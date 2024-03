Sporting Cristal vs Aucas EN VIVO HOY: minuto a minuto del debut ‘celeste’ por Copa Libertadores Sub 20

Rivales y fixture de Sporting Cristal en la Copa Libertadores Sub 20

Sporting Cristal quedó sorteado en el Grupo C de la Copa Libertadores Sub 20 2024. Además de Aucas; campeón del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Sub-19, el elenco ‘cervecero’ enfrentará a Peñarol; que se llevó el Campeonato Uruguayo Sub 19, y a Flamengo, que se coronó en la Copa de Brasil Sub 20.