decir, trabajos adicionales que serían necesarios para completar la infraestructura prevista. Los vecinos señalaron que la falta de validación de esas partidas incrementa la incertidumbre sobre el cierre del proyecto.

Los representantes solicitaron a Sedapal regularizar los pagos pendientes, reconocer los daños que atribuyen a interferencias municipales y dejar sin efecto las penalidades que consideran ilegales.

También pidieron al Ministerio de Vivienda revisar los documentos técnicos, los laudos arbitrales y las valorizaciones que siguen sin resolución. La comisión planteó que la cartera evalúe eventuales medidas disciplinarias y correctivas contra los funcionarios que, según su denuncia, obstaculizan el avance final.

“Exigimos al ministro de Vivienda que analice nuestro pedido y tome medidas contra los funcionarios de Sedapal que boicotean sistemáticamente esta obra crucial”, expresó Chávez. Los vecinos anunciaron que mantendrán sus reclamos hasta obtener una respuesta de las autoridades.

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