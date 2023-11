Alianza Lima apelará cierre de Matute en busca de “justicia”: postura del club, plazo para impugnarlo y reclamo sobre Universitario

Alianza Lima apelará sanción al estadio de Matute, aseguró gerente legal Diego Guerrero - Crédito: Liga 1

El último viernes 24 de noviembre, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol decidió cerrar el estadio Alejandro Villanueva, propiedad de Alianza Lima, por los próximos siete meses, debido al apagón que tuvo lugar al finalizar la segunda final de la Liga 1 2023, acto que evitó los festejos de Universitario de Deportes en el recinto de La Victoria.

Menos de 24 horas después de ser notificados por el grupo de trabajo de la FPF, la institución ‘blanquiazul’ hizo pública su postura al respecto y consideró que el castigo impuesto es excesivo, por lo que presentarán una apelación. Esto fue confirmado por Diego Guerrero, su gerente legal.

“Fuimos notificados a altas horas de la noche con la resolución y no estamos de acuerdo con lo que se está resolviendo. Lo que procede ahora es presentar una apelación ante la Comisión de Apelaciones y tratar de ejercer nuestro derecho ahí, porque creemos que no hemos sido escuchados de una manera adecuada. Seguramente podamos obtener justicia”, mencionó en entrevista con Radio Ovación.

El directivo ‘íntimo’ negó que se haya puesto en riesgo la vida de los asistentes al estadio de Matute y que solo se apagaron las luminarias que apuntan al terreno de juego. Fue claro al indicar que existe material audiovisual que certifica la correcta evacuación de espectadores, sin daño físico o material alguno.

“Mucho se menciona la ‘exposición al peligro’ y todo gira alrededor de eso. Sin embargo, en la práctica nosotros consideramos, y tenemos como demostrarlo, que no hubo una exposición al peligro. La gente piensa que se apagaron las luces del estadio y todo se quedó a oscuras, cuando eso no es verdad. Lo único que se apagó fueron los reflectores que apuntaban hacia la cancha, el resto de luces del estadio, incluidas las pantallas LED, todo quedó encendido, además de las salidas. Hay videos, que hemos adjuntado a la Comisión, que no han sido debidamente valorados, en los que se aprecia que la gente sale de manera adecuada y sin ningún inconveniente, tanto así que no se genera ningún tipo de perjuicio para nadie. Fue una medida efectiva”.

De igual manera, dio a conocer hasta que fecha pueden interponer su reclamo. “Tenemos plazo para presentar la apelación hasta el miércoles 29 de noviembre a las 20:00 horas. Igual se presentará antes, como solemos hacer. Ya estamos trabajando en la defensa, junto con todos nuestros argumentos y los vamos a presentar a la brevedad”.

Diego Guerrero, gerente legal de Alianza Lima, trasladó postura institucional - Crédito: captura GOLPERU

¿Castigo incluye Copa Libertadores y ‘Noche Blanquiazul’?

Pese a que en la resolución de la Comisión Disciplinaria se especifica que Alianza Lima no podrá jugar ningún partido oficial u amistoso en Matute por los próximos siete meses, desde el área legal del club consideran que lo publicado afecta únicamente al campeonato local, por lo que piensan jugar la Copa Libertadores 2024 y la ‘Noche Blanquiazul’ en su casa.

“La normativa te dice que el ámbito de aplicación son los partidos organizados por la Federación Peruana de Fútbol, en este caso la Liga 1. La normativa también te dice que se podrá aplicar en otros torneos en ciertos casos, te da la opción. Cuando eso sucede, quien decide es la Comisión y en la resolución que nos mandaron no expresa nada de esto. Entonces nosotros podemos entender que aplica solamente para partidos de Liga 1″.

De mantener al Estadio Nacional como sede alterna, como en este 2023, Guerrero afirma que podrán contar con presencia de hinchas con total normalidad.

Parte del documento que emitió la Comisión Disciplinaria de la FPF sancionando a Alianza Lima.

Piden sanción para Universitario de Deportes

Al ser consultados sobre un eventual cierre similar del estadio Monumental de Ate por los hechos ocurridos en la final ida, donde también cayeron proyectiles desde los diferentes sectores y hubo invasión de campo, el gerente de Alianza Lima se mostró a favor e instó a la Comisión a hacerlo con celeridad.

“Debería haber una sanción por las cosas que pasaron en la primera final, por los mismos hechos: las bengalas, los palos que hubo en la tribuna, los objetos que se arrojaron de la tribuna. Corresponde a la Comisión iniciar eso, tomar acción de oficio y nosotros también se lo ponemos en conocimiento, pero creo que ya debería salir también”.

Apelarán sanción a Ángelo Campos

Finalmente, Diego Guerrero confirmó que también buscarán anular el castigo al arquero Ángelo Campos, quien se perderá cuatro fechas del Torneo Apertura, además de una multa de dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por salir con una bandera de Alianza Lima en la primera definición.

“Es un caso y una resolución diferente. También vamos a apelar, porque consideramos que tampoco hubo una provocación y no se ha resuelto de la manera más adecuada. El plazo para apelar es el mismo y estamos trabajando en ello”.