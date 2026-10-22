Perú

Hallan una botella de gaseosa en equipo para conservar muestras de sangre durante inspección a hospital de EsSalud en Ilo

La inspección también reportó que el mamógrafo permanece inoperativo desde julio, falta de insumos para análisis clínicos, 187 reclamos y restricciones para acceder al Libro de Reclamaciones

Encontraron una botella de gaseosa de tres litros dentro de un equipo destinado a conservar muestras biológicas en el Hospital II-1 Ilo, en Moquegua. Composición: Infobae
Encontraron una botella de gaseosa de tres litros dentro de un equipo destinado a conservar muestras biológicas en el Hospital II-1 Ilo, en Moquegua. Composición: Infobae
Guardar

Una botella de gaseosa de tres litros fue encontrada dentro de un equipo de refrigeración destinado a conservar muestras biológicas en el Hospital II-1 Ilo, en la región Moquegua. El hallazgo ocurrió durante una visita de fiscalización encabezada por la diputada Graciela Chipana Condori, con participación de personal de la Contraloría General de la República y trabajadores del establecimiento de salud.

El equipo observado cumple una función vinculada con la conservación de muestras de sangre y otros insumos de laboratorio que requieren condiciones especiales. Por ello, la presencia de una bebida de consumo personal motivó que la parlamentaria solicitara registrar el hecho como una observación durante la inspección.

PUBLICIDAD

Las imágenes de la intervención circularon en redes sociales. En el video se observa a la diputada Graciela Chipana Condori retirar la botella de plástico del interior de la refrigeradora y colocarla sobre una mesa antes de pedir que se documente el hallazgo.

Tras la difusión del caso, la Red Asistencial Moquegua de EsSalud emitió un comunicado el 22 de octubre de 2026. La institución anunció medidas para reforzar el cumplimiento de las normas de bioseguridad, incrementar la supervisión y determinar posibles responsabilidades administrativas.

EsSalud reforzará los controles en las áreas de laboratorio

En su pronunciamiento, la Red Asistencial Moquegua informó que la Dirección del Hospital II-1 Ilo dispuso fortalecer el cumplimiento de las disposiciones de bioseguridad establecidas en la Directiva aprobada mediante la Resolución de Gerencia General N.° 1127-GG-ESSALUD-2019.

PUBLICIDAD

La institución recordó que está prohibido consumir o guardar alimentos y bebidas en ambientes asistenciales, laboratorios y espacios destinados a medicamentos, insumos y muestras biológicas. Esta restricción busca prevenir riesgos y mantener condiciones adecuadas de higiene y seguridad para los pacientes.

El comunicado también señala que se intensificarán las acciones de supervisión y control para comprobar que el personal respete estas disposiciones. Si las verificaciones permiten identificar a los responsables del hecho, EsSalud indicó que aplicará las medidas administrativas correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente.

La Red Asistencial Moquegua reafirmó su compromiso con las normas de bioseguridad, la transparencia y la mejora de sus servicios, con prioridad en la seguridad de los asegurados.

Comunciado de EsSalud
Comunciado de EsSalud

Fiscalización también detectó problemas en equipos e insumos médicos

La inspección encabezada por Graciela Chipana Condori incluyó otras observaciones relacionadas con la atención en el establecimiento de EsSalud Ilo. Entre ellas figura la inoperatividad del mamógrafo desde julio de 2026, una situación que limita la disponibilidad de este servicio de diagnóstico.

Durante la visita también se reportó la falta de determinados insumos de laboratorio, en particular aquellos necesarios para análisis de sangre y pruebas de coagulación.

Otro punto observado fue el registro de 187 reclamos entre marzo y octubre de 2026. Según la información difundida sobre la fiscalización, varias quejas estaban relacionadas con presuntos malos tratos por parte del personal médico.

A estas observaciones se sumó el acceso restringido al Libro de Reclamaciones, que se encontraba dentro de una vitrina y requería autorización para su utilización.

Reportan cuestionamientos sobre tomografías e infraestructura

El equipo permanece inoperativo desde julio de 2026, según lo reportado durante la visita. Facebook: Diputada Graciela Chipana
El equipo permanece inoperativo desde julio de 2026, según lo reportado durante la visita. Facebook: Diputada Graciela Chipana

En el servicio de tomografía, el equipo se encontraba operativo durante la fiscalización. Sin embargo, se informó que se realizaban alrededor de cinco estudios, un dato que requiere aclaración frente a las quejas de pacientes que señalan que deben acudir a clínicas privadas para acceder a este examen.

La visita también permitió observar limitaciones en la infraestructura del establecimiento, descrita como antigua. Las condiciones del inmueble y su capacidad para responder ante posibles emergencias formaron parte de los aspectos señalados durante la intervención.

Además, Chipana solicitó información sobre los contratos de alquiler del inmueble utilizado para oficinas administrativas. El pedido busca conocer las condiciones de contratación y verificar la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Temas Relacionados

Contraloría General de la RepúblicaEsSaludperu-noticiasMoqueguaIlo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El drama de los incendios forestales en Perú: bomberos usan sus cascos para trasladar agua y combatir el fuego en Apurímac

Sin mangueras ni mochilas aspersoras suficientes, los voluntarios organizaron una “Bomberotón” para reunir fondos y conseguir equipamiento adecuado

El drama de los incendios forestales en Perú: bomberos usan sus cascos para trasladar agua y combatir el fuego en Apurímac

El Niño pone a Piura bajo agua, mientras el Gobierno Regional gastó más de S/ 300 mil en celebraciones y actividades

El Ejecutivo regional de Luis Neyra había ejecutado el 62,3 % de los S/ 54,2 millones destinados a reducir riesgos y atender emergencias por desastres, según un informe de Willax

El Niño pone a Piura bajo agua, mientras el Gobierno Regional gastó más de S/ 300 mil en celebraciones y actividades

Más de 90 puentes en estado crítico en Perú: el MTC alerta sobre los riesgos ante la llegada del fenómeno El Niño

El ministro José Angello Tangherlini señaló que la evaluación de Ositran detectó distintos grados de vulnerabilidad en la red vial nacional, sin precisar la ubicación ni la severidad de las estructuras identificadas

Más de 90 puentes en estado crítico en Perú: el MTC alerta sobre los riesgos ante la llegada del fenómeno El Niño

¿Andrea San Martín podría perder la tenencia de su hija de comprobarse la denuncia interpuesta por Juan Víctor Sánchez?

El abogado José Chuman consideró poco probable que la influencer pierda la tenencia de su hija menor tras la denuncia presentada por su expareja.

¿Andrea San Martín podría perder la tenencia de su hija de comprobarse la denuncia interpuesta por Juan Víctor Sánchez?

Liga Peruana de Vóley Masculino alista cambios importantes: fecha de inicio en 2027, temporada más larga y otras novedades

La FPV prepara una nueva etapa para el torneo de varones, con cambios que buscan fortalecer su desarrollo y darle mayor continuidad

Liga Peruana de Vóley Masculino alista cambios importantes: fecha de inicio en 2027, temporada más larga y otras novedades
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fujimorista Patricia Juárez señala que el canto de su colega Carlos Mesía la sorprendió: “Ha estado con alta dosis de estrés”

Fujimorista Patricia Juárez señala que el canto de su colega Carlos Mesía la sorprendió: “Ha estado con alta dosis de estrés”

Jorge Nieto anuncia posibles sanciones a senadores de su partido que “rompieron la disciplina” al apoyar facultades de Fujimori

Embajador Bernie Navarro responde a pedido de diputada de Buen Gobierno sobre finaciamiento de USAID: “No regresará”

El 18 de diciembre inicia el juicio a Roberto Sánchez: Fiscalía pide más de 5 años de prisión

Diputados de oposición evalúan llevar al TC la delegación de facultades por modificaciones del Senado

ENTRETENIMIENTO

¿Andrea San Martín podría perder la tenencia de su hija de comprobarse la denuncia interpuesta por Juan Víctor Sánchez?

¿Andrea San Martín podría perder la tenencia de su hija de comprobarse la denuncia interpuesta por Juan Víctor Sánchez?

Christian Domínguez cuestiona la denuncia contra Andrea San Martín y recibe una fuerte réplica de Rosario Sasieta: “No se corrige pegando”

¿Por qué Andrea San Martín quedará detenida 48 horas tras denuncia de su expareja?

Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez: cronología de un conflicto que volvió a la televisión

Fiscalía de Familia inició investigación preliminar contra Andrea San Martín por presunta agresión a su hija

DEPORTES

Liga Peruana de Vóley Masculino alista cambios importantes: fecha de inicio en 2027, temporada más larga y otras novedades

Liga Peruana de Vóley Masculino alista cambios importantes: fecha de inicio en 2027, temporada más larga y otras novedades

El motivo del fracaso del español José Mari Bakero cuando dirigió al Juan Aurich: “No se dio cuenta dónde estaba”

El peculiar pedido que recibió Universitario en la misa por el Señor de los Milagros en Las Nazarenas: “Ustedes pongan de su parte”

Piero Magallanes ignora la posibilidad de trasladarse a Alianza Lima o Universitario: “Tuve conversación con Sport Huancayo sobre posible renovación”

Universitario cierra una nueva Copa Libertadores Femenina para el olvido: cero puntos por cuarta vez en su historia