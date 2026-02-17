Perú

Keiko Fujimori a López Aliaga: “Nos sorprende que se haya convertido en un tonto útil de los caviares”

Renovación Popular el término “fujijerismo” para referirse a una supuesta alianza entre Fuerza Popular y el Gobierno de Jerí

La confrontación entre Renovación Popular y Fuerza Popular se intensificó tras el debate sobre la censura al presidente José Jerí. Mientras el partido encabezado por Rafael López Aliaga exige la salida inmediata del jefe de Estado, la organización liderada por Keiko Fujimori sostiene su defensa, asegurando que un cambio a escasos días de las elecciones solo agravaría la inestabilidad.

En respuesta a un reciente comunicado de la agrupación política celeste, la lidereza de FP salió al frente con declaraciones directas durante una actividad de campaña.

“Al señor López Aliaga —y será la última vez que le respondo—, lo único que sabe es insultar, y eso es muy lamentable. Nos sorprende que se haya convertido en un tonto útil de los caviares”, señaló ante los medios de comunicación.

Las declaraciones de Fujimori surgieron en respuesta al comunicado de Renovación Popular, que acusó a la agrupación naranja de “avalar la corruptela” y acuñó el término “fujijerismo” para describir lo que consideran una alianza de facto entre el fujimorismo y la gestión de Jerí.

Horas antes, Keiko ya había manifestado su molestia en un video difundido en sus redes sociales, en el que calificó a López Aliaga de “títere de los caviares” y lo acusó de carecer de “madurez emocional” por proponer la destitución del presidente Jerí a menos de dos meses de los comicios. Según la excandidata presidencial, esta medida “generaría inestabilidad en el país”.

“El Perú vive horas difíciles: o nos dejamos arrastrar al caos o defendemos el orden. Cambiar a un presidente a cincuenta y siete días de las elecciones sin hechos concluyentes es empujar al país a más incertidumbre”, afirmó Fujimori a través de su video en X, antes Twitter.

La heredera política de Alberto Fujimori remarcó que, si bien su agrupación cuestiona la gestión de Jerí, su prioridad es la gobernabilidad. “Fuerza Popular protege el orden constitucional, no a una persona. Exigimos que se investigue, que se esclarezca y, en el caso que corresponda, que le caiga todo el peso de la ley”, afirmó.

Keiko Fujimori rechazó la propuesta de Rafael López Aliaga de destituir al presidente interino José Jerí antes de las elecciones

Fuerte acusación de Renovación Popular

El partido celeste también responsabilizó al mandatario de “haber abusado de su posición en Palacio para llevar mujeres al mismo, durante toda una noche y luego darles cargos bien remunerados”.

“Jerí deja entrar a Palacio a sentenciados a prisión domiciliaria. Jerí es operador de decenas de grupos chinos que entran a Palacio en masa.Jerí invita a su cumpleaños a mujeres con reputación de prostitución. Una de ellas fue asesinada por sicarios, vinculados a congresistas que están investigados por haber armado red sexual en el Congreso”, agregó el comunicado en referencia al crimen de la abogada Andrea Vidal, extrabajadora de la Oficina Legal del Congreso.

“Renovación Popular tiene valores yprincipios sólidos. Es una derecha cristiana. No es una ‘derecha’ mercantilista y farisea, financiada por empresas corruptas, que sostiene, en aras de una ‘estabilidad’ sin ningún fundamento, a un personaje que ha mansillado el rol de ser presidente”, se lee.

