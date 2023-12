El apagón de Matute: recuento del oscuro suceso tras clásico Alianza Lima vs Universitario en final de Liga 1 | Resumen 2023

Apagón de Matute tras el título de Universitario contra Alianza Lima quedará marcado como uno de los sucesos del 2023 - Crédito: LFP

Las 22:06 horas del miércoles 8 de noviembre de 2023 no pasarán fácilmente al olvido, pues no solo Universitario de Deportes rompió una racha de nueve temporadas sin ganar un título nacional o Alianza Lima perdió la oportunidad de lograr su primer tricampeonato en la era profesional, hubo otro suceso que trascendió a nivel mundial.

Con el marcador ya decidido gracias a los goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra, una vez culminados los seis minutos de adición del encuentro disputado en el estadio Alejandro Villanueva, el árbitro Edwin Ordóñez hizo sonar su silbato y cuando se esperaba que los ‘cremas’ celebren la obtención de su anhelada estrella 27, el club local decidió apagar las luces de su recinto en una controversial y penada acción.

Si bien desde el segundo gol ‘merengue’ en La Victoria se empezó a vivir un clima tenso que se reflejó en el lanzamiento de bengalas por parte de los aficionados locales para evitar las celebraciones, el equipo de seguridad había controlado la situación. No obstante, desde las altas esferas ‘blanquiazules’ determinaron que correspondía bajar el interruptor del renovado sistema de iluminación, el más caro del país.

En medio de la oscuridad, el plantel comandado por el uruguayo Jorge Fossati se dio tiempo para realizar una vuelta olímpica simbólica, acompañada por los flashes de las cámaras fotográficas, los celulares y hasta una bengala que tuvo como portador a Yuriel Celi, esto ante los insultos de algunos hinchas que aún se encontraban en la tribuna de occidente.

Universitario de Deportes intentó dar vuelta olímpica tras apagón de Matute - Crédito: LFP

Las mentiras tienen patas cortas

La primera aparición oficial de Alianza Lima tras el apagón fue por intermedio de su delegado Héctor Ordóñez, quien ante las cámaras de televisión mintió y afirmó que el club no tuvo nada que ver con esta peligrosa situación y que pronto se iba a saber la verdad. “Se va a entender cuál fue el motivo o la decisión que tomaron las autoridades referentes a esto (…) Esas decisiones no nos corresponden a nosotros, de no premiación, de apagar las luces...”, dijo ‘Tito’ esa misma noche.

El directivo tenía razón, tan solo horas después, la Policía Nacional del Perú descartó la autoría del hecho y señaló que no fue notificado con antelación de ello. De la misma manera, el Ministerio Público anunció investigación para quienes resulten responsables de lo ocurrido en las instalaciones victorianas.

Ante el deslinde de dos entidades del Estado, a Alianza Lima no le quedó otra opción que aceptar su responsabilidad y lo hizo mediante un comunicado el 9 de noviembre, aduciendo que su intención fue “incentivar la rápida evacuación de las tribunas y así preservar la integridad y seguridad del público y de las delegaciones deportivas”, algo que no se cumplió del todo, ya que hubo peleas entre sus propios hinchas, problemas para salir de los diversos sectores y hasta ataques a equipos de la PNP.

Héctor Ordóñez se refirió al apagón que hubo al finalizar el duelo entre Alianza Lima y Universitario en el estadio Alejandro Villanueva (ESPN Perú)

Sanción, apelación y responsables

El sábado 25 de noviembre, poco más de dos semanas después del apagón, la Comisión Disciplinaria de la FPF dio a conocer que el estadio de Matute fue clausurado por los próximos siete meses para todos los partidos oficiales en el ámbito local. De igual manera, se multó a la entidad con 20 Unidades Impositivas Tributarias, monto que asciende a 99 mil soles. Cabe mencionar, que Alianza podrá disputar sus encuentros en otro estadio con mayor capacidad como el Estadio Nacional y con público.

Pese a ello, en la dirigencia victoriana no quedaron conforme con el castigo y a través de su entonces gerente legal -hoy administrador temporal interino-, Diego Guerrero, informó que apelaron lo dispuesto por el mencionado grupo de trabajo.

Tan solo un día antes de la punición, el administrador temporal de Alianza, José Sabogal, había admitido su responsabilidad en el caso y repitió los argumentos ya brindados para justificarse. Cabe precisar que el empresario ya dejó el cargo, pues este jueves 21 de diciembre, renunció.