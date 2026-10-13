Perú

Mantenimiento de subestaciones de luz: por qué se programan cortes de energía

Estas interrupciones temporales forman parte de las acciones previstas para sostener el funcionamiento del sistema ante el desgaste de equipos y el aumento de la demanda

Cortes programados: qué trabajos se realizan para reforzar la red eléctrica
Cortes programados: qué trabajos se realizan para reforzar la red eléctrica| Foto: Andina
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En diversas ocasiones, nos reportan que no habrá luz por algunas horas o incluso varios días. Sin embargo, debes conocer que los cortes programados de electricidad permiten ampliar la capacidad de las redes y realizar tareas de mantenimiento en subestaciones y otros componentes del sistema.

Estas intervenciones buscan atender la incorporación de nuevos usuarios, renovar equipos y reducir el riesgo de fallas que puedan derivar en interrupciones imprevistas. Las subestaciones cumplen una función central dentro de la distribución eléctrica.

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¿En qué consiste el mantenimiento preventivo y correctivo de la red eléctrica?

El mantenimiento preventivo reúne acciones planificadas para revisar, limpiar y ajustar los equipos antes de que presenten una falla. Entre esas tareas figuran las inspecciones visuales, la medición de la resistencia de aislamiento en transformadores y cables, la revisión de conexiones eléctricas y el control de los niveles de aceite en transformadores.

También incluye la detección de fugas, el ajuste de uniones que pueden generar sobrecalentamientos y la limpieza de elementos expuestos al polvo, la humedad o contaminantes.

El mantenimiento correctivo, en cambio, se aplica cuando un componente ya registra una avería o deja de funcionar. Puede contemplar la reparación o sustitución de piezas dañadas, el diagnóstico de fallas en interruptores y fusibles, la corrección de sobrecargas y la reparación de sistemas de protección.

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Razones técnicas: Limpieza de aislamiento, cambio de transformadores y cables

Según la empresa Audax, las subestaciones reúnen transformadores, interruptores, celdas de protección, tableros de control y barras conductoras que operan con altas tensiones. El desgaste propio del uso, las condiciones ambientales y la acumulación de contaminantes pueden afectar el desempeño de estos elementos.

La limpieza de los sistemas de aislamiento forma parte de las acciones destinadas a evitar pérdidas de rendimiento y posibles fallas eléctricas. A su vez, el reemplazo de transformadores y cables responde a la necesidad de renovar componentes que requieren una mayor capacidad para responder a la demanda.

¿Por qué se realizan los cortes de luz en horarios diurnos para seguridad técnica?

Los cortes programados permiten que los equipos técnicos intervengan sobre sectores de la red sin tensión eléctrica. Esta condición reduce los riesgos durante las inspecciones, reparaciones, reemplazos y trabajos de limpieza en instalaciones que operan con altos niveles de voltaje.

La desconexión temporal de un área determinada permite revisar interruptores, cables, transformadores y sistemas de protección con condiciones de seguridad para el personal. Además, facilita la ejecución de tareas que no pueden realizarse mientras los equipos permanecen en servicio.

Por ese motivo, los trabajos pueden requerir la suspensión temporal del suministro en zonas específicas.

Planes de inversión para mejorar la capacidad de carga en distritos en crecimiento

La ampliación de la red eléctrica busca responder al crecimiento de la demanda y a la conexión de nuevos usuarios. Para ello, las empresas distribuidoras pueden incorporar o renovar equipos, reforzar cables y aumentar la capacidad de las subestaciones.

Estas obras permiten que la infraestructura soporte una mayor carga eléctrica y acompañe el desarrollo de áreas con expansión residencial, comercial o industrial. La modernización de la red también puede incluir la actualización de sistemas de control y protección.

Impacto del mantenimiento en la reducción de apagones intempestivos

El mantenimiento periódico permite identificar anomalías antes de que se conviertan en fallas. La revisión de conexiones, los controles sobre transformadores y cables, y la limpieza de componentes expuestos a contaminantes reducen la posibilidad de averías inesperadas.

De esta manera, es importante estar atenta a las redes sociales de la compañía ante un eventual corte en tu zona.

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