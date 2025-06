Tomás Gálvez confirma que regresa a la Fiscalía y renuncia a su candidatura presidencial: JNJ aún no lo repone

Exfiscal supremo a un paso de volver al Ministerio Público, pese a los cuestionamientos en su contra. Foto: composición Infobae

Tomás Gálvez, el exfiscal supremo destituido por sus vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, confirmó que regresa al Ministerio Público y renuncia a su partido “Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!”.

A través de una publicación en X (antes Twitter), Gálvez indicó que hoy miércoles 11 de junio acudirá a la sede de la Fiscalía para solicitar su reincorporación ordenada por el Tribunal Constitucional. No obstante, la Fiscalía, ni mucho menos la fiscal Delia Espinoza, es la encargada de reponerlo. Eso es labor de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Tomás Gálvez confirma que regresa a la Fiscalía y renuncia a su partido.

Gálvez no podrá reasumir funciones hasta que la JNJ no rehabilite el título de fiscal supremo que se le fue cancelado en 2021. Así ocurrió en el caso del juez supremo Aldo Figueroa, quien también fue repuesto por una sentencia del TC.

Un cuestionado medio local desinformó al alegar que, en el caso de Figueroa, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, procedió a reincorporarlo a las dos semanas de publicarse la resolución del TC. Sin embargo, no mencionó que Tello dejó sin efecto su decisión ya que, en ese momento, la JNJ aún no había rehabilitado el título de vocal supremo de Figueroa. Una vez que esto último ocurrió, Tello procedió a designar al referido juez en una sala de la Corte Suprema.

Renuncia a una candidatura que no despegaba

En su publicación en X (antes Twitter), Tomás Gálvez también adelantó que renuncia a su proyecto político “Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!”, donde es fundador, presidente, representante legal y candidato presidencial.

La anunciada candidatura presidencial no generó el impacto que, aparentemente, Gálvez esperaba tener. Y es que no llegó a figurar en ninguna de las encuestas difundidas hasta el momento, incluso el inhabilitado expresidente Martín Vizcarra tiene respaldo de la población pese a que no puede postular.

Tomás Gálvez a un paso de volver al Ministerio Público.

Cabe precisar que, hasta el momento, el exfiscal supremo sigue figurando como afiliado en el padrón de “Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!”, de acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Tomás Gálvez ya había renunciado a su militancia el 13 de mayo, según confirmaron fuentes de Infobae. Su desafiliación llegó a ser oficializada por el ROP. Sin embargo, el exfiscal se echó para atrás, alegando que tenía que notificar primero a la dirigencia del partido. Como el desistimiento se planteó antes de que se oficializara su exclusión, el ROP tuvo que restablecer su afiliación.}

Fallido intento por suspenderlo

Tras la anulación de la destitución de Tomás Gálvez por el TC, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, pidió al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria una suspensión temporal, argumentando que representa un riesgo para la institución.

La Fiscalía señaló que el exfiscal está acusado constitucionalmente por supuestamente integrar la organización criminal Los Gánsteres de la Política, liderada, según el Ministerio Público, por el congresista José Luna Gálvez. Además, se le reprocha realizar declaraciones políticas y atacar a fiscales en funciones, como Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez, Rafael Vela y José Domingo Pérez, a quien llamó “inimputable” de manera despectiva. La Fiscalía advirtió que su retorno podría implicar nuevos actos delictivos y obstruir investigaciones.

Rechazan pedido para suspender a Tomás Gálvez.

Sin embargo, el juez Juan Carlos Checkley desestimó el pedido, respaldando los argumentos de Gálvez. Este afirmó que la Fiscalía carece de competencia para solicitar medidas en su contra, ya que la denuncia constitucional está en manos del Congreso, encargado de determinar su responsabilidad. Checkley coincidió, indicando que los elementos presentados por la Fiscalía son los mismos de la denuncia constitucional, cuya resolución corresponde al Legislativo.

Gálvez también argumentó que no representa un peligro, pues no ha ejercido un cargo público en más de cuatro años y su reposición aún no se ha concretado. El juez Checkley respaldó esta postura, señalando que no hay evidencia de un riesgo inmediato, dado que Gálvez no es actualmente funcionario público.