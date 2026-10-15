Perú

APAFAs rechazan expulsión de alumnos por tardanzas reiteradas propuesta por el Minedu: “no soluciona la violencia”

En un comunicado, la Coordinadora Nacional de Padres y APAFAs exige que se haga una diferencia entre las conductas desobedientes y las “necesidad educativa especial” producto de condiciones neurodiversas

Una mujer habla tras un podio ante estudiantes sentados en un patio escolar techado junto a pantallas institucionales y fotógrafos
Keiko Fujimori encabeza la presentación de los nuevos lineamientos de disciplina escolar del Ministerio de Educación en un colegio de Perú. (@Ministerio de Educación)
Guardar

La publicación de los nuevos lineamientos de disciplina escolar por parte del Ministerio de Educación -documento que aún está en fase de proyecto- ha generado la respuesta de los padres de familia a nivel nacional por medio de la Coordinadora Nacional de Padres de Familia y APAFAS del Perú (COORDINAPAFAS-PERU).

Aunque la agrupación de padres de famila saludó la incorporación de la justicia restaurativa en los lineamientos de disciplina escolar del Ministerio de Educación del Perú y cuestionó que la distracción reiterada en clase sea considerada una falta grave, aunque este termino específico no aparece en el documento difundido por el Minedu.

PUBLICIDAD

“Esto castiga injustamente las dificultades de aprendizaje y condiciones neurodiversas (como el TDAH) El MINEDU no puede convertir una dificultad de aprendizaje en motivo de castigo”, indica el documento publicado por la agrupación.

La Coordinadora Nacional de Padres de Familia y APAFAS del Perú afirmó que el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, y su equipo técnico recogieron propuestas formuladas públicamente por la entidad el 25 de septiembre de 2026. Entre los cambios que destacó figuran una justicia formativa y reparatoria, el traslado asistido de estudiantes y la derivación a la justicia especializada cuando la gravedad del caso lo requiera.

PUBLICIDAD

La escala de sanciones del Minedu en colegios públicos que puede terminar en la expulsión
La escala de sanciones del Minedu en colegios públicos que puede terminar en la expulsión| Foto: Difusión

“El estudiante violento suele replicar entornos de maltrato; debe recibir sanciones reparatorias y tratamiento especializado, no el abandono en la vía pública. Expulsar masivamente a menores por acumular tardanzas no soluciona la violencia; solo traslada el peligro a la vía pública”, explicó el colectivo de padres de familia.

El reclamo de los padres de familia se explica a raíz de la decisión del Ministerio de Educación de retornar a las expulsiones de estudiantes que cometan infracciones graves. En ese sentido, el proyecto del Minedu explica que los estudiantes que sean suspendidos tres veces en un año serán expulsados.

Para acumular tres suspensiones solo a partir de tardanzas, los estudiantes tendrían que registrar un total de nueve tardanzas injustificadas dentro de un mismo bimestre, lo que podría generar expulsiones de alumnos a partir de mayo de cada año escolar.

Neurodiversidad y participación de las familias

La organización rechazó que “distraerse tres veces” durante un bimestre pueda ser clasificado como falta grave. Consideró que esa medida podría castigar dificultades de aprendizaje y condiciones neurodiversas, entre ellas el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

El Minedu fija restricciones de presentación para colegios públicos y deja reglas privadas a cada| Foto: Universidad del Pacífico
El Minedu fija restricciones de presentación para colegios públicos y deja reglas privadas a cada| Foto: Universidad del Pacífico

COORDINAPAFAS-PERU exigió que la regulación diferencie una conducta deliberadamente desobediente de una necesidad educativa especial. Según la entidad, los criterios de sanción deben ser proporcionales y proteger el derecho constitucional de los menores a la educación.

Demandamos que la norma distinga claramente entre una conducta desobediente deliberada y una necesidad educativa especial, garantizando criterios proporcionales que protejan el derecho constitucional a la educación del menor”, expresa el comunicado.

El colectivo también cuestionó el discurso oficial sobre corresponsabilidad y participación familiar. Afirmó que los padres han sido apartados de los colegios y que el titular del sector no respondió a solicitudes formales de audiencia presentadas por la organización.

La coordinadora denunció la pérdida de mecanismos de participación, como la fiscalización de las familias, las Escuelas de Padres y las asambleas generales convocadas por directores para informar sobre sus planes anuales de trabajo y rendir cuentas. A su juicio, esos espacios contribuían a prevenir la violencia escolar.

La presidenta presentó una propuesta de disciplina escolar que incorpora sanciones graduales, refuerza la autoridad docente y plantea medidas contra la violencia en los colegios
La presidenta presentó una propuesta de disciplina escolar que incorpora sanciones graduales, refuerza la autoridad docente y plantea medidas contra la violencia en los colegios| Foto: Gobierno del Perú

Psicólogos, videovigilancia y mesas de trabajo

La coordinadora reclamó que cada escuela pública del Perú cuente con un psicólogo permanente para identificar conductas de riesgo, prevenir el acoso y atender a las víctimas. Señaló que la legislación sobre convivencia escolar carece de presupuesto suficiente para salud mental.

