Receta de Inchicapi amazónico

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El inchicapi de gallina es una sopa tradicional de la selva peruana, especialmente popular en regiones como San Martín, Loreto y Ucayali. Se caracteriza por su textura espesa y cremosa, resultado de combinar gallina, maní molido, harina de maíz, culantro y otros ingredientes que aportan un sabor único.

Esta preparación forma parte de la gastronomía amazónica y suele servirse en reuniones familiares, celebraciones y almuerzos especiales. Su consistencia nutritiva y su aroma a culantro convierten al inchicapi en un plato reconfortante, ideal para disfrutar caliente.

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Si quieres aprender cómo preparar inchicapi en casa, esta receta te explica cómo conseguir un caldo sabroso, una textura cremosa y el equilibrio adecuado entre el maní y el maíz.

Información de la receta

Preparación: 20 minutos

Cocción: 1 hora y 30 minutos aproximadamente

Tiempo total: 1 hora y 50 minutos

Porciones: 6 personas

Dificultad: Media

Categoría: Sopa tradicional

Cocina: Amazónica peruana

Ingredientes para preparar inchicapi

1 gallina criolla troceada, de aproximadamente 1,5 kg, o presas de gallina

250 g de maní tostado sin sal

150 g de harina de maíz amarillo

1 cebolla roja mediana

3 dientes de ajo

1 manojo pequeño de culantro fresco

1,5 a 2 litros de agua, según sea necesario

1 cucharada de aceite vegetal (opcional)

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Opcionales según la costumbre familiar: yuca en trozos, una pequeña cantidad de sachaculantro o más culantro para intensificar el aroma. Algunas versiones también incorporan otros ingredientes locales.

Cómo preparar inchicapi paso a paso

1. Preparar la gallina

Limpia las presas de gallina y colócalas en una olla grande con el agua. Lleva a ebullición y retira la espuma que pueda aparecer en la superficie para obtener un caldo más limpio.

Si utilizas gallina criolla, ten en cuenta que su carne suele ser más firme que la del pollo comercial y puede necesitar más tiempo de cocción.

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2. Cocinar la gallina hasta que esté tierna

Agrega un poco de sal y cocina a fuego medio-bajo durante aproximadamente 60 a 90 minutos, o hasta que la carne esté tierna.

El tiempo dependerá de la edad de la gallina y del tamaño de las presas. Si el líquido disminuye demasiado, incorpora un poco más de agua caliente.

Este paso es fundamental porque el caldo constituye la base del sabor del inchicapi.

3. Moler el maní

Coloca el maní tostado en una licuadora o procesador y tritúralo hasta obtener una pasta o molienda fina.

Puedes añadir un poco de caldo para facilitar el proceso. Evita dejar trozos demasiado grandes, ya que podrían afectar la textura cremosa de la sopa.

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El maní es uno de los ingredientes que distingue al inchicapi de otras sopas peruanas.

4. Preparar la harina de maíz

Disuelve la harina de maíz amarillo en una taza de agua fría o caldo frío. Mezcla bien hasta que no queden grumos.

No agregues la harina directamente al caldo hirviendo, porque puede formar pequeñas bolas difíciles de deshacer.

5. Preparar el aderezo de culantro

Pica la cebolla, el ajo y el culantro. Si deseas un sabor más intenso, puedes licuar el culantro con un poco de caldo.

En una sartén, calienta el aceite y sofríe la cebolla y el ajo durante unos minutos. Añade el culantro y cocina brevemente, sin dejar que se queme.

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También puedes incorporar el culantro directamente a la sopa, como se hace en algunas versiones caseras.

6. Incorporar el maní al caldo

Cuando la gallina esté tierna, agrega el maní molido poco a poco mientras remueves.

Mantén el fuego bajo y mezcla para que se integre de manera uniforme. Deja cocinar durante unos 10 minutos para que el maní aporte sabor y cuerpo al caldo.

Si la preparación queda demasiado espesa, añade un poco de agua caliente.

7. Añadir la harina de maíz

Vierte lentamente la harina de maíz previamente disuelta, removiendo constantemente.

Cocina durante unos 10 a 15 minutos a fuego bajo. La mezcla debe espesar gradualmente y adquirir una consistencia cremosa.

Remueve con frecuencia para evitar que la harina se pegue al fondo de la olla.

8. Agregar el culantro y ajustar el sabor

Incorpora el aderezo de culantro o el culantro licuado. Mezcla bien y deja cocinar unos minutos más.

Prueba la sopa y corrige la sal y la pimienta. Si está demasiado espesa, agrega caldo o agua caliente hasta conseguir la consistencia que prefieras.

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9. Comprobar la cocción y servir

Verifica que la gallina esté completamente cocida y tierna, y que la harina de maíz ya no tenga sabor a crudo.

Sirve el inchicapi bien caliente, distribuyendo las presas de gallina y la sopa cremosa en cada plato.

¿Qué es el inchicapi y cuál es su origen?

