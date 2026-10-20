Perú

Capturan a tres presuntos integrantes de “Los Merry” por secuestro y extorsión a prestamista: exigían S/5.000 por su liberación

Los agentes incautaron una camioneta, una pistola con numeración erradicada, municiones y seis teléfonos celulares

Tres personas fueron detenidas por la PNP como presuntos integrantes de la banda criminal “Los Merry”. Composición: Infobae
Tres personas fueron detenidas por la PNP como presuntos integrantes de la banda criminal “Los Merry”. Composición: Infobae
Guardar

Tres personas fueron detenidas por la Policía Nacional del Perú (PNP) como presuntos integrantes de la banda criminal “Los Merry”, investigada por el secuestro y la extorsión de un prestamista. El caso se inició tras la denuncia de un hombre que señaló que fue interceptado en Chorrillos el 15 de octubre.

Según la información del Ministerio del Interior (Mininter), los sospechosos habrían exigido S/ 5.000 a los familiares de la víctima para permitir su liberación. Además, le atribuyen el pedido de pagos semanales vinculados con las motocicletas que operaban en el negocio de préstamos personales del agraviado.

PUBLICIDAD

Las intervenciones policiales se realizaron en dos inmuebles ubicados en Lima: uno en el asentamiento humano Juan Pablo II, en San Juan de Lurigancho, y otro en el asentamiento humano Rodrigo Franco, en Santiago de Surco. Las diligencias estuvieron a cargo de la División de Secuestros (Divise), perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Durante el operativo, los agentes incautaron un arma de fuego, municiones, seis teléfonos celulares y una camioneta que habría sido utilizada para mantener cautiva a la víctima. También recuperaron prendas y otros objetos de interés para las investigaciones.

Quiénes son los tres detenidos por el caso de “Los Merry”

Un prestamista afirmó que fue interceptado en Chorrillos el 15 de octubre. Difusión
Un prestamista afirmó que fue interceptado en Chorrillos el 15 de octubre. Difusión

Los intervenidos fueron identificados como Ingrid Rojas Ccallo, de 32 años; Gregorio Baptista Arellano, de 28; y Richard Gabriel Camacho Silva, de 31. Los tres son investigados por los presuntos delitos de secuestro, extorsión y pertenencia a una banda criminal.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Mininter, las capturas se produjeron en el marco de las diligencias realizadas por la Divise tras la denuncia del agraviado. La intervención permitió reunir objetos que serán materia de análisis durante el proceso de investigación.

La situación legal de los detenidos deberá determinarse a partir de las diligencias correspondientes y de la evaluación de los elementos recabados por las autoridades.

La investigación comenzó con la denuncia de Gregori Jesús Zerpa Navea, de 31 años, ciudadano extranjero dedicado a los préstamos personales. Según su versión, el 15 de octubre fue interceptado en el distrito de Chorrillos por sujetos que primero le preguntaron si se dedicaba a prestar dinero y después lo privaron de su libertad.

Durante el cautiverio, los presuntos responsables se habrían comunicado con sus familiares para exigir S/5.000 a cambio de su liberación. La denuncia también incluye una exigencia económica periódica: el pago de S/100 semanales por cada motocicleta que operara en el negocio de la víctima.

Como parte de esas demandas, los familiares transfirieron S/300 mediante una aplicación a una línea telefónica vinculada con una de las detenidas. Asimismo, se registró una transferencia de aproximadamente S/500 desde la billetera digital del agraviado hacia ese mismo número.

La investigación también comprende la presunta apropiación de la motocicleta lineal y del teléfono celular del prestamista, bienes que habrían quedado en poder de los implicados.

Arma con numeración erradicada y municiones entre lo incautado

Los presuntos responsables habrían pedido S/5.000 a los familiares para liberar a la víctima. Difusión
Los presuntos responsables habrían pedido S/5.000 a los familiares para liberar a la víctima. Difusión

Durante las diligencias, los efectivos policiales incautaron una camioneta que, según la información del Mininter, habría servido para mantener cautiva a la víctima. En los inmuebles intervenidos también encontraron una pistola con la numeración erradicada y una cacerina abastecida con siete municiones.

A estos elementos se sumaron otras diez municiones sin percutir y seis teléfonos celulares, equipos que podrían aportar información relevante para esclarecer las circunstancias del secuestro y las presuntas comunicaciones extorsivas.

Los agentes también incautaron cascos, casacas y otras prendas de vestir. Según el reporte oficial, el agraviado reconoció algunas de estas pertenencias como de su propiedad, mientras que los demás objetos quedaron sujetos a las verificaciones correspondientes.

La PNP puso a los tres intervenidos y las especies incautadas a disposición de la autoridad competente para continuar con las diligencias del caso. Las investigaciones deberán establecer la participación que habría tenido cada detenido en los hechos denunciados.

Temas Relacionados

PNPsecuestroextorsiónperu-noticiasSan Juan de LuriganchoSurco

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Organización de visita del papa León XIV al Perú confirma que “todos los indicios médicos” respaldan su llegada en noviembre

El coordinador nacional de la visita, monseñor Guillermo Inca, señaló que la evolución médica del pontífice permite mantener la expectativa sobre su llegada, mientras se prevén medidas para evitarle esfuerzos físicos en el recorrido

Organización de visita del papa León XIV al Perú confirma que “todos los indicios médicos” respaldan su llegada en noviembre

Piura registra más de 13.000 casos de dengue en Perú: Fuertes lluvias elevan la preocupación por nuevos contagios

El CDC advierte que las altas temperaturas y el agua acumulada en recipientes favorecen la reproducción del mosquito transmisor

Piura registra más de 13.000 casos de dengue en Perú: Fuertes lluvias elevan la preocupación por nuevos contagios

Milena Zárate cuestiona la cercanía entre Monserrat Seminario y Heydi Amado por un supuesto interés económico hacia Melcochita

La cantante colombiana dijo sorprenderse por el giro de las figuras vinculadas al sonero y sostuvo que el acuerdo no respondería a un cambio sincero tras sus antiguas disputas públicas

Milena Zárate cuestiona la cercanía entre Monserrat Seminario y Heydi Amado por un supuesto interés económico hacia Melcochita

“Yo la he traído”: jefa de EsSalud defiende contratación de hermana de Daniel Barragán, que Juan Sheput conocía

La presidenta ejecutiva Zulema Tomás sostuvo que la incorporación fue una decisión personal, basada en la trayectoria de la abogada, y descartó que el ministro de Trabajo hubiera influido en el nombramiento

“Yo la he traído”: jefa de EsSalud defiende contratación de hermana de Daniel Barragán, que Juan Sheput conocía

Lluvias en Perú EN VIVO: inundaciones en Piura y Tumbes, zonas afectadas y últimas alertas del Senamhi

Los equipos de emergencia instalaron sistemas de drenaje en cinco sectores de la ciudad, en una jornada marcada por el ingreso de agua a inmuebles y las dificultades para desarrollar actividades cotidianas

Lluvias en Perú EN VIVO: inundaciones en Piura y Tumbes, zonas afectadas y últimas alertas del Senamhi
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Yo la he traído”: jefa de EsSalud defiende contratación de hermana de Daniel Barragán, que Juan Sheput conocía

“Yo la he traído”: jefa de EsSalud defiende contratación de hermana de Daniel Barragán, que Juan Sheput conocía

Keiko Fujimori en encuentro binacional con el presidente de Ecuador: “Nuestros países se enfrentaron, pero hoy somos hermanos”

Daniel Barragán revela que oposición incumplió acuerdo de ir al debate de facultades: “Ellos son los desleales”

Perú asume la presidencia pro tempore de la CAN para enfrentar el crimen transnacional y El Niño

Renovación Popular pide al JNE rechazar segunda vuelta que exige Avanza País entre López Aliaga y Allison

ENTRETENIMIENTO

Milena Zárate cuestiona la cercanía entre Monserrat Seminario y Heydi Amado por un supuesto interés económico hacia Melcochita

Milena Zárate cuestiona la cercanía entre Monserrat Seminario y Heydi Amado por un supuesto interés económico hacia Melcochita

María Pía Copello recibe gritos de “suegra” por los fans de Samuel Dyer Jr. en premiación

Telemundo retiró el programa streaming de María Pía Copello de YouTube por hablar de Guty Carrera

De modelo y chico reality a ganador de Top Chef VIP 2026: las polémicas que marcaron la vida de Guty Carrera

Austin Palao defiende a Said Palao y rechaza que dependa económicamente de Alejandra Baigorria

DEPORTES

José Carvallo destacó a 3 jugadores de Universitario para explicar la gestión de Fabián Bustos: “No le tiembla la mano”

José Carvallo destacó a 3 jugadores de Universitario para explicar la gestión de Fabián Bustos: “No le tiembla la mano”

FC Cajamarca se queda sin entrenador en plena lucha por la permanencia en Liga 1 2026: Celso Ayala deja sus funciones por problemas de salud

El duro cuestionamiento de Leao Butrón sobre el arbitraje peruano: “Siempre fallan a favor de un equipo”

Entradas del Challenger de Lima 2026: precios y dónde comprar boletos para los partidos en el Club Terrazas de Miraflores

Román Burruchaga y Camilo Ugo Carabelli, argentinos Top 100, serán las dos primeras siembras en el Challenger de Lima 2026