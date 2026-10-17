Horarios del Metropolitano: Apertura de estaciones y salidas de buses en Lima

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Para los usuarios del Metropolitano, servicio de transporte administrado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), conocer con precisión las franjas horarias de operación, la disponibilidad de los servicios directos y los intervalos de despacho resulta indispensable para planificar sus traslados y optimizar los tiempos de viaje.

Horario de atención de la ruta troncal de lunes a domingo y días feriados

El servicio en las vías troncales opera de manera ininterrumpida durante los siete días de la semana, aunque con variaciones en las rutas activas y la extensión de la jornada según el calendario oficial:

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Lunes a sábado: Las estaciones y terminales inician la atención general a las 05:00 a. m. y despachan sus últimas unidades hasta las 11:00 p. m. Durante este periodo circulan las líneas regulares completas: Ruta A: Conecta el norte con el Centro de Lima (tramo Naranjal – Estación Central por la avenida Alfonso Ugarte). Ruta B: Cubre el corredor entre Los Incas / Chimpu Ocllo y Plaza de Flores. Ruta C: Comunica la estación Ramón Castilla con el terminal Matellini, en Chorrillos. Ruta D: Funciona de lunes a viernes exclusivamente en el rango matutino (de 05:00 a. m. a 10:30 a. m.) entre Naranjal y Estación Central.

Domingos y feriados: El horario de operación se reduce y se extiende de 05:00 a. m. a 10:00 p. m. En estos días únicamente operan las rutas regulares A, B y C ; las líneas complementarias y los servicios expresos habituales quedan suspendidos, salvo comunicados excepcionales de la ATU por eventos masivos o fechas festivas específicas.

Servicio nocturno (“El Lechucero”): Atiende la madrugada de los jueves, viernes y sábados (de 11:30 p. m. a 04:00 a. m.) con paradas exclusivas entre Matellini y Naranjal.

Cuándo operan los Expresos matutinos y vespertinos en las estaciones clave

Los buses expresos están programados para realizar trayectos directos con paradas estratégicas en las estaciones de mayor demanda corporativa, comercial y académica. Funcionan prioritariamente de lunes a viernes en bloques segmentados:

Horario matutino (hacia el centro y sur de Lima):

Expreso 1: Recorre el tramo sur conectando Matellini con la Estación Central de 05:00 a. m. a 09:00 a. m.

Expreso 2 y Expreso 3: Parten desde el terminal Naranjal rumbo a paraderos del eje financiero y comercial (como 28 de Julio, Canaval y Moreyra, Aramburú y Angamos) entre las 05:00 a. m. y las 09:00 a. m.

Expreso 6 y Expreso 7: Salen desde estaciones intermedias de Lima Norte (Izaguirre y Tomás Valle) hacia Benavides y Angamos, respectivamente, de 05:30 a. m. a 09:00 a. m. / 10:00 a. m.

Expreso 11: Traslada pasajeros directamente desde Los Incas (Comas) hacia la Estación Central de 05:00 a. m. a 10:00 a. m.

Súper Expreso (SX) y Súper Expreso Norte (SXN): Rutas semidirectas que parten desde Naranjal hacia Ricardo Palma y la Estación Central entre las 05:00 a. m. y las 10:00 a. m.

Horario vespertino (retorno hacia los extremos norte y sur):

Expreso 1: Conecta Central hacia Matellini de 05:00 p. m. a 09:00 p. m.

Expreso 2 y Expreso 3: Atienden el flujo de retorno desde estaciones clave de Miraflores y San Isidro hacia el terminal Naranjal de 05:00 p. m. a 09:00 p. m.

Expreso 8: Cubre el tramo Plaza de Flores – Izaguirre en ambos sentidos de 05:00 p. m. a 09:00 p. m.

Súper Expreso (SX): Realiza viajes directos partiendo desde la estación Aramburú con dirección a Naranjal de 05:00 p. m. a 09:00 p. m.

