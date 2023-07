Mónica Delta: “Algo que no conozco es viajar en Fiestas Patrias, porque siempre he trabajado”

Mónica Delta recuerda con Infobae Perú la primera vez que cubrió la jornada de Fiestas Patrias. (Composición)

A puertas de celebrar la independencia del Perú, la periodista Mónica Delta recuerda con alegría la primera vez que trabajó cubriendo las actividades de Fiestas Patrias. La conductora de ‘Punto Final’ daba sus primeros pasos en el rubro periodístico a los 22 años, cuando ingresó como reportera a Panamericana Televisión y se encargaba de informar todo lo que sucedía en Palacio de Gobierno.

“Mi primera cobertura como reportera la hice en el año 1982 en la mitad del segundo gobierno de Fernando Belaúnde y lo hacía el 28 y 29 de julio, es decir, el 28 desde el Congreso daba información y el 29 cubría la Gran Parada Militar. Han pasado 41 años desde entonces”, dijo en conversación con Infobae Perú.

La presentadora nos cuenta que siempre se ha preparado desde muy temprano para llegar puntual al canal y comenzar con la extensa jordana de Fiestas Patrias. Pese a que cada 28 de julio es un día con mucha carga laboral y termina agotada, Mónica resalta que no se aburre en lo absoluto, pues “siempre hay una un detalle distinto y tensión respecto a lo que puede decir un presidente”.

“A mí normalmente me toca a partir de las 8 de la mañana hasta que termina el mensaje presidencial. Estamos en la mesa central y nos toca hacer el análisis previo, le damos pase a la parte oficial, que es el que veo, y después regresamos con los minutos anteriores a la llegada del presidente o presidenta a Palacio”, agregó.

Mónica Delta como conductora y reportera. (Captura)

Aunque ahora se encuentra informando desde las instalaciones de Latina Televisión, Mónica Delta revela que extraña salir a la calle. La conductora estuvo por varios años haciendo trabajando periodístico en múltiples distritos de la capital y recuerda con emoción aquellos días; sin embargo, es consciente que la edad es un factor que juega en contra. Incluso, reconoce que “ahora ya no podría estar andando por aquí por allá porque los años no pasan por gusto”, dijo entre risas.

“A veces sí (extraño), porque una cosa es ser protagonista de lo que está ocurriendo en la calle, porque la calle siempre tiene un sabor distinto, pero haber conocido la calle también me da un bagaje y una mirada mucho más comprensiva de lo que ocurre. Hay que estar atento al ciudadano porque ellos son, al fin y al cabo, al que nos debemos, pero sí a veces extraño estar en la calle, por supuesto”, acotó.

Es justamente todos estos años a favor del ciudadano que Mónica Delta no ha podido disfrutar en familia las Fiestas Patrias. La periodista nos cuenta que sus seres queridos solían disfrutar estas fechas fuera de Lima y que ella no podía acompañarlos. “Algo que no conozco es viajar en Fiestas Patrias, eso no lo sé porque siempre he trabajado”.

Sin embargo, sabe que tiene gran responsabilidad con las personas que esperan la información necesaria el 28 de julio. Además, no descarta que más adelante pueda viajar para celebrar como le hubiera gustado en el pasado. “A veces es doloroso, pero sé que tengo un papel y cuentan conmigo para eso, entonces, la verdad yo creo en que si uno puede hacerlo (viajar) en buena hora, pero como yo nunca lo he podido hacer, lo miro con nostalgia o con cariño, algún día cuando ya no esté en las pantallas lo haré, supongo”.

Mónica Delta y sus hijos. (Instagram)

En 2013, Mónica decidió ya no cubrir la Gran Parada Militar, porque “era demasiado en los últimos años”, y le entregó la posta a sus compañeras. Por ello, cada 29 de julio se queda en casa o decide realizar alguna actividad como salir a almorzar en familia, montar bicicleta o “comer un helado como cualquier persona. Y es que, me gustan las calles de Lima sin gente y para estas fechas hay poca, al menos en algunos distritos”, señaló.

Su momento favorito de Fiestas Patrias

Los peruanos que viven en el extranjero suelen tener emociones encontradas durante las Fiestas Patrias y esto lo sabe muy bien Mónica Delta, quien a sus 43 años dejó todo en el Perú y viajó a Estados Unidos para vivir por 7 años consecutivos. La periodista recuerda que en aquella época sí pudo disfrutar del 28 y 29 sin trabajar y se refugiaba en eventos en los que podía encontrar a sus compatriotas.

Dentro de los momentos que más erizan la piel de la conductora es cuando se entona el himno nacional de nuestro país. “Siempre me emociona la entonación del himno nacional. Siempre lo canto, es una cosa curiosa. (Lo canto) estando en el estudio, en la calle o donde me toque”, expresó con alegría.

“Cuando me tocaba las Fiestas Patrias (en el extranjero) también me emocionaba el himno nacional, es algo que me cala el corazón. Me generaba muchísima nostalgia. Iba a buscar algún evento vinculado a nuestra música, a nuestra gastronomía, a encontrarme con pares. En esos años, el 28 de julio sí lo podía disfrutar”, agregó.

Mónica Delta como conductora de 'Punto Final'. (Instagram)

Anécdotas en Fiestas Patrias

Uno de los hechos que quedó marcado en la memoria de Mónica Delta fue cuando se encontraba cubriendo la Gran Parada Militar. La periodista se ríe al recordar la vez que un 29 de julio decidió ponerse un vestido para ir a trabajar. Lo que nunca imaginó es que su vestimenta iba a provocar un momento incómodo y que la llevaría a tomar la decisión de nunca más lucir una prenda que no sea pantalón para estas fechas.

“Una vez la plataforma era tan alta y a mí se me ocurrió ir en vestido. Tenía que subir, como trepar, una plataforma para poder llegar a donde se había instalado el punto de transmisión. Nunca más lo hice”, relata la conductora, para luego contar otras anécdotas.

“Luego he visto caballos levantarse y provocarnos a todos temor. También, hemos visto gente que se desmaya por la cantidad de gente alrededor, pero también que disfrutan y celebran mucho más allá de los contextos políticos. He visto un poco de todo. Año tras año en distintos momentos. También he pasado frío, calor, sol, mantas, mucho café y en realidad siempre es distinto”, añadió.

Con respecto al tiempo que lleva dentro del canal, Mónica resalta que “normalmente estamos en un ánimo festivo”, por lo que los errores o contratiempos que pueden pasar en vivo no provocan grandes molestias. Además, nos cuenta que en varias ocasiones ha tenido que cambiar de zapatos, algo que ha cuidado para que no se vea en televisión.

“Tenemos que estar abiertos a cualquier situación que ocurra como que se caiga una llamada o una transmisión. Confiamos muchas, pero también nos pasan muchas cosas (...) En algún momento me he puesto zapatillas para cubrir una información, porque hay que estar de pie mucho rato y como te digo los años no pasan en vano. A veces tengo ganas de sacarme los zapatos y lo hago. Eso no se nota, lo guardamos bien, lo escondemos”, confesó con algunas carcajadas.