Fenómeno El Niño podría reducir el turismo en Piura y Tumbes y elevar los precios de alimentos este verano

La meta de recibir 3,8 millones de turistas extranjeros en 2027 queda en revisión mientras caen las reservas hoteleras en la región. (Crédito: Latina Noticias)

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El litoral norte del Perú enfrenta un escenario de incertidumbre a pocas semanas del inicio del verano. El fenómeno de El Niño amenaza con reducir de forma significativa la llegada de turistas a las playas de Piura y Tumbes, al tiempo que presiona al alza los precios de productos clave como la papa, la cebolla, el limón y los insumos marinos, según un análisis difundido por Latina Noticias.

La economista Paola del Carpio, de la Red de Ciudades para el Desarrollo, explicó en el programa Facilito que la zona norte concentra alrededor de 400 hoteles, en su mayoría ubicados en Piura y Tumbes, un sector que depende en gran medida del acceso terrestre. Ocho de cada diez turistas nacionales llegan a esos destinos por carretera, una vía que se interrumpe con frecuencia ante lluvias intensas y huaicos.

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Varias personas caminan por la orilla de una playa del norte del Perú ante un mar agitado y un cielo cubierto por densas nubes oscuras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedente de El Niño de 2017

Del Carpio recordó que durante el Niño fuerte registrado en 2017 la afluencia de visitantes a las playas de Piura y Tumbes cayó entre 50% y 80%. La comparación resulta relevante porque el 35% de las ventas anuales del sector turístico en esa región se concentra en el verano, periodo en el que se espera que el fenómeno climático alcance su mayor intensidad entre noviembre y enero.

La especialista señaló que el turista, sobre todo el internacional, tiende a reaccionar con rapidez ante la incertidumbre y cancela sus planes de viaje con anticipación. Ese comportamiento ya se refleja en cifras concretas: las reservas hoteleras registran una caída de entre 5% y 8%, pese a que el fenómeno todavía no llega a su punto de mayor fuerza.

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Una furgoneta de transporte y un transeúnte avanzan por una vía costera cubierta de barro y agua en el norte del Perú tras el impacto de fuertes precipitaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Papa, cebolla y limón subirían hasta 60%

El impacto no se limita al hospedaje. La pesca figura entre las actividades más afectadas por el cambio en la temperatura del mar, que provoca la migración de especies y altera la disponibilidad de insumos. Según los datos presentados en el programa, los productos marinos ya cuestan entre 10% y 15% más que el año pasado, antes de que el fenómeno alcance su pico.

A ese encarecimiento se suma la proyección sobre tres productos de consumo masivo: la papa, la cebolla y el limón podrían aumentar sus precios entre 30% y 60%. “Ya tenemos que empezar a pensar si lo vamos a poder o no sustituir”, advirtió del Carpio durante la entrevista con Latina Noticias.

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El alza de insumos repercute de forma directa en los restaurantes, en particular en las cevicherías, donde ya se observan incrementos en los precios de los platos preparados con productos marinos. Del Carpio citó como referencia lo ocurrido en 2023, cuando los precios en restaurantes subieron cerca de 10%, aunque aclaró que ese aumento respondió a una combinación de factores distintos: la salida de la pandemia, una crisis logística internacional y un brote de gripe aviar que ocurrieron de forma simultánea.

Una comerciante organiza verduras y pescados en un mercado tradicional de Perú mientras un cliente observa los productos a la venta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisan meta de turismo para 2027

El fenómeno climático llega en un momento en que el sector turístico peruano todavía no recupera los niveles de llegada de visitantes internacionales previos a la pandemia. La meta oficial de alcanzar 3,8 millones de turistas para 2027 quedará sujeta a revisión según la evolución de El Niño durante el verano, de acuerdo con lo expuesto en el programa.

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Del Carpio señaló además que, si bien se registró un leve incremento en el presupuesto destinado a la promoción del Perú en otros países, la inversión en infraestructura turística se redujo. “Tenemos que invertir en que nuestra infraestructura pueda recibir adecuadamente al turismo”, afirmó la economista, quien calificó al sector como “una larga cadena” de la que dependen hoteles, restaurantes, transportistas y agricultores.