Nota: El Expreso 5 opera fuera del esquema pico; funciona como un servicio diurno de media jornada entre Naranjal y Plaza de Flores, de lunes a viernes de 09:00 a. m. a 05:00 p. m., y los sábados hasta las 08:20 p. m.

Frecuencia de salida de buses en horas punta frente a horas valle

La programación de las salidas en los embarques varía en función de la afluencia de pasajeros a lo largo de la jornada:

Horas punta (06:30 a. m. a 09:00 a. m. y 05:00 p. m. a 08:30 p. m.): En los picos de mayor saturación, la frecuencia promedio de paso de los buses oscila entre 2 y 4 minutos en las rutas regulares y los servicios expresos principales. En los terminales de transbordo con alta rotación, como Naranjal o Central, la ATU inyecta unidades de refuerzo (“buses vacíos”) con intervalos que pueden reducirse a menos de 2 minutos para aliviar la acumulación de usuarios en los andenes.

Horas valle (09:30 a. m. a 04:30 p. m.): Con la disminución de la demanda, las salidas se espacian a intervalos de 5 a 7 minutos en las líneas troncales.

Horario nocturno y madrugadas: Durante la primera media hora de apertura (05:00 a 05:30 a. m.) y la última hora previa al cierre del sistema (después de las 10:00 p. m.), los intervalos de salida se amplían a un rango de 8 a 12 minutos.

Ampliación del Metropolitano hacia Carabayllo: Estaciones y estado del servicio

El proyecto de ampliación norte abarca un trazado de 10.2 kilómetros de vía segregada a través de las avenidas Metropolitana y Universitaria, integrando los distritos de Independencia, Los Olivos, Comas y Carabayllo. La infraestructura contempla un total de 17 estaciones nuevas y un patio taller, culminando en el terminal Chimpu Ocllo.

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El estado del servicio ha avanzado de forma progresiva:

Primera etapa operativa: Habilitó el funcionamiento de cuatro paraderos en Comas: Universidad, 22 de Agosto, Belaunde y Los Incas, absorbiendo parte del público que anteriormente se concentraba en Naranjal. Conexión a Carabayllo: Tras la entrega de infraestructura por parte de la Municipalidad de Lima (Emape) y las pruebas técnicas de la ATU, el Terminal Chimpu Ocllo (ubicado en la intersección de la avenida Universitaria con Isabel Chimpu Ocllo) inició operaciones, junto a la integración paulatina de estaciones intermedias como San Felipe, San Carlos, La Alborada y Jamaica.

Esta extensión permite a miles de vecinos del extremo norte abordar la Ruta B, servicios expresos asignados (como el Expreso 11 y 13) y rutas alimentadoras directamente desde Carabayllo sin necesidad de realizar trasbordos previos en combis o colectivos informales.

Recomendaciones para evitar las largas colas en estaciones de transbordo

Los puntos de transferencia —como los terminales Naranjal, Matellini y la Estación Central— suelen registrar congestionamientos severos en horas de entrada y salida laboral. Para reducir demoras, se recomienda seguir estas pautas:

Anticipar la recarga de la tarjeta: Realizar la recarga de saldo en los más de 1.200 puntos autorizados externos (bodegas, farmacias y comercios de barrio) o en cajeros automáticos del sistema antes de entrar a la estación. La compra de saldo en las taquillas y máquinas de autoservicio durante la hora punta es una de las causas principales de retraso peatonal.

Ajustar el horario de viaje: Adelantar o retrasar el ingreso al sistema entre 15 y 25 minutos fuera de la cresta crítica (evitando ingresar entre las 07:15 y 08:15 a. m.) reduce sustancialmente el tiempo de espera en andenes.

Seleccionar la fila correspondiente con anticipación: En terminales grandes, las colas para servicios regulares y servicios expresos están señalizadas de manera independiente. Identificar los paneles de embarque antes de ingresar evita retrocesos innecesarios entre la multitud.