También propuso instalar sistemas de videovigilancia en las áreas comunes de los colegios públicos. El monitoreo, planteó, debería estar a cargo del Ministerio de Educación, las APAFAS y la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de reunir pruebas ante casos de acoso escolar y denuncias contra servidores públicos.

La organización pidió instalar mesas técnicas permanentes con su representación y exigió que las normas que afecten la convivencia social y educativa sean debatidas con los padres antes de su prepublicación o emisión oficial. Además, respaldó la búsqueda de una reforma educativa integral por parte de la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

COORDINAPAFAS-PERU convocó a una asamblea general virtual para el domingo 18 de octubre de 2026, con primera citación a las 6:00 y segunda a las 6:10. La agenda incluye la revisión de los lineamientos de disciplina escolar y un informe sobre el PAE 2027 y la atención a Lima Metropolitana y Callao.

Temas Relacionados

Ministerio de EducaciónMineduperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universitario vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

El conjunto ‘merengue’ viene de realizar una gira en Chile y buscará dar el batacazo ante el ‘verdao’ en la competencia continental que se disputa en Ecuador. Conoce los detalles de la contienda

Universitario vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

Sorteo de La Tinka del miércoles 14 de octubre: números ganadores y el nuevo Pozo Millonario

La Tinka realizó un nuevo sorteo con un Pozo Millonario de S/ 8 millones. Revisa la combinación ganadora, el resultado de Sí o Sí, la Boliyapa y cuánto se acumula para la próxima edición

Sorteo de La Tinka del miércoles 14 de octubre: números ganadores y el nuevo Pozo Millonario

La Tinka: Este es el dinero que recibirá el ganador del Pozo Millonario de S/ 32 millones tras el descuento de impuestos

Un solo apostador acertó las seis bolillas del sorteo del domingo 11 de octubre y ganó S/ 32.028.264. Conoce cuánto dinero recibiría después de la retención tributaria, cuáles fueron los números ganadores y qué debe hacer para cobrar el premio

La Tinka: Este es el dinero que recibirá el ganador del Pozo Millonario de S/ 32 millones tras el descuento de impuestos

Hijo de María Pía Copello, Samuel Dyer, se reincorpora en Caminos del Inca pese a sufrir accidente

Aunque el joven sufrió un accidente en el camino, por la noche su equipo técnico repuso el vehículo con el que continuará en competencia

Hijo de María Pía Copello, Samuel Dyer, se reincorpora en Caminos del Inca pese a sufrir accidente

El Agustino: asesinan a dueño de restaurante cuando cerraba su local inaugurado hace un mes

El hombre de 39 años fue atacado a balazos cuando descendió de su vivienda para cerrar el negocio de comida criolla. La familia afirmó que no había recibido amenazas

El Agustino: asesinan a dueño de restaurante cuando cerraba su local inaugurado hace un mes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ ordena la detención por 9 meses del tío del ‘Pequeño J’ para que sea extraditado a Argentina

PJ ordena la detención por 9 meses del tío del ‘Pequeño J’ para que sea extraditado a Argentina

¿Lima y Callao adelantará el fin del año escolar?: Conoce las fechas y regiones donde se modificaron el calendario de clases debido al fenómeno El Niño

Álvaro Vargas Llosa sobre la relación del Perú con Estados Unidos: " El Perú tiene potencial para aumentar el comercio"

Expulsión para niños y adolescentes: Cuáles son las principales faltas graves que provocarían este escenario y por qué muchos padres están en contra

Comisión de Constitución del Senado votará este jueves el dictamen de facultades con 7 puntos incorporados

ENTRETENIMIENTO

Jhovan Tomasevich recibió fuertes críticas por hablar de la salud mental tras ataque homofóbico en Miraflores: “No apañes”

Jhovan Tomasevich recibió fuertes críticas por hablar de la salud mental tras ataque homofóbico en Miraflores: “No apañes”

Hijo de María Pía Copello, Samuel Dyer, se reincorpora en Caminos del Inca pese a sufrir accidente

Stray Kids llegará a los cines de Perú con su concierto en vivo desde el Tokyo Dome: cuándo y dónde verlo

Milena Warthon detiene su show como telonera de Zayn Malik para denunciar los incendios forestales: “El Perú se está quemando”

Madre peruana viajó con su hija a Chile por BTS y acusó presunto maltrato y xenofobia durante la prueba de sonido

DEPORTES

Universitario vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

Universitario vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

Nueva regla para definir el podio de la Liga Peruana de vóley 2026/2027: así se determinará el tercer lugar

Giancarlo Granda criticó a Franco Velazco por defender al arbitraje: “Si le hubieran perjudicado, pediría que el VAR venga de Hong Kong”

Baja confirmada de Universitario para debut en la Liga Peruana de vóley 2026/2027: su reemplazo frente Deportivo Soan

Partidos de hoy, jueves 15 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo