Benedicto Jiménez Bacca pide ayuda estatal: ¿Cuál es el clamor que solicita el exjefe del GEIN?

El programa periodístico "Esta Noche con Milagros Leiva" de Panamericana Televisión emite un reportaje sobre la situación de salud del coronel en retiro Benedicto Jiménez, exjefe del GEIN. El informe muestra imágenes de archivo y testimonios sobre su estado médico actual. Posterior al reportaje, la conductora Milagros Leiva conversa en el estudio con el periodista Enrique Castillo acerca del impacto de la captura de Abimael Guzmán en 1992.

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El general en retiro de la Policía Nacional del Perú Benedicto Jiménez Bacca enfrenta una leucemia mieloide aguda y solicitó que se conforme con urgencia una junta médica que determine el tratamiento que necesita. El exjefe del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) considera que un trasplante de médula ósea en el exterior podría ser su alternativa terapéutica.

Jiménez Bacca, de 73 años, permanece internado en una clínica de Lima mientras espera una evaluación especializada. Su pedido está dirigido al Ministerio del Interior, a la comandancia de la Policía Nacional y al Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (Saludpol), instituciones que deben definir si recibirá atención en el país o si requiere un traslado.

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“El estado actual de mi enfermedad solo tiene una salida: el trasplante de médula ósea en clínicas especializadas en el extranjero”, afirmó el oficial en retiro. También pidió que los especialistas establezcan si el tratamiento que recibe tiene fines curativos o paliativos, ante el avance de la enfermedad.

Benedicto Jiménez, exjefe del Grupo Especial de Inteligencia de Perú, solicita ayuda al Estado durante una transmisión de Panamericana Televisión.

El Ministerio del Interior anunció que evaluará un eventual tratamiento fuera de Perú

Tras la difusión del caso, el viceministro de Orden Interno, Alberto Jordán Brignole, informó el 6 de octubre que el Ministerio del Interior tomó conocimiento de la situación y que se acelerarán las gestiones para atender a Jiménez Bacca. Según explicó, el primer paso será una junta médica en el Hospital de la Policía Nacional.

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Esa evaluación deberá determinar si el general retirado puede recibir el tratamiento requerido en Perú o si corresponde gestionar su envío a una clínica especializada en otro país. Luego, el expediente debe ser revisado por Saludpol, que tiene a su cargo la cobertura y las coordinaciones médicas para los asegurados de la institución policial.

El viceministro sostuvo que existe disposición para financiar una atención internacional si el equipo médico concluye que resulta necesaria. “Si se necesita enviarlo al extranjero, se le va a enviar”, señaló al referirse al caso. La respuesta oficial llegó después del pedido público del exjefe del GEIN, quien cuestionó la demora en la instalación de una junta médica.

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El exgeneral de la Policía Nacional del Perú Benedicto Jiménez solicita la conformación urgente de una junta médica tras ser diagnosticado con leucemia mieloide aguda.

La falta de medicamentos forma parte de las dificultades que denuncia el exjefe del GEIN

Jiménez Bacca afirmó que la burocracia y los problemas para acceder a fármacos agravan el escenario que atraviesa. De acuerdo con su relato, en algunas ocasiones acudió al hospital para recoger una medicina prescrita y no la encontró disponible, pese a que el tratamiento busca elevar sus niveles de hemoglobina.

El oficial retirado señaló que el medicamento tiene un costo aproximado de 30.000 soles, una cifra que, según explicó, dificulta conseguirlo por cuenta propia. Para él, la urgencia no se limita a la definición de un eventual trasplante, sino que alcanza a la continuidad de la atención y al suministro oportuno de los fármacos indicados por los médicos.

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“Simplemente no le dan importancia”, expresó al cuestionar las demoras. Su reclamo se concentra en que las entidades responsables establezcan un procedimiento claro y una fecha concreta para la junta médica. También pidió que la evaluación considere las posibilidades de tratamiento en centros especializados fuera de Perú, donde podría acceder a una terapia de mayor complejidad.

Benedicto Jiménez solicita a las autoridades peruanas una evaluación médica especializada durante su internamiento en una clínica de Lima.

Jiménez Bacca vinculó su lucha contra la enfermedad con su experiencia frente al terrorismo

El general retirado recordó que sobrevivió a episodios de violencia durante los años en que enfrentó a organizaciones subversivas. “He sobrevivido a tres emboscadas terroristas. He sobrevivido a tres infartos cardíacos y ahora me viene esta enfermedad”, manifestó desde la clínica donde recibe atención.

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Para Jiménez Bacca, la enfermedad representa una amenaza distinta de aquellas que enfrentó como policía. Durante el período de violencia política en Perú, el riesgo estaba asociado a atentados, seguimientos, emboscadas y acciones armadas. Ahora, sostiene, su preocupación gira alrededor de los tiempos administrativos, la disponibilidad de medicinas y el acceso a una atención especializada.

El exjefe policial también expresó que desea prolongar su vida para compartir la experiencia acumulada durante su trayectoria. “Todavía considero que puedo dar conocimientos, enseñanzas y lecciones aprendidas en la lucha contra el terrorismo”, afirmó. Su planteo pone el foco en la situación de los integrantes de las fuerzas de seguridad que participaron en operaciones de alto riesgo y que años después requieren tratamientos médicos complejos.

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Un programa de Panamericana Televisión aborda el rol de Benedicto Jiménez en la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso en Perú.

La captura de Abimael Guzmán marcó la trayectoria pública del general retirado

La figura de Jiménez Bacca quedó asociada a la operación que culminó con la captura de Abimael Guzmán, fundador y líder de Sendero Luminoso, el 12 de septiembre de 1992. Como jefe del GEIN, integró el grupo policial que siguió durante meses a los dirigentes de la organización hasta localizar el inmueble de Lima donde se encontraba Guzmán.

Un informe televisivo expone la situación de Benedicto Jiménez, exjefe del Grupo Especial de Inteligencia que participó en la captura de Abimael Guzmán.

La detención ocurrió en una etapa marcada por atentados, asesinatos de autoridades, apagones y ataques contra infraestructura pública. Sendero Luminoso había extendido sus acciones a distintas zonas del país y mantenía una estrategia de violencia que afectaba la vida diaria de la población, sobre todo en Lima y otras ciudades.

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Benedicto Jiménez analiza en televisión la operación policial que culminó con la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en Lima.

La caída de Guzmán modificó el escenario de seguridad y representó un golpe operativo contra la estructura de Sendero Luminoso. Más de tres décadas después de aquella operación, Jiménez Bacca reclama que el Estado responda con rapidez ante su diagnóstico y defina si necesita un trasplante de médula ósea fuera del país. La junta médica en el Hospital de la Policía deberá establecer el tratamiento y los pasos posteriores de su atención.