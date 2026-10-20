Perú

Magaly Medina asegura que Shirley Arica está ‘modosita’ frente a Mario Hart: “Definitivamente, a ella le gusta”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ analizó las actitudes de la modelo durante su encuentro con el exchico reality en su podcast. La ‘Urraca’ aseguró que ambos coquetean, pero consideró que ella estaría más nerviosa que el piloto

La conductora de espectáculos examinó el lenguaje corporal de la modelo durante su participación en el podcast de Mario Hart y afirmó que percibió un coqueteo mutuo, aunque consideró que Shirley se mostró más tímida de lo habitual. ATV/ Magaly TV La Firme.
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El encuentro entre Shirley Arica y Mario Hart en el podcast de la modelo llamó la atención de Magaly Medina, quien analizó sus gestos, bromas y miradas durante la edición del 19 de octubre de ‘Magaly TV La Firme’. La conductora aseguró que entre ambos se percibía un coqueteo y destacó la actitud inusual de la modelo, quien, según observó, se mostró más nerviosa y tímida de lo habitual al compartir espacio con el expiloto de realities.

Las imágenes difundidas en el programa de espectáculos mostraron a Shirley y Mario intercambiando comentarios en tono de broma mientras compartían una parrilla. Las risas, las insinuaciones y el contacto físico fueron algunos de los detalles que llamaron la atención de la presentadora de ATV, quien puso especial énfasis en el lenguaje corporal de la influencer.

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Magaly Medina sorprende al decir que Shirley Arica está “modosita” frente a Mario Hart: “Hay coqueteo”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina sorprende al decir que Shirley Arica está “modosita” frente a Mario Hart: “Hay coqueteo”. Captura: Magaly TV La Firme.

Para la conductora, la diferencia entre la actitud habitual de la modelo y la que mostró durante la conversación con Hart sería una de las principales señales de que el encuentro no habría pasado inadvertido para ella. Incluso, lanzó una advertencia al piloto al considerar que él parecía desenvolverse con mayor seguridad mientras la modelo se mostraba más nerviosa.

Magaly Medina sorprende al decir que Shirley Arica está “modosita” frente a Mario Hart: “Hay coqueteo”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina sorprende al decir que Shirley Arica está “modosita” frente a Mario Hart: “Hay coqueteo”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina analiza el lenguaje corporal de Shirley Arica

Después de presentar las imágenes del encuentro, Magaly Medina examinó el comportamiento de Shirley Arica y lo comparó con la actitud que, según su apreciación, la modelo suele mostrar cuando participa en programas de televisión o comparte espacios con otras personas.

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La conductora recordó que conoce a Shirley desde sus inicios en el mundo de la farándula y sostuvo que la influencer normalmente se caracteriza por hablar con soltura y desenvolverse sin demasiadas inhibiciones. Por ello, le llamó la atención que durante la conversación con Mario Hart pareciera más reservada.

Magaly Medina sorprende al decir que Shirley Arica está “modosita” frente a Mario Hart: “Hay coqueteo”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina sorprende al decir que Shirley Arica está “modosita” frente a Mario Hart: “Hay coqueteo”. Captura: Magaly TV La Firme.

“El lenguaje corporal de Shirley Arica, a quien conocemos desde que se inició en el mundo de la farándula y la televisión, ella es normalmente bastante conchuda, ella no titubea, no tartamudea para hablar”, comentó Magaly. La presentadora continuó con su análisis y señaló que la modelo suele mostrar una actitud distinta cuando comparte espacios con hombres e incluso con mujeres.

Magaly Medina sorprende al decir que Shirley Arica está “modosita” frente a Mario Hart: “Hay coqueteo”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina sorprende al decir que Shirley Arica está “modosita” frente a Mario Hart: “Hay coqueteo”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Generalmente, ella está más bien en, en otro nivel cuando está con... compartiendo con algunos hombres o hasta con mujeres. Pero sin embargo, ahora es nerviosa. No, no, no está hablando como ella normalmente hablaría, se queda calladita”, afirmó. Desde la perspectiva de la conductora, esa aparente timidez contrastaba con la personalidad que Shirley suele proyectar frente a las cámaras. Magaly interpretó esa diferencia como una posible señal de que la presencia de Mario Hart le generaba una reacción particular.

“Es como si ella la estuvieran cortejando, como si el Hart la estuviera cortejando, ¿no? Y Hart lo que está haciendo es coqueteando con ella también, pero ella está hecha una modosita y ella normalmente no es así”, añadió.

Magaly Medina sorprende al decir que Shirley Arica está “modosita” frente a Mario Hart: “Hay coqueteo”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina sorprende al decir que Shirley Arica está “modosita” frente a Mario Hart: “Hay coqueteo”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Hay coqueteo de los dos”: la conclusión de Magaly sobre Shirley y Mario

Magaly Medina no se limitó a comentar la aparente timidez de Shirley. También sostuvo que Mario Hart habría participado del juego de insinuaciones y destacó los momentos en los que ambos buscaban mantener el contacto durante la conversación. “No te confundas, Hart, no te confundas”, reiteró la conductora, antes de insistir en su interpretación del encuentro.

Magaly Medina sorprende al decir que Shirley Arica está “modosita” frente a Mario Hart: “Hay coqueteo”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina sorprende al decir que Shirley Arica está “modosita” frente a Mario Hart: “Hay coqueteo”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Ah, pero ¿de que hay coqueteo? Hay coqueteo de los dos, porque esas agarraditas, esas tocaditas, el buscar pretexto para conectar piel con piel, ay, por favor, ahí hay una atracción que se nota a leguas”, manifestó. Para la presentadora, el contacto físico y las bromas eran elementos que permitían interpretar que existía una química entre Shirley y Mario. Sin embargo, esa conclusión correspondía a su lectura de las imágenes y no a una confirmación de los protagonistas sobre sus sentimientos.

Magaly también consideró que la modelo parecía reaccionar con mayor nerviosismo que el piloto. Mientras ella, según la conductora, tenía dificultades para responder con la soltura habitual, él se mostraba cómodo en su papel de anfitrión. “Pero yo veo a ella que pierde la compostura más que él. Él está muy bien parado en sus dos pies y creo que se ha dado cuenta, como los hombres lo hacen, que a ella él le gusta”, sostuvo.

Magaly Medina sorprende al decir que Shirley Arica está “modosita” frente a Mario Hart: “Hay coqueteo”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina sorprende al decir que Shirley Arica está “modosita” frente a Mario Hart: “Hay coqueteo”. Captura: Magaly TV La Firme.

La presentadora describió a Mario como alguien que parecía tener mayor control de la situación y que se desenvolvía con seguridad mientras compartía la parrilla con la influencer. “Entonces, él está todo sobrado, ganador, canchero, en su parrilla, ¿no? Y ella nerviosita, no sabe qué decir, no sabe qué... cómo contestar, esa miradita, la cara de boba que tiene cuando lo mira”, expresó.

Finalmente, Magaly cerró su interpretación con una afirmación contundente sobre lo que, a su juicio, estaría sintiendo la modelo. “O sea, definitivamente a ella Mario Hart le gusta”, concluyó.

Magaly Medina sorprende al decir que Shirley Arica está “modosita” frente a Mario Hart: “Hay coqueteo”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina sorprende al decir que Shirley Arica está “modosita” frente a Mario Hart: “Hay coqueteo”. Captura: Magaly TV La Firme.

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