El inchicapi es una sopa emblemática de la gastronomía amazónica peruana. Su nombre suele relacionarse con términos de origen quechua asociados al maní y a la sopa, aunque las explicaciones lingüísticas pueden variar según la fuente.

Su preparación aprovecha ingredientes comunes de la Amazonía, como el maní, el maíz, el culantro y la gallina. La combinación da como resultado una sopa de textura espesa, aroma herbal y sabor intenso.

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Aunque existen distintas maneras de prepararlo, el maní, la gallina y el culantro son elementos característicos de muchas versiones tradicionales.

¿Qué función cumplen el maní y la harina de maíz?

El maní molido aporta sabor, cremosidad y una textura ligeramente untuosa. También contribuye a que el caldo tenga mayor cuerpo.

La harina de maíz ayuda a espesar la preparación y le proporciona una consistencia más sustanciosa. La cantidad utilizada puede ajustarse de acuerdo con la tradición familiar y la textura deseada.

Es importante incorporar ambos ingredientes gradualmente para controlar el espesor y evitar que la sopa quede excesivamente densa.

Consejos para que el inchicapi quede delicioso

Utiliza gallina criolla si está disponible. Su sabor suele ser más intenso, aunque requiere una cocción más prolongada.

Muele bien el maní. Una molienda fina permite conseguir una textura más homogénea.

Disuelve la harina antes de incorporarla. Así evitarás la formación de grumos.

Cocina a fuego bajo después de espesar. Remueve constantemente para que la sopa no se pegue al fondo.

Controla la cantidad de harina. Es mejor empezar con una cantidad moderada y ajustar según la consistencia.

Añade el culantro con cuidado. Su aroma es importante; evita cocinarlo durante demasiado tiempo a fuego fuerte.

Ajusta el líquido al final. El inchicapi puede espesarse mientras reposa, por lo que quizá necesites añadir un poco de caldo caliente antes de servir.

¿Con qué acompañar el inchicapi?

El inchicapi suele servirse como plato principal, ya que combina caldo, gallina, maní y maíz en una preparación sustanciosa.

Puedes acompañarlo con:

Yuca sancochada, si deseas una comida más abundante.

Plátano cocido, según la costumbre de tu región.

Ají de la zona, servido aparte para quienes prefieren un toque picante.

Un poco de culantro fresco para intensificar el aroma.

No es necesario agregar muchos acompañamientos: el inchicapi tradicional tiene suficiente cuerpo y sabor para disfrutarse por sí solo.

Variaciones de la receta de inchicapi

Inchicapi con pollo

Si no consigues gallina criolla, puedes utilizar pollo. El tiempo de cocción será menor, por lo que conviene incorporar el pollo según el punto de cocción necesario para evitar que se deshaga o quede seco.

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Inchicapi con yuca

Algunas versiones caseras incorporan yuca en trozos. Puedes agregarla al caldo durante la cocción, teniendo en cuenta que necesita tiempo para ablandarse.

Inchicapi más espeso

Para una sopa más espesa, puedes aumentar ligeramente la cantidad de harina de maíz o maní molido. Hazlo poco a poco y deja cocinar cada adición antes de decidir si necesitas más.

Inchicapi más ligero

Si prefieres una consistencia menos densa, utiliza una cantidad moderada de harina de maíz y ajusta el caldo al final de la preparación.

Preguntas frecuentes sobre el inchicapi

¿Se puede preparar inchicapi con pollo en lugar de gallina?

Sí. El pollo es una alternativa práctica y reduce el tiempo de cocción. Sin embargo, la gallina criolla suele aportar un sabor más profundo al caldo.

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¿Qué tipo de maní se utiliza?

Lo recomendable es usar maní tostado sin sal. Debe estar bien molido para integrarse al caldo sin dejar trozos demasiado grandes.

¿Se puede hacer inchicapi sin harina de maíz?

Puedes preparar una versión con mayor proporción de maní y ajustar la textura de acuerdo con tus preferencias. No obstante, la harina de maíz forma parte de muchas recetas tradicionales y contribuye a su consistencia característica.

¿Por qué mi inchicapi queda con grumos?

Puede ocurrir si agregas la harina directamente al caldo caliente o si incorporas el maní sin molerlo suficientemente. Disuelve la harina en líquido frío y añade ambos ingredientes gradualmente, removiendo de manera constante.

¿Cómo conservar el inchicapi?

Guarda las sobras en un recipiente cerrado dentro del refrigerador, idealmente durante un máximo de 3 a 4 días. Como la sopa es espesa, puede endurecerse al enfriarse; al recalentarla, agrega un poco de agua o caldo y remueve bien. Recalienta hasta que esté completamente caliente.

Disfruta el sabor de la Amazonía peruana

El inchicapi de gallina es una receta que representa la riqueza de los ingredientes amazónicos y la tradición de la cocina familiar peruana. Su combinación de gallina, maní, maíz y culantro produce una sopa cremosa y reconfortante, ideal para compartir durante un almuerzo especial.

Con una cocción paciente y una incorporación cuidadosa del maní y la harina, puedes preparar en casa un inchicapi lleno de sabor y con una textura agradable.