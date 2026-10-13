Tubos, bocinas y voces, así es UTOOTO, la instalación de Yuri Suzuki que llega al Perú

El proyecto del músico japonés llega por primera vez a América Latina con una estructura participativa que transforma voces, juegos e intervenciones del público en una obra común| Video: Clara Giraldo (Infobae Perú)

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Las voces, los cantos y los sonidos de instrumentos pasarán desde este 1 de octubre por una red de tubos y bocinas en Perú, Chile y Colombia, donde se inaugura en simultáneo UTOOTO. Este es un proyecto fue creado por el músico japonés Yuri Suzuki, quien conversó con Infobae Perú para conocer el detrás de esta creación.

La obra invita al público a intervenir una estructura colectiva a partir de la escucha y la participación. De esta manera, reúne elementos de apariencia simple, como ductos, megáfonos e instrumentos. Cada visitante puede hablar, cantar, producir sonidos o escuchar las intervenciones de otras personas. La experiencia cambia según el uso que el público hace de la instalación.

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El músico Yuri Suzuki inaugura UTOOTO en Perú|Foto: Clara Giraldo (Infobae Perú)

Yuri Suzuki explicó que concibió UTOOTO hace varios años y que la obra ya tuvo presentaciones en Asia, Europa y Estados Unidos. La inauguración en los tres países marca su llegada a América Latina.

“Esta instalación tiene la intención de ser fácil de construir y debe ser adecuada para cualquier edad, desde niños hasta personas mayores”, señaló el artista durante una entrevista. Suzuki indicó que la propuesta permite a los participantes crear “su propio instrumento de comunicación”.

Maricarmen Marín también fue parte de la inauguración de Utooto en Perú| Video: Mallplaza

Una experiencia de escucha antes que un concierto

Suzuki precisó que UTOOTO no busca replicar el funcionamiento de los instrumentos acústicos tradicionales. “Es más bien un dispositivo para escuchar”, afirmó.

La propuesta abrió en simultáneo en tres países de la región y plantea una experiencia accesible que pone la escucha en el centro de la participación|Foto: Clara Giraldo (Infobae Perú)

La obra propone que los asistentes intervengan en una estructura que modifica el recorrido de las voces y los sonidos. El resultado depende de las acciones de cada persona y de la relación que establezca con otros participantes.

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El artista consideró que los elementos de la instalación pueden trasladarse a otros ámbitos, como la educación musical infantil. Ante la consulta sobre esa posibilidad, precisó que podría aplicarse, aunque remarcó que el objetivo principal es promover la escucha entre las personas tras perder espacios públicos por la COVID-19.

El sonido: la importancia y su conexión

Para el artista, el sonido tiene una relación directa con la forma en que las personas perciben su entorno y se vinculan entre sí. Sostuvo que la audición, al igual que el olfato, tiene un acceso cercano al cerebro.

La instalación sonora interactiva propone que visitantes de todas las edades hablen, canten, toquen instrumentos y construyan una experiencia colectiva a través de tubos y bocinas| Foto: Clara Giraldo (Infobae Perú)

“El sonido es interesante, tenemos muchos sentidos. El tacto, el gusto, la vista, la audición y el olfato. Pero, el olfato y la audición le dan un acceso muy directo al cerebro. El sonido es invisible y es difícil ver su importancia. De hecho, el sonido nos afecta en la vida diaria; por ejemplo, a la gente le importa mucho el ruido. Me parece que el sonido es una forma de comunicación poderosa”, manifestó a este medio.

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Suzuki definió el sonido como una herramienta de comunicación con capacidad para generar conexiones, aunque reconoció que también puede tener efectos negativos cuando se percibe como ruido.

El creador señaló que espera reacciones distintas en cada país, ya que la respuesta del público está ligada a las características de cada lugar. Sin embargo, considera que existe una afinidad común entre las personas frente al sonido, la interacción y el juego.

UTOOTO invita a escuchar y crear sonidos en conjunto| Foto: Clara Giraldo (Infobae Perú)

¿Dónde podrás encontrar UTOOTO en Perú?

La instalación UTOOTO estará disponible de forma gratuita hasta el 25 de octubre en Mallplaza Angamos, Mallplaza Bellavista, Mallplaza Comas, Mallplaza Trujillo, Mallplaza Arequipa, Mallplaza Huancayo y Mallplaza Piura. Niños, jóvenes y adultos podrán interactuar con la obra y crear composiciones sonoras junto a sus familias.

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Suzuki señaló que no anticipa diferencias radicales entre los países en los que se presenta la instalación, pues considera que el sonido, la interacción y el juego generan interés en públicos diversos.

El músico definió su trabajo como un proyecto artístico, aunque remarcó que su principal propósito es que sea accesible.“No duden. Interactúen activamente con la obra”, señaló.