APAFAs rechazan expulsión de alumnos por tardanzas reiteradas propuesta por el Minedu: “no soluciona la violencia”

Keiko Fujimori encabeza la presentación de los nuevos lineamientos de disciplina escolar del Ministerio de Educación en un colegio de Perú. (@Ministerio de Educación)

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La publicación de los nuevos lineamientos de disciplina escolar por parte del Ministerio de Educación -documento que aún está en fase de proyecto- ha generado la respuesta de los padres de familia a nivel nacional por medio de la Coordinadora Nacional de Padres de Familia y APAFAS del Perú (COORDINAPAFAS-PERU).

Aunque la agrupación de padres de famila saludó la incorporación de la justicia restaurativa en los lineamientos de disciplina escolar del Ministerio de Educación del Perú y cuestionó que la distracción reiterada en clase sea considerada una falta grave, aunque este termino específico no aparece en el documento difundido por el Minedu.

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“Esto castiga injustamente las dificultades de aprendizaje y condiciones neurodiversas (como el TDAH) El MINEDU no puede convertir una dificultad de aprendizaje en motivo de castigo”, indica el documento publicado por la agrupación.

La Coordinadora Nacional de Padres de Familia y APAFAS del Perú afirmó que el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, y su equipo técnico recogieron propuestas formuladas públicamente por la entidad el 25 de septiembre de 2026. Entre los cambios que destacó figuran una justicia formativa y reparatoria, el traslado asistido de estudiantes y la derivación a la justicia especializada cuando la gravedad del caso lo requiera.

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La escala de sanciones del Minedu en colegios públicos que puede terminar en la expulsión| Foto: Difusión

“El estudiante violento suele replicar entornos de maltrato; debe recibir sanciones reparatorias y tratamiento especializado, no el abandono en la vía pública. Expulsar masivamente a menores por acumular tardanzas no soluciona la violencia; solo traslada el peligro a la vía pública”, explicó el colectivo de padres de familia.

El reclamo de los padres de familia se explica a raíz de la decisión del Ministerio de Educación de retornar a las expulsiones de estudiantes que cometan infracciones graves. En ese sentido, el proyecto del Minedu explica que los estudiantes que sean suspendidos tres veces en un año serán expulsados.

Para acumular tres suspensiones solo a partir de tardanzas, los estudiantes tendrían que registrar un total de nueve tardanzas injustificadas dentro de un mismo bimestre, lo que podría generar expulsiones de alumnos a partir de mayo de cada año escolar.

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Neurodiversidad y participación de las familias

La organización rechazó que “distraerse tres veces” durante un bimestre pueda ser clasificado como falta grave. Consideró que esa medida podría castigar dificultades de aprendizaje y condiciones neurodiversas, entre ellas el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

El Minedu fija restricciones de presentación para colegios públicos y deja reglas privadas a cada| Foto: Universidad del Pacífico

COORDINAPAFAS-PERU exigió que la regulación diferencie una conducta deliberadamente desobediente de una necesidad educativa especial. Según la entidad, los criterios de sanción deben ser proporcionales y proteger el derecho constitucional de los menores a la educación.

“Demandamos que la norma distinga claramente entre una conducta desobediente deliberada y una necesidad educativa especial, garantizando criterios proporcionales que protejan el derecho constitucional a la educación del menor”, expresa el comunicado.

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El colectivo también cuestionó el discurso oficial sobre corresponsabilidad y participación familiar. Afirmó que los padres han sido apartados de los colegios y que el titular del sector no respondió a solicitudes formales de audiencia presentadas por la organización.

La coordinadora denunció la pérdida de mecanismos de participación, como la fiscalización de las familias, las Escuelas de Padres y las asambleas generales convocadas por directores para informar sobre sus planes anuales de trabajo y rendir cuentas. A su juicio, esos espacios contribuían a prevenir la violencia escolar.

La presidenta presentó una propuesta de disciplina escolar que incorpora sanciones graduales, refuerza la autoridad docente y plantea medidas contra la violencia en los colegios| Foto: Gobierno del Perú

Psicólogos, videovigilancia y mesas de trabajo

La coordinadora reclamó que cada escuela pública del Perú cuente con un psicólogo permanente para identificar conductas de riesgo, prevenir el acoso y atender a las víctimas. Señaló que la legislación sobre convivencia escolar carece de presupuesto suficiente para salud mental.

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También propuso instalar sistemas de videovigilancia en las áreas comunes de los colegios públicos. El monitoreo, planteó, debería estar a cargo del Ministerio de Educación, las APAFAS y la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de reunir pruebas ante casos de acoso escolar y denuncias contra servidores públicos.

La organización pidió instalar mesas técnicas permanentes con su representación y exigió que las normas que afecten la convivencia social y educativa sean debatidas con los padres antes de su prepublicación o emisión oficial. Además, respaldó la búsqueda de una reforma educativa integral por parte de la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

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COORDINAPAFAS-PERU convocó a una asamblea general virtual para el domingo 18 de octubre de 2026, con primera citación a las 6:00 y segunda a las 6:10. La agenda incluye la revisión de los lineamientos de disciplina escolar y un informe sobre el PAE 2027 y la atención a Lima Metropolitana y Callao.