Lucho Quequezana resalta el éxito de Los Mirlos en el Tiny Desk: “Es un triunfo de la música peruana”

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El multiinstrumentista Lucho Quequezana se pronunció sobre la participación de Los Mirlos en el NPR Tiny Desk Concert y afirmó que la proyección internacional de la agrupación representa un reconocimiento para la música peruana. El compositor habló con Infobae Perú y destacó la vigencia de la banda fundada en Moyobamba y el lugar que ocupa dentro de la historia de la cumbia amazónica.

“Los Mirlos están reviviendo no solamente la importancia de su estilo, no solamente la importancia de lo que ellos han marcado en la historia de la música del Perú”, señaló Quequezana en entrevista con Infobae Perú.

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El músico sostuvo que la presencia del grupo en una plataforma internacional permite revalorar una propuesta que durante más de cinco décadas combinó ritmos de cumbia con guitarras eléctricas y sonidos vinculados a la Amazonía.

El músico peruano sostuvo que la exposición internacional de la agrupación reafirma el valor de la cumbia amazónica dentro y fuera del país| Foto: Clara Giraldo (Infobae Perú)

La presentación de Los Mirlos formó parte de la serie especial “El Tiny”, organizada por NPR Music durante el Mes de la Herencia Hispana. El concierto se publicó el 17 de septiembre y reunió canciones como “La danza de Los Mirlos”, “La fuga del jaguar”, “Llanto en la selva”, “Las noches” y “La pandilla / Doña Guillermina”.

La importancia de la música en la educación

Quequezana reflexionó sobre el lugar de la música en la educación peruana. El compositor y productor planteó la necesidad de que esta disciplina tenga una presencia más amplia desde la primera infancia.

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Para el artista, estos lenguajes acompañan a las personas desde sus primeros años y pueden convertirse en una vía de conexión entre generaciones.

Lucho Quequezana destacó la presencia de Los Mirlos en el Tiny Desk de NPR| Foto: Clara Giraldo (Infobae Perú)

“A nivel de desarrollo neurológico, a nivel de entender algo abstracto como la música, a nivel de pronto escuchar a la otra persona, escuchar en un ensamble, estar atento. Hay mucho de concentración. Hay una serie de valores que tiene la música que deberían aplicarse no solamente en un curso a la semana una hora. Debería ser tan importante como las matemáticas”, mencionó a este medio.

Quequezana mostró interés por la música desde los 11 años, aunque al principio creyó que no tenía aptitudes para tocar un instrumento. Con el tiempo, desarrolló una carrera como compositor, productor y multiinstrumentista, reconocida por sus propuestas.

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En ese sentido, sostuvo que una mayor presencia de la música en las aulas también podría ayudar a identificar habilidades artísticas desde edades tempranas.

La agrupación de cumbia amazónica llevó al estudio de NPR referencias musicales y visuales de la Amazonía peruana

UTOOTO, entre el sonido y la interacción

Quequezana participó de la presentación de UTOOTO, instalación sonora creada por Yuri Suzuki en un espacio público. Este proyecto está diseñada para que los asistentes interactúen con sonidos.

El artista puso el foco en la capacidad de la música para promover la escucha. Según dijo, esa práctica ha perdido espacio en la vida cotidiana, por lo que consideró relevante generar entornos donde una persona pueda emitir un sonido, ser escuchada por otra y recibir una respuesta.

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“Uno puede escuchar al otro. Y ese concepto creo que se ha perdido, en general, en nuestra sociedad”, indicó Quequezana. A su juicio, una instalación sonora permite recuperar esa dinámica a través del juego y la creación colectiva.

Refiere que componente presencial marca una diferencia frente a las herramientas digitales. “Es algo orgánico, existe. No está metido en una aplicación”, sostuvo al referirse a la experiencia de interactuar con sonidos en un parque.