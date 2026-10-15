Gobierno otorgará becas Repared para estudiar en universidades e institutos: ¿a quiénes van dirigidas?

Beca 18 - Pronabec

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El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) abrió la inscripción al Examen Nacional de Preselección de la convocatoria Beca 18 2027, que incluye la modalidad especial Beca Repared, disponible del 9 al 16 de octubre de 2026. Pueden postular las víctimas del período de violencia ocurrido en Perú entre 1980 y 2000 y, en determinados casos, sus familiares directos inscritos en el Registro Único de Víctimas o en el Registro Especial de Beneficiarios de Reparaciones en Educación, sin límite de edad, según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).

La beca permite cursar estudios en universidades e institutos de educación superior, de acuerdo con las bases del concurso. El Estado la otorga como parte de las reparaciones educativas previstas para esa población.

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Requisitos para postular a una de las 6,000 vacantes hasta este 16 de octubre - Beca 18

Requisitos para postular a Beca Repared

Los interesados deben haber concluido la educación secundaria o estar cursando el quinto año, y acreditar un promedio mínimo de 12 en los dos últimos grados concluidos de ese nivel.

La beca cubre, según corresponda, el costo de admisión en instituciones públicas, matrícula, pensiones, nivelación académica y la obtención del grado o título. Puede incluir también inglés a partir del segundo año de estudios, sujeto a disponibilidad presupuestal.

Entre los apoyos no académicos figuran alimentación, alojamiento, movilidad local, materiales, útiles, vestimenta, computadora portátil o equipo similar y transporte interprovincial, de acuerdo con la modalidad asignada.

Fechas del proceso de Beca 18 2027

Pronabec publicará el 11 de noviembre de 2026 la lista de postulantes aptos para rendir el examen, que se realizará el 22 de noviembre en todo el país. La relación de preseleccionados se difundirá el 23 de diciembre de 2026.

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A partir de 2027, los preseleccionados deberán ingresar a una institución elegible, registrarse en la etapa de selección y presentar su constancia de ingreso. También deberán revisar su correo electrónico ante eventuales solicitudes de subsanación de documentos.

Las bases y las instituciones participantes están disponibles en https://www.pronabec.gob.pe/beca-18/. Las consultas pueden realizarse a los teléfonos (01) 612-8230 y 0800-00018, o al WhatsApp 914121106.

La beca Repared se enmarca en la Ley 28592, que crea el Plan Integral de Reparaciones, cuyo seguimiento está a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel del MINJUSDH.

Cronograma de Beca 18

Beca 18 y las beca Repared

Beca 18 fue creada en diciembre de 2011 durante el gobierno de Ollanta Humala, a través del Decreto Supremo 017-2011-ED. La iniciativa, presentada por el Ministerio de Educación, buscó financiar estudios superiores para jóvenes con alto rendimiento académico y bajos recursos económicos. El programa cubre de forma integral los costos de matrícula, pensiones, materiales, alimentación, movilidad, alojamiento, seguro médico y otros gastos asociados a la formación universitaria o técnica. Desde 2012, su administración está a cargo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), creado por la Ley 29837.

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Con los años, Beca 18 incorporó modalidades para atender a estudiantes de contextos específicos, como los residentes en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), Huallaga, comunidades nativas amazónicas, pueblos afroperuanos, jóvenes que estuvieron bajo tutela estatal, licenciados de las Fuerzas Armadas y estudiantes de educación intercultural bilingüe. Entre ellas figura Repared, dirigida a víctimas de la violencia ocurrida entre 1980 y 2000 y, en ciertos casos, a sus familiares directos inscritos en los registros oficiales de reparaciones; esta modalidad no establece límite de edad. Para la convocatoria 2027, el programa cuenta con nueve modalidades y ofrece 6.000 vacantes.