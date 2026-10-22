Hallan una botella de gaseosa en equipo para conservar muestras de sangre durante inspección a hospital de EsSalud en Ilo

Encontraron una botella de gaseosa de tres litros dentro de un equipo destinado a conservar muestras biológicas en el Hospital II-1 Ilo, en Moquegua. Composición: Infobae

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Una botella de gaseosa de tres litros fue encontrada dentro de un equipo de refrigeración destinado a conservar muestras biológicas en el Hospital II-1 Ilo, en la región Moquegua. El hallazgo ocurrió durante una visita de fiscalización encabezada por la diputada Graciela Chipana Condori, con participación de personal de la Contraloría General de la República y trabajadores del establecimiento de salud.

El equipo observado cumple una función vinculada con la conservación de muestras de sangre y otros insumos de laboratorio que requieren condiciones especiales. Por ello, la presencia de una bebida de consumo personal motivó que la parlamentaria solicitara registrar el hecho como una observación durante la inspección.

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Las imágenes de la intervención circularon en redes sociales. En el video se observa a la diputada Graciela Chipana Condori retirar la botella de plástico del interior de la refrigeradora y colocarla sobre una mesa antes de pedir que se documente el hallazgo.

Tras la difusión del caso, la Red Asistencial Moquegua de EsSalud emitió un comunicado el 22 de octubre de 2026. La institución anunció medidas para reforzar el cumplimiento de las normas de bioseguridad, incrementar la supervisión y determinar posibles responsabilidades administrativas.

EsSalud reforzará los controles en las áreas de laboratorio

En su pronunciamiento, la Red Asistencial Moquegua informó que la Dirección del Hospital II-1 Ilo dispuso fortalecer el cumplimiento de las disposiciones de bioseguridad establecidas en la Directiva aprobada mediante la Resolución de Gerencia General N.° 1127-GG-ESSALUD-2019.

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La institución recordó que está prohibido consumir o guardar alimentos y bebidas en ambientes asistenciales, laboratorios y espacios destinados a medicamentos, insumos y muestras biológicas. Esta restricción busca prevenir riesgos y mantener condiciones adecuadas de higiene y seguridad para los pacientes.

El comunicado también señala que se intensificarán las acciones de supervisión y control para comprobar que el personal respete estas disposiciones. Si las verificaciones permiten identificar a los responsables del hecho, EsSalud indicó que aplicará las medidas administrativas correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente.

La Red Asistencial Moquegua reafirmó su compromiso con las normas de bioseguridad, la transparencia y la mejora de sus servicios, con prioridad en la seguridad de los asegurados.

Comunciado de EsSalud

Fiscalización también detectó problemas en equipos e insumos médicos

La inspección encabezada por Graciela Chipana Condori incluyó otras observaciones relacionadas con la atención en el establecimiento de EsSalud Ilo. Entre ellas figura la inoperatividad del mamógrafo desde julio de 2026, una situación que limita la disponibilidad de este servicio de diagnóstico.

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Durante la visita también se reportó la falta de determinados insumos de laboratorio, en particular aquellos necesarios para análisis de sangre y pruebas de coagulación.

Otro punto observado fue el registro de 187 reclamos entre marzo y octubre de 2026. Según la información difundida sobre la fiscalización, varias quejas estaban relacionadas con presuntos malos tratos por parte del personal médico.

A estas observaciones se sumó el acceso restringido al Libro de Reclamaciones, que se encontraba dentro de una vitrina y requería autorización para su utilización.

Reportan cuestionamientos sobre tomografías e infraestructura

El equipo permanece inoperativo desde julio de 2026, según lo reportado durante la visita. Facebook: Diputada Graciela Chipana

En el servicio de tomografía, el equipo se encontraba operativo durante la fiscalización. Sin embargo, se informó que se realizaban alrededor de cinco estudios, un dato que requiere aclaración frente a las quejas de pacientes que señalan que deben acudir a clínicas privadas para acceder a este examen.

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La visita también permitió observar limitaciones en la infraestructura del establecimiento, descrita como antigua. Las condiciones del inmueble y su capacidad para responder ante posibles emergencias formaron parte de los aspectos señalados durante la intervención.

Además, Chipana solicitó información sobre los contratos de alquiler del inmueble utilizado para oficinas administrativas. El pedido busca conocer las condiciones de contratación y verificar la transparencia en el uso de los recursos públicos.