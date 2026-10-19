Perú

¡No más tiempo perdido frente al cáncer!

El organismo internacional especializado señaló que los tumores de estómago mantienen el primer lugar entre las causas de fallecimiento en la población general peruana, según la estimación difundida para el último año

Una paciente sentada lleva parches térmicos naranjas Celbrea en sus pechos, con una médica en bata blanca al fondo dentro de un consultorio.
Una paciente utiliza parches de detección térmica Celbrea para la evaluación de la salud mamaria en un consultorio junto a una médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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¿Qué ocurre cuando una persona acude a una consulta a tiempo, pero debe enfrentar demoras para confirmar un diagnóstico de cáncer o iniciar el tratamiento indicado? Garantizar que los peruanos accedan a un diagnóstico oportuno y al tratamiento que necesitan, es hoy una gran responsabilidad.

Cada octubre nos invita a crear conciencia sobre el cáncer. Nuestra principal preocupación es ganarle tiempo a esta enfermedad. Por un lado, promover que las personas busquen atención ante los primeros síntomas y, por otro, asegurar que, una vez que lo hacen, puedan avanzar hacia el diagnóstico y el tratamiento sin demoras evitables.

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Un médico con bata blanca señala una tableta con un esquema del estómago frente a una mujer sentada en un escritorio.
Un gastroenterólogo explica el diagnóstico de Helicobacter pylori a una paciente mediante una ilustración médica en una tableta digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer estimó en el Perú más de 77 mil nuevos casos y cerca de 37 mil muertes en 2024. De ellas, el cáncer de estómago sigue siendo la primera causa de fallecimientos por cáncer en población general. Esta realidad exige fortalecer la prevención y revisar la respuesta que recibe cada persona desde que aparece una sospecha de la enfermedad.

Hay que tener en claro que, un diagnóstico tardío puede limitar las opciones de tratamiento y hacer necesaria una atención más compleja.

Una médica sostiene las manos de una paciente con pañuelo en la cabeza, junto a un pie de suero intravenoso y una bandera de Costa Rica.
Una médica atiende a una paciente con cáncer durante su tratamiento en un centro de salud de Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud advirtió que una atención demorada o inaccesible está relacionada con menores probabilidades de supervivencia y mayores costos. Estas demoras e interrupciones también pueden aumentar la carga para pacientes y familiares. Para quienes viven lejos de los centros especializados y/o cuentan con menos recursos, cada etapa de la atención puede implicar traslados, gastos adicionales, días de trabajo perdidos y cambios en la rutina familiar o laboral.

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Detectar el cáncer a tiempo es solo el primer paso, cada paciente también debe poder acceder de manera continua a los medicamentos esenciales e innovadores que necesita.

Ilustración en acuarela de una médica y una paciente sentadas en un consultorio con un cartel sobre detección temprana de mama.
La indicación de quimioterapia o radioterapia depende de la etapa clínica del tumor y del subtipo de la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, las alertas sobre su disponibilidad en algunas regiones o establecimientos de salud deben verificarse y atenderse con prontitud. Garantizar el abastecimiento requiere programación anticipada, financiamiento oportuno y coordinación entre el nivel central y las regiones, para que los tratamientos lleguen a donde se necesitan.

El tiempo entre la sospecha, la confirmación del diagnóstico y el inicio del tratamiento debería ser un indicador prioritario del sistema de salud. Medir cada etapa, por tipo de cáncer y territorio, permitiría identificar obstáculos y establecer metas acordes con la necesidad clínica.

Cáncer al pulmón en Perú
Cáncer al pulmón en Perú - EsSalud

Asimismo, las iniciativas de detección temprana deben considerar la ruta completa (“journey”) del paciente: desde la identificación de una posible enfermedad hasta la confirmación diagnóstica, el acceso efectivo al tratamiento y el seguimiento.

Reducir las esperas exige capacidad diagnóstica, disponibilidad de especialistas, financiamiento previsible y un abastecimiento continuo.

Consideramos fundamental que la evaluación de nuevas tecnologías sea ágil y siga criterios estandarizados, y que las decisiones de acceso tomen en cuenta tanto el beneficio clínico como la sostenibilidad. Recordemos que la innovación solo genera valor para el paciente cuando puede acceder a ella en el momento oportuno.

Representación tridimensional de una célula azul centrada en una mira negra, rodeada por células esféricas doradas.
Una célula tumoral azul en el centro de una mira telescópica ilustra los tratamientos de medicina de precisión contra el cáncer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, el Estado, los profesionales de la salud, los pacientes y el sector privado debemos asumir compromisos verificables para reducir las demoras y asegurar la continuidad de la atención.

Este mes, cada llamado a detectar el cáncer a tiempo debería acompañarse de una pregunta fundamental: ¿estamos preparados para atender a cada persona que responda a él?

La lucha contra las enfermedades oncológicas es un compromiso de todos y no termina cuando alguien acude a una consulta; también exige un sistema de salud capaz de responder con la misma urgencia, porque la atención integral y de calidad puede cambiar la vida de las personas y hacer una diferencia en su futuro